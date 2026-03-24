Čech byl v USA u dvou prodejů startupů za miliardy, teď mění svět designu. Odstartoval to milionový virál
Tom Krcha s projektem Pencil přináší do světa designu to, co vibe coding do programování. Projekt prezentoval tam, kde Steve Jobs představil iPady.
Ve světě designu není Tom Krcha žádným nováčkem. Léta pracoval pro giganta Adobe přímo v San Francisku, později spoluzaložil startup Alter, který za miliardy korun odkoupil Google, a jako šéf produktu působil i v dalším úspěšném projektu s česko-slovenskými kořeny Around, za nějž společnost Miro zaplatila přes šest miliard. Poslední rok se ale věnuje dalšímu projektu. Pencil dělá něco jako vibe coding, akorát v oblasti designu. Startup již získal peníze od investorů, prošel jedním z nejprestižnějších akcelerátorů světa a po několika týdnech od spuštění registruje přes 200 tisíc uživatelů.
Krcha svůj nový projekt označuje jako Agentic Design Canvas. Co to přesně znamená? „Ve své podstatě jde o to, že máte k dispozici AI designéra, který vám pomáhá navrhovat věci, brainstormovat, designovat a procesovat úkoly,“ vypráví pro CzechCrunch. Jde přitom o širší myšlenku – Pencil začal používat slogan Autonomous Design Agency, přičemž poslední slovo je hříčka mezi agenturou a AI agenty.
Myšlenka na takový produkt Krchu napadla, když v AI nástroji na tvorbu kódu Cursor potřeboval pro aplikaci vytvořit uživatelské rozhraní. „Neustále jsem měl pocit, že píšu eseje textu jen proto, abych vysvětlil pozici tlačítka, navigační panely a postranní lišty. Říkal jsem si, proč to prostě nemůžu nakreslit a AI říct, ať mi to udělá takhle,“ přibližuje. Když už si takový nástroj postavil, uvědomil si, že by mohl uživatelské rozhraní rovnou také generovat.
Produkt následně ukázal v jednoduchém videu na sítích X a LinkedIn, kde se post stal virálním. „Dohromady přes milion zhlédnutí. To bylo velké povzbuzení, že by něco podobného chtělo využívat víc lidí. Tak jsme se do toho pustili naplno,“ říká Krcha, jenž se svým týmem do letošního ledna pracoval na tzv. uzavřené betě s několika stovkami vybraných uživatelů. Necelé dva měsíce pak Pencil funguje veřejně a jen během prvních dvou týdnů dosáhl sto tisíc registrovaných uživatelů. Aktuálně je jich více než dvě stě tisíc.
Pencil se připojí na Cursor, VSCode, Claude Code, OpenAI Codex či další nástroje na tvorbu kódu, kdy jednotliví agenti tvoří kód na základě návrhu designu. Samotný uživatel Pencilu přitom jednoduše popisuje, co chce vytvořit či jak to má vypadat, a automatizované systémy se postarají o zbytek.
Podle Krchy tak Pencil umožňuje si velmi rychle vytvořit mapu toho, jak by aplikace či weby mohly vypadat, a tím si utříbit myšlenky: „Spousta lidí dnes jde do ChatGPT nebo Claude, aby se zeptali na možnosti, kde dostanou seznam odrážek nebo rešerši. Představte si, že Pencil funguje stejně, akorát vám ty možnosti ukáže vizuálně.“ Kromě tvorby webů a aplikací ale uživatelé nástroj používají například na tvorbu slidů do prezentací, kampaní, technických listů nebo tiskových materiálů.
Důležité na výstupech Pencilu je, že s nimi jde následně pracovat, měnit je a dotáhnout do konce. „Jako byste delegovali práci na kolegu, který se vrátí s kostrou toho, jak by to mohlo vypadat. A vy jako lídr, manažer nebo stakeholder se k tomu vyjádříte a zbytek si už dotvoříte sami,“ vysvětluje Krcha.
Je těžké konkurovat lidem, kteří se baví. Musíte se bavit, pak jste neporazitelní.
