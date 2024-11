Bydlení pro nejnáročnější. V Praze roste unikátní vilová čtvrť inspirovaná vilou Tugendhat

Uložit 0

Během studia na Vysoké škole technické v Brně ho uchvátila vila Tugendhat a její nadčasovost. Funkcionalistický klenot si přál i v Praze. Šéf společnosti Conti Development Bronislav Cienciala si nakonec sen splnil, a to v podobě unikátního souboru vil, které vznikají v pražských Záběhlicích. Odkazují na funkcionalismus, svým majitelům zároveň zajišťují naprosté soukromí a velkorysý prostor.

Projekt, který dostal název Sky City Villas, naváže v pražské čtvrti na existující vilovou zástavbu. Vznikne ale ve slepé ulici, takže budoucí obyvatelé by měli mít zajištěný klid a potkávat jen sousedy, které dobře znají. „Vilová čtvrť tvoří urbanisticky promyšlený celek s důrazem na vzrostlou zeleň a přívětivost veřejného prostoru, které propojují městský životní styl s vysokým standardem individuálního vilového bydlení v zeleni. Na soukromí architekti mysleli od začátku a tvořili ho pomocí hry s terénem a promyšleným umístěním pevných zdí – ať už mezi domy, nebo na hraně ulice a zahrady. Soukromí je pak posíleno i orientací domů, které se otáčejí na sever a jih a jsou promyšleně usazeny v terénu s různým odskočením od ulice,“ líčí Cienciala.

Celkem by mělo jít o 26 vil, jejichž ceny se pohybují v desítkách milionů korun. V nabídce jsou ve třech velikostech od 257 do 403 metrů čtverečních, ve kterých je buď pět, nebo sedm místností s kuchyňským koutem.

Vily navrhl pro společnost Conti Development architekt Ivan Kroupa, který je známý minimalistickými projekty, pro něž je určující světlo. Stejné je to i ve Sky City Villas. Vily jsou prosvětlené, lehké a tvoří je čisté linie. Díky svému prosklení připomínají velké obrazovky na subtilní podnoži, usazené jsou tak, aby si nekonkurovaly. Kromě skla architekt zvolil beton a kov. Omítka má hrubou strukturu, která spolu s odrazivým sklem zdůrazňuje propojení se zelení.

Pro domy jsou charakteristické vysoké stropy a okna na celou výšku místnosti. Světlíky jsou umístěny nad schodiště a v koupelnách vytvářejí skoro nebeský dojem. Nadstandardně vysoké jsou rovněž dveře, které jsou bezobložkové se zakrytými zárubněmi a panty. „Vily jsou navrženy ve třech velkorysých velikostech, z nichž každá mistrně pracuje s prostorem a přirozeným světlem,“ popisuje Cienciala.

Interiéry jsou dílem ateliéru Plus One Architects, který navazuje na to, co Ivan Kroupa načrtl zvenku. I vnitřní dispozice se tedy vyznačují jednoduchostí. Uvnitř mají vily dřevěné podlahy od švédské značky Kährs a lišty zapuštěné do stěn. Jednotlivé místnosti mají nadstandardní akustiku, a to díky odhlučněným stěnám i podlahám, kvalitním dveřím a trojsklům v oknech. Součástí je i chytrá domácnost, ve Sky City Villas je konkrétně chytrý systém KNX, který se přizpůsobuje denním návykům svých obyvatel – nastaví ideální teplotu topení či chlazení.

Ciencala se ve svém projektu inspiroval nejen vizuální podobou brněnského architektonického pokladu. „Vila Tugendhat je úplně ojedinělý úkaz stavby, která nemá limity. Jelikož jsem především technik, inspiroval mě způsob vytápění a chlazení, především pak ale velkoformátová okna, která zajíždějí dolů, stejně jako u aut. Pohrával jsem si s myšlenkou, že systém použijeme i u našeho projektu, řešení ale nebylo efektivní, a tak jsme zvolili klasická portálová okna. Asi jako jediní jsme ale do rodinných domů navrhli otočné lamely jako stínění i jako prvek pro zimní zahradu,“ popisuje šéf společnosti Conti Development.

Vnitřku dominuje dřevo, keramika, kov, sklo a akcent v podobě kamene či odhaleného betonu. Koupelny se vyznačují velkoformátovými obklady a sanitou od značky Villeroy & Boch a bateriemi Axor Starck od Hansgrohe. Vany jsou ze speciálního materiálu quaryl, který je extrémně odolný, rezistentní proti poškrábání a neulpívá na něm vodní kámen, takže se snadno čistí. Téměř neviditelné jsou sprchové kanálky, které jsou zapuštěné do obvodové stěny. Domy nabízejí také prostorný suterén, do kterého se kromě několika vozů vejde rovněž domácí wellness, herna, kino či vinotéka.

Interiéry plynule přecházejí do exteriéru – obývací pokoj se otevírá směrem do zahrady. Zde je pak místo pro jezírko, bazén nebo třeba venkovní kuchyň. I zahrada ukrývá svoje obyvatele před nechtěnými zraky, a to skrze monolitické stěny a stromy. Podobu venkovní plochy navrhla architektka Pavlína Malíková. V některých domech pak patro s ložnicemi pokračuje do zimní zahrady. Otočením skleněných lamel se prostor naplní vzduchem a otevře se do zeleně.

Výhled z nejvyššího bodu Záběhlic

Teplo v domě zajišťuje tepelné čerpadlo, které je napojeno na hlubinný vrt. Na střeše jsou zase solární panely, které se postarají o přísun obnovitelné energie. Projekt je tedy mimořádně udržitelný. O vnitřní prostředí se stará rekuperace, která zároveň udrží až 95 procent tepla a snižuje tak náklady na vytápění. Architekti každopádně mysleli i na detaily, a tak je například u vstupu do domu chlazený box, kam může kurýr uložit zásilku v případě, že nikdo není doma.

Budoucí obyvatelé vil budou mít každopádně nejen promyšlený domov, ale také skvělý výhled. Domy se totiž budou nacházet v nejvyšším bodě Záběhlic, odkud je vyhlídka na celé město. Lokalita zároveň nabízí blízkou přírodu, nedaleko teče nejznámější pražský potok Botič. Projekt je ale také na dosah velkoměstu, do patnácti minut se dá dojet do business centra na Pankráci, případně na Chodov, dobře dostupné jsou také prestižní soukromé školy stejně jako sportoviště, konkrétně tenisové a badmintonové kurty ve středisku Hamr. Vilová kolonie navíc vytváří urbanistický celek a prostor pro komunitní život třeba na náměstíčku, které je určené pro setkávání. Hotovo by v Záběhlicích mělo být příští rok na podzim.