Byl u nás i Tykač nebo Kunovský. A příště? Snad Křetínský, doufají šéfové studentského Klubu investorů

Uložit 1

Volný čas? „Když je člověk mladý, měl by prostě na sobě makat – učit se a pracovat,“ notují si Tomáš Hrůza a Oliver Tonder, prezident a viceprezident Klubu investorů při pražské Vysoké škole ekonomické (VŠE). Už samotné vedení této studentské organizace zabere hodně času samo. „Máme teď kolem 150 aktivních členů. Je to v podstatě jako řídit firmu, akorát při studiu a za nulovou mzdu,“ směje se Hrůza.

Klub investorů vznikl před 18 lety jako kroužek několika studentů, kteří se scházeli k debatám o investicích. „Původně šlo o skupinu kluků, kteří se chtěli vzájemně vzdělávat. To se postupně změnilo – a dnes pořádáme veřejné přednášky, na nichž vystoupili i miliardáři jako Pavel Tykač nebo Dušan Kunovský,“ říká třiadvacetiletý Hrůza, student magisterského oboru management na Podnikohospodářské fakultě VŠE. Kromě šéfování Klubu investorů působí i v kryptoměnové sekci serveru Finex.

S Tonderem, který studuje bakaláře na stejné fakultě a pracuje jako analytik fúzí a akvizic v poradenské firmě IMAP Redbaenk, vstoupil do studentského spolku v roce 2021. Během posledních voleb převzali vedení a spustili expanzi. „Tady na VŠE máme asi 70 členů. Dále v Brně a Bratislavě. A nově i anglicky mluvící odnož a také pobočku na ČVUT,“ vyjmenovává.

Struktura Klubu investorů připomíná korporaci – spolek má šestičlennou dozorčí radu složenou z bývalých předsedů, která se schází dvakrát ročně a schvaluje rozpočet studentské organizace. Pod ní působí předsedové jednotlivých poboček a vedoucí různých oddělení. V Praze teď funguje pět divizí, jež mají na starosti eventy, podcasty, marketing, přednášky a správu aktiv.

„Uvažujeme teď totiž o otevření vlastního fondu, který by spravoval majetek klubu. V tuto chvíli jednáme s jedním velkým institucionálním hráčem, s nímž bychom spolupracovali na chodu tohoto fondu. Díky němu bychom mohli operovat s vyššími desítkami milionů korun. Kdybychom do toho šli sami, půjde o nižší stovky tisíc,“ přibližuje Tonder.

Inspirací pro Klub investorů je v tomto směru fond J&T NextGen, jehož portfolio manažerem je Michal Semotan. Ten nedávno na CzechCrunchi rozjel spolu s dalším investorem Filipem Kejlou podcast Money Maker Hedge. Fond studentského spolku hodlá fungovat na principu, že každý člen může odprezentovat své investiční nápady. Ty nejlepší pak získají financování.

Podle Tondera by se jednalo o teprve druhý studentský fond v tuzemsku – členy investičního výboru v J&T NextGenu jsou totiž právě mladí studenti a zároveň členové ekonomického spolku Econet pod vedením Mojmíra Zálešáka. „V našem případě by se ale jednalo o první čistě vysokoškolský fond v Česku. V Americe přitom podobné projekty na univerzitách běžně fungují,“ doplňuje třiadvacetiletý Tonder.

Klub je neziskovou organizací – členové neplatí žádné příspěvky a vedení nemá nárok na žádné honoráře. Náklady na chod, například na pronájem studia pro podcasty nebo teambuildingy, pokrývají partneři klubu. Mezi ně patří investiční společnost Pale Fire Capital, J&T Banka, poradenská společnost PwC nebo finanční skupina RSJ.

„Kromě finanční podpory nabízejí naši partneři možnost přednášek a pak i skvělé příležitosti k neformálním setkáním u piva, například s Janem Bartou z Pale Fire Capital. Nicméně nejsme žádná jejich odnož – jsme nezávislá studentská organizace, kde si nikdo nic nevydělá. Vlastně je to náš ‚passion project‘. Děláme to, protože můžeme. Před 50 lety by to nešlo, kluci na Ukrajině v našem věku taky nemůžou. My jo,“ popisuje viceprezident klubu.

Ostatně i vstup na přednášky je zdarma a otevřený veřejnosti, nejde tak o akce pouze pro studenty VŠE. V posledních letech na nich kromě Tykače, Kunovského a Barty vystoupil i třeba investor Václav Dejčmar, majitel Lasvitu Leon Jakimič, bývalá zástupkyně ČR ve Světové bance Jana Matesová nebo podnikatel Igor Rattaj, jenž přijímal miliardáře Daniela Křetínského do J&T.

Foto: Klub investorů Oliver Tonder (v popředí) a Tomáš Hrůza z Klubu investorů na VŠE

A právě Křetínský, majitel holdingu EPH, je teď v hledáčku Klubu investorů také. „Mým snem je, aby k nám někdy přišel přednášet. Předloni jsem byl na debatě na gymnáziu PORG, které se Křetínský zúčastnil, a musím říci, že je to nejlepší řečník, kterého jsem kdy měl možnost poslouchat. Jde skutečně o velmi inspirativního člověka,“ líčí Tonder, který je vášnivým triatlonistou a lezcem.

Jako viceprezident spolku ale Křetínského nejspíš nestihne. Oba lídři se totiž připravují na předání moci – podle stanov klubu nemůže být nikdo ve vedení dvakrát po sobě. Hrůza navíc bude státnicovat, Tonder možná zamíří na jinou školu. „Nicméně tu budeme působit i nadále, ať už v roli konzultantů, nebo v rámci dozorčí rady. Klub už žije vlastním životem, není závislý na konkrétních lidech,“ ujišťuje Hrůza.

Nové vedení bude pokračovat v již rozjetých aktivitách. Cílem je další expanze a především pak posílení na ČVUT. Největší výzvou ale zůstává motivace členů ve vedení, kteří za svou práci nedostávají odměnu. „Pro většinu z nich je klub až čtvrtá priorita – po škole, práci a přítelkyni. Pro nás je manažerským oříškem vymyslet, jak z nich dostat výsledky,“ krčí rameny Tonder.

Volby do Klubu investorů jsou dvoukolové. V prvním kole voleb jsou nominováni kandidáti na předsedy formou hlasování. Následně dojde k seřazení kandidátů dle počtu získaných hlasů a oslovení pěti kandidátů s nejvyšším počtem nominací. V druhém kole voleb dostane každý z uchazečů zhruba desetiminutový prostor pro prezentování své vize a myšlenek, kam by klub rád posunul. Následně se volí předseda klubu. V prvním kole mohou volit všichni členové klubu a dozorčí rada, v druhém kole všichni, kdo jsou v klubu alespoň jeden semestr. Voleni mohou být všichni, kdo jsou v klubu alespoň dva semestry. Volební proces probíhá skrze tajné hlasování přes urnu.



Zmínka o přítelkyních mimochodem naznačuje genderovou nevyváženost v klubu – ženy tvoří pouze 20 procent pražské pobočky. „Snažíme se to změnit, ale u investičního klubu je to holt těžké. V Brně je poměr lepší, blíží se 60:40. A nějakou dobu vedla tamní pobočku právě žena,“ dodává prezident spolku s úsměvem.

A do čeho by dvojice nikdy neinvestovala? „V mém případě jde o kryptoměny. Vidím v nich vysoké riziko, navíc nerozumím technologii, která za nimi stojí,“ vysvětluje Tonder. Jeho kolega má ke kryptoměnám vstřícnější vztah, dřív by prý ale neinvestoval do zbrojního průmyslu. „To se změnilo po vypuknutí války na Ukrajině. A tak jsem koupil například akcie zbrojovky Colt CZ Group,“ přiznává Hrůza.

Jak už bylo řečeno, v současnosti má Klub investorů kolem 150 aktivních členů. Zájemce o členství čeká výběrové řízení – musí zaslat životopis a motivační dopis, následuje pohovor u oběda. „V poslední době se hlásí řada studentů, kteří mají i přes svůj nízký věk řadu zajímavých kariérních zkušeností. Rozhodně to ale není podmínka pro přijetí. Hledáme hlavně lidi se zapálením pro věc,“ uzavírají šéfové Klubu investorů.