Loni se Krcha s Pencilem účastnil i A16Z Speedrunu, jednoho z nejprestižnějších globálních startupových akcelerátorů, který funguje pod záštitou fondu Andreesen Horowitz. Přihlášek bylo přes čtrnáct tisíc, přijatých asi šedesát projektů. „Míra přijetí je na úrovni 0,4 procenta, což je výrazně těžší než se dostat na Harvard nebo Stanford,“ přibližuje Krcha. Akcelerátor do Pencilu i investoval, a to včetně českého fondu Kaya VC. Jaká byla konkrétní částka, Krcha zmiňovat nechce.
Jako highlight programu označuje možnost prezentovat svůj projekt před více než tisícovkou investorů na pódiu v Yerba Buena Center for the Arts, kde Steve Jobs představoval produkty jako iPody a iPady. „Atmosféra by se dala krájet, bylo to intenzivní a nezapomenutelné. Máte dvě minuty na svůj pitch, pak ale i možnost dále se osobně se všemi bavit,“ říká Krcha a zároveň doplňuje, že aktuálně je ve fázi dalšího otevřeného investičního kola.
Jak se do A16Z Speedrunu vůbec dostat? Podle Krchy záleží na dvou věcech: trakci, která zvyšuje potenciál pro úspěšný fundraising, a týmu. „Všechno ostatní jako vize či příběh jsou hezké věci, ale pro nás byl zlomový ten virální tweet. Musíte dávat ven zajímavé věci, pro které jste osobně nadšeni. Když produkt stavíte pro sebe, funguje to nejvíc,“ popisuje.
„Je těžké konkurovat lidem, kteří se baví. Musíte se bavit, pak jste neporazitelní. Dáte do toho všechno, protože vás to baví, ne proto, že vám to někdo přikázal. Tak se snažím směrovat i náš tým. Říkám jim méně toho, co mají dělat, a více se jich ptám, na čem by je bavilo pracovat. Vždy se najde průnik s tím, co je potřeba udělat,“ vypráví Krcha, jenž zároveň zdůrazňuje, že současná doba výrazně snížila jakékoliv bariéry pro tvorbu produktů.
Zatímco dříve startupy potřebovaly nabrat investici, aby si mohly dovolit zaplatit vývoj, dnes už podle Krchy nemají výmluvu: „Ve dvou nebo třech lidech jste schopni postavit neuvěřitelné věci, které řeší reálné problémy. Na to by se lidé měli zaměřit, prostě to postavte a dejte to ven. Uvidíte velmi rychle, jestli to někdo chce. Podle mě je každý na světě jen měsíc od toho, aby vydal nějaký průlom.“
Zároveň si Krcha myslí, že budovat v dnešní době startup v takzvaném stealth, tedy utajeném módu, není úplně ideální koncept. Hodně totiž záleží na distribuci a oslovení co největšího počtu uživatelů či klientů, což se jemu podařilo zmiňovaným virálním tweetem. „Rozvíjíte veřejný dialog přímo s komunitou, která vám umožňuje váš produkt lépe formovat a současně evangelizovat,“ říká.
Co teď čeká samotný Pencil? Desetičlenný tým velkou část své pozornosti zaměřuje na to, aby vypadaly dobře samotné designy. „Investujeme do toho hodně času a iterujeme. Věci, které to generovalo před dvěma měsíci, co generuje teď a co bude generovat příští měsíc,“ přibližuje Krcha, podle kterého bude ale největší výzvou udržet silné momentum mezi uživateli a zůstat přitom co nejvíc skromní.
„Vzhledem k tomu, že je to už můj několikátý projekt, vím, že nás může kdokoliv kdykoliv předběhnout. To pak bolí. Proto je skromnost kritická,“ říká Krcha. Nemyslí ovšem cíle, kterých chce dosáhnout. „Spoustu myšlenek zabíjí nafoukanost: ‚Teď se mi daří, jsem na koni.‘ Je důležité umět si říct, že na koni nejste. Nikdy nejste, vždy přijde větší výzva. Najednou se objeví konkurenti, kteří chtějí dělat totéž, co vy, a chtějí to dělat lépe. Nebo na to mají jiný pohled a vy nevíte, který přístup nakonec vyhraje. Z tohoto hlediska musíme zůstat jasně soustředění,“ dodává Krcha.