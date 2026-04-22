Češi prodali firmu pár měsíců po založení a teď odhalí, jak jim pomohla AI a jak ji můžete sami využít
Zajímá vás, jak využít vibe coding a AI naplno? V Praze o tom budou hovořit i názorně ukazovat představitelé úspěšných firem z Česka i USA.
Umělá inteligence dramaticky mění způsob, jakým vzniká moderní software. Ti, kteří tento trend zachytí včas, mohou získat velký náskok před konkurencí. Pražská vývojářská společnost STRV se rozhodla tuto vlnu přiblížit české komunitě, a to ve spolupráci s americkým gigantem Expo. Ten nedávno za desítky milionů korun pohltil mladý český startup SteerCode a společně ukáží, jak se jejich byznys právě díky AI mění – a jak mohou nové nástroje využít ostatní.
Vše se zhmotní na hackathonu Expo x