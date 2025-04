Stovky kamer v akci, vzniká Netflix z českých stadionů a hal. Přivezl jsem NHL, bude i NBA, říká Petera

Uložit 0

Super Bowl je už nějakou dobu za námi. Tomáš Petera ale vytahuje mobil a ukazuje fotku Donalda Trumpa, který během něj zavítal na stadion v New Orleans, kde se finále amerického fotbalu hrálo. „Ta dáma, která vedle něj stojí… Na podzim jsem tam s ní stál také,“ směje se český byznysmen. Na mysli má majitelku klubů New Orleans Saints a basketbalového New Orleans Pelicans Gayle Bensonovou. Právě s ní totiž doyen sportovního byznysu v Česku domlouvá svůj další transatlantický projekt.

Čtyřiapadesátiletý Petera už do Česka několikrát přivezl americké hokejové týmy, aby tu zahájily novou sezonu NHL. Naposledy to bylo loni v říjnu, kdy pražskou O2 arenu nadvakrát vyprodala utkání Buffala Sabres s New Jersey Devils. „Další NHL v Česku bude nejdřív v roce 2026,“ říká Petera a dodává, že ve spolupráci s kanadsko-americkou hokejovou ligou pořádá i seriál propagačních akcí NHL Street Hockey na českých školách: „Je v zájmu NHL, aby české děti hrály hokej a měly ho rády.“

Proč? „Proč sem jedou hrát týmy z NHL? Proč platí propagaci na školách? Není to o byznysu, minimálně ne z jejich pohledu. Mají na tom jiný zájem,“ vysvětluje, co americké profesionální soutěže a jejich týmy do středu Evropy (ale i jinam) přivádí. A pokračuje: „NHL tady má historické vazby, zdejší hráči tam chodí hrát. Jde ale i o něco jiného. Všechny velké americké ligy, tedy americký fotbal, basket, baseball i hokej, tam narazily na svůj byznysový strop. A potřebují hledat nové diváky a nové fanoušky. Proto se víc a víc ukazují i tady,“ říká Tomáš Petera.

A on by rád byl tím, kdo jim pomůže. Nejde zdaleka jen o hokej a NHL, připravuje třeba šňůru akcí pro zdejší školáky tentokrát zaměřenou na americký fotbal. Ovšem to, že ve spolupráci se zámořskou ligou NFL a klubem New Orleans Saints chystá popularizaci amerického fotbalu, je součástí vyšší hry, jak si u amerických obchodních partnerů udělat očko, pomoct jim a pak s nimi realizovat ambicióznější projekt. „Na NHL jsem ukázal, že to umím. Jenže NHL je v Americe z těch velkých lig zdaleka nejmenší,“ krčí rameny.

Co je tedy tím pořadatelským byznysovým snem, k němuž Petera míří? Živé utkání NHL sem už dostal a téhož chce dosáhnout i s basketbalovou NBA. To se mu dosud, i přes několik let vyjednávání, nepodařilo, ale situace se podle něj začíná měnit: „Věřím, že v horizontu dvou, tří let se to povede. Proto jednám s paní Bensonovou. Musí se to potkat, jsou to obchodníci a musí mít zájem na tom, aby sem svůj tým poslali.“

Foto: Depositphotos Jedna z největších hvězd NBA LeBron James na snímku z roku 2019

K basketbalu, který chce dotáhnout z Ameriky, má přitom Petera celoživotní vztah – jeho otec Pavel byl úspěšným trenérem československé reprezentace, s níž v 70. a 80. letech získal několik medailí na mistrovstvích Evropy, koučoval i řecký klub Aris Soluň. „V podstatě jsem v prostředí basketbalu vyrostl, ale nikdy jsem ho nehrál,“ přiznává podnikatel, který je i spolumajitelem nejlepšího českého týmu v košíkové, klubu ERA Basketball Nymburk.

Sportovní Netflix

Přestože, jak říká, vyrostl na basketbalové palubovce a košíková je jeho vášní dodnes, své jméno spojil ještě víc s mnoha jinými sporty. Hrál a později trénoval tenisty, stál mimo jiné za úspěchy špičkového českého hráče Petra Kordy, který to v 90. letech dotáhl v žebříčku ATP až na druhé místo.

„Přes tenis jsem se vlastně dostal k byznysu,“ směje se s tím, že jako podnikatel začínal s organizací různých akcí a sportovních turnajů. A u toho zůstal vlastně dodnes, je to jedna z klíčových noh jeho skupiny Perinvest Group.

Má toho za sebou opravdu hodně: spolupořádal ostravskou atletickou přehlídku Zlatá tretra, vedle tenisového lobbisty Miroslava Černoška byl spolumajitelem společnosti Česká sportovní, v letech 2002 až 2012 mu patřil fotbalový Baník Ostrava, pořádal několikrát Davis Cup, byl jedním ze členů týmu, který pro pražského exprimátora Pavla Béma promýšlel kandidaturu Prahy na letní olympiádu…

Jak sám upozorňuje, hodně toho má nejen za sebou, ale i před sebou. V pořádání velkých sportovních akcí pokračuje, jak dokládají loňská utkání NHL, připravované střetnutí NBA nebo turnaj nejlepších evropských volejbalových mužstev Final Four, kterého by se v létě mohlo dočkat Brno.

Vedle toho ale jeho společnost Perinvest Group spustila v poslední době i dva ambiciózní multimediální projekty: sportovní terestriální televizi Sporty TV a také streamovací platformy Czechicehockey.tv a Czechfloorball.tv.

