Bývalý majitel Baníku a propagátor NHL v Česku osazuje stadiony chytrými AI kamerami
Tomáš Petera se svou firmou Perinvest Media věří, že moderní technologie změní zážitek nejen fanouškům, ale také zvýší efektivitu klubů a svazů.
Český sport se ocitl na prahu nové éry, kde moderní technologie propojují fanoušky, hráče a kluby způsobem, jaký byl donedávna nepředstavitelný. V čele této revoluce stojí společnost Perinvest Group, která se zabývá organizací prestižních sportovních a kulturních událostí s mezinárodním přesahem. Majitelem je zkušený podnikatel Tomáš Petera. Ten má za sebou projekty spojené s hokejovou NHL, několik let vlastnil fotbalový Baník Ostrava a byl aktivním tenisovým hráčem i funkcionářem.
Produkci a distribuci sportovních přenosů s využitím AI kamer rozvíjí dceřiná společnost Perinvest Media. Společníkem a dodavatelem technického řešení je švédská společnost Sportway. „Spojení se Švédy se prokazuje jako vynikající řešení. Jsou špičkou ve svém oboru i stabilním partnerem, což umožňuje dynamický rozvoj napříč českým trhem,“ říká Matúš Bubeník, CEO Perinvest Media.
Perinvest Media využívá kamerové systémy poháněné umělou inteligencí. Tyto systémy umožňují automatické nahrávání sportovních utkání napříč kategoriemi i věkovými skupinami. Výsledkem jsou nejen záznamy zápasů, ale také analýzy tréninků, které pomáhají klubům optimalizovat jejich výkonnost. Díky těmto technologiím už společnost spustila tři tzv. OTT platformy (zkratka pro over-the-top).
Jde o Czechicehockey.tv, Czechfloorball.tv a Czechvoleyball.tv, které zastřešuje značka Czechsports.tv. Czechicehockey.tv, spuštěná v roce 2021, dnes zajišťuje přenosy z více než 130 zimních stadionů po celé České republice a jejich počet dále roste. Další dvě platformy, specializující se na florbal a volejbal, pokrývají aktuálně 70 sportovních hal. Všechny umožňují divákům předplatit si přístup k živým přenosům i archivovaným zápasům.
Perinvest Media navazuje spolupráci se sportovními svazy a kluby, kterým následně poskytuje technologické vybavení a know-how. Po instalaci kamer na sportovištích je vše propojeno s informačním systémem, který obsahuje rozpisy utkání, soupisky týmů a další klíčové informace. Automatizovaný systém zajišťuje, že kamery nahrávají ve správný čas, přičemž dokážou přidávat grafiku s údaji, jako jsou střelci gólů či vyloučení.
Celý proces běží nepřetržitě, čímž Perinvest Media zvládá administrovat stovky utkání týdně. „Máme technologii, která zvyšuje dostupnost sportovních záznamů, ale také mění způsob, jakým se sport vyvíjí a zlepšuje. Výstupy neslouží jen fanouškům, ale také trenérům, skautům nebo disciplinárním komisím,“ rekapituluje Matúš Bubeník.
Společnost Perinvest Media má ambiciózní plány a prostřednictvím platformy Czechsports.tv chce nabídnout obsah napříč dalšími sportovními disciplínami. Počet registrovaných uživatelů aktuálně přesahuje 80 tisíc a každý týden firma pokryje více než 500 utkání. Platforma Czechsports.tv má premiéru ve středu 3. prosince – a to odstreamováním finálového dne 8. ročníku Jr. NBA League, který se uskuteční na pražské Královce.
Nahlásit komentář
Zdá se vám, že komentář je urážlivý, nebo sprostý? Dejte nám vědět.