Brněnští investoři vidí potenciál v Polsku a sází na přístavy. Za 1,2 miliardy tam postaví obří areál
Skupina Jet Investment brněnského miliardáře Igora Faita a spol. staví u Baltu velký logistický areál. Rozšiřuje tím svou působnost v Polsku.
Brněnský miliardář Igor Fait spolu se svými společníky z fondu Jet Investment dál expanduje v Polsku. Tentokrát u našich severních sousedů zahájil jejich realitní fond výstavbu nového výrobního a logistického areálu Jet Industrial Park Gdaňsk, do něhož míří investice ve výši padesáti milionů eur, což je v aktuálním přepočtu 1,2 miliardy korun. Cílem je pokrýt rostoucí poptávku po průmyslových plochách v regionu, který těží z blízkosti klíčové dopravní infrastruktury i námořního přístavu. Jet už nyní v Polsku vlastní pět logistických center.
Nový areál roste pod taktovkou brněnských investorů na severu Polska v obci Pruszcz Gdański, zhruba patnáct kilometrů jižně od samotného Gdaňsku. Těží z napojení na rychlostní silnici S6 a nedalekou dálnici A1, která tvoří součást evropského koridoru spojujícího Norsko s Řeckem. Zásadní je ovšem napojení na gdaňský přístav. Tamní terminál Baltic Hub nedávno navýšil překládkovou kapacitu na 4,5 milionu kontejnerů ročně, čímž se zařadil mezi pět nejvýznamnějších evropských přístavů obsluhujících dopravu s Amerikou i Asií.
Právě napojení na globální trasy představuje pro lokalitu silný argument. „Gdaňsk je možná vůbec jedna z nejperspektivnějších polských lokalit. Dokončuje se dálnice, která spojí sever Německa s Varšavou. Může těžit i z toho, že pro přepravu zboží z Číny do Evropy se bude čím dál víc využívat severní trasa kolem Ruska,“ přibližuje ředitel pro investice do nemovitostí v Jet Industrial Lease Jan Kos. Dopravcům by se díky tomu mohla zkrátit cesta ze třiceti na zhruba dvacet dnů.
Projekt o celkové rozloze přes patnáct hektarů nabídne hrubou pronajímatelnou plochu převyšující 67 tisíc metrů čtverečních. Dominantní část areálu obsadí logistika a jedním z prvních potvrzených nájemců je mezinárodní přepravní skupina Dachser. Expanze v Polsku zapadá do širší strategie české investiční společnosti Jet Investment, která u našich severních sousedů vlastní také část firmy, co vyrábí plastové součástky pro automobilový průmysl či elektrotechniku.
Za skupinou Jet Investment, která byla založena v roce 1997, stojí čtveřice partnerů Igor Fait, Marek Malík, Lubor Turza a Libor Šparlinek. Dnes spravuje ve čtyřech fondech aktiva za 17 miliard korun. Kromě realitního fondu, který drží dvanáct projektů v Německu, Česku, Rakousku a Polsku, se zaměřuje především na private equity investice do středoevropských průmyslových podniků a nedávno spustila i venture kapitálový fond pro průmyslové startupy.
V Polsku se Jetům povedlo úspěšně prodat také třeba společnost Rockfin, která vyrábí kompresory, turbíny, generátory a komponenty pro obnovitelné zdroje energie.