Základní idea je taková, že Sporty TV, která začala vysílat před rokem, je volně dostupná televizní stanice s lineárním programem. Lze ji naladit zdarma a vysílá nonstop. Skupina Perinvest má totiž přístup k velkému množství sportovního obsahu, kterým hravě naplní čtyřiadvacetihodinové schéma vlastní televize. A zároveň si tak vytvořila logický dílek do mozaiky komplexní multimediální a multikanálové skupiny.

Další dva zmíněné projekty jsou už tématicky vyprofilované na ten který sport a jdou v něm do větší hloubky. Zároveň poskytují komfort známý ze služeb, jako je Netflix: tedy možnost dodatečného přehrávání nebo přístup do archivu. Diváci si ale musí zaplatit předplatné od 169 korun měsíčně. „Budeme přidávat další sporty, takže brzy doufám vznikne například i volejbalová streamovací platforma,“ vypočítává Petera. Na hokejovém portálu lze mimo jiné koukat na druhou ligu, ve florbalu na všechna neelitní a mládežnická utkání.

Plán na příští měsíce je ale ambicióznější: vytvořit jednotnou platformu Czechsports.tv, která bude co do streamingu zaštiťovat nejen hokej a florbal či volejbal, ale mnoho dalších sportů, o kterých už tým Perinvest Group jedná.

Foto: Perinvest Investor do sportu Tomáš Petera

Peterova vize je taková, že zatímco ty nejlukrativnější sporty a ligy – tedy první fotbalovou ligu a hokejovou extraligu – si pro sebe uzmou velcí hráči, jako je Nova, on by rád obsáhnul všechno pod nimi, co není sice tak komerčně atraktivní, ale zároveň je tu dost lidí, kteří budou mít zájem si aspoň občas některé programy zaplatit. „Jsou tu desetitisíce fanoušků, kamarádů, rodičů všech těch hráčů…,“ naznačuje Petera.

Kde vlastně bere tolik obsahu? Spoléhá primárně na přenosy a záznamy utkání z více než stovky stadionů a hal, kde mají Petera a spol. nainstalované vlastní 180stupňové AI kamery. Náklady na osazení stadionu technikou, která už následně nevyžaduje moc další údržby a lze ji ovládat z velína v Praze, jsou prý v řádech desítek tisíc korun. A Perinvest v tomto oboru navazuje na zkušenosti švédské firmy Sportway, která takové přenosy úspěšně nabízí různě po světě a Petera je jejím menšinovým spolumajitelem.

„Před nějakou dobou mě oslovili, abych jim pomohl rozjet přenosy v Česku, takže jsme udělali společný podnik. A jejich byznys se mi líbil natolik, že jsem nakonec vstoupil jako minoritní podílník i do mateřské společnosti,“ vysvětluje muž, který má unikátní síť sportovních a byznysových kontaktů nejen v někdejším Československu, ale v podstatě po celém světě.

Streamování je celosvětově na vzestupu a komerční úspěchy, kterých v posledních letech dosáhly velké sportovní akce, jako je fotbalová Liga mistrů nebo seriál Formule 1, lákají i další sporty. „Třeba fotbal se dokázal hodně zvednout a první liga generuje extrémně zajímavá finanční čísla. A jiné sporty, organizace a ligy by se tomu rády přiblížily,“ krčí rameny Petera s dodatkem, že cesta před nimi je ještě hodně dlouhá a že je navíc nutné si uvědomit, že třeba házená nebo volejbal nikdy nebudou tak masově populární sport jako fotbal.

Jeden sen v dálce

On sám ale má políčeno ještě na jednu sportovní – a také byznysovou – laskominu, jež má podobně velký komerční potenciál jako elitní fotbalová střetnutí. Patří ke skupině lidí, kteří by do Česka rádi přivedli zahajovací etapu cyklistického Tour de France. Zájemců o uspořádání sportovní show, která si vyžádá stovky milionů a o kterou je po Evropě enormní zájem, bylo v posledních měsících několik.

„Bylo nás víc a domluvili jsme se, že musíme spojit síly. Jinak bychom neměli šanci,“ přiznává Petera. V minulosti zájem dostat do Česka Tour de France projevil třeba bývalý špičkový fotbalista Petr Čech, který se už podílí na organizaci cyklo závodů L’Etape.

Podle Petery ale bylo třeba angažovat někoho, kdo českému úsilí dodá opravdové grády a také finanční výtlak, což se prý podařilo v podobě miliardáře Karla Komárka a jeho skupiny KKCG. Komárek je sám vášnivý cyklista a navíc jím vlastněná Sazka patří nově k významným sponzorům a podporovatelům cyklistiky v Česku. Ostatně Komárkův blízký spolupracovník Robert Kolář, který je šéfem profesionálního závodu Czech Tour a sedí i ve vedení KKCG, nedávné plány na české Tour de France veřejně popsal v HN.

„Jenže pak tu je ještě jeden problém, se kterým si budeme muset poradit,“ zamračí se Petera. Co má na mysli? Přece stát a samosprávu. Pořadatelé Tour de France požadují, aby měli organizátoři regionálních etap v ruce i formální memoranda o podpoře od úřadů, a to je podle Petery něco, co bude v českém kontextu největší výzva: „Ale nějak to zvládneme. Jsme zvyklí, že český stát sport přestal na dlouho systematicky podporovat. Teď snad lidé začínají chápat, jaká to byla škoda.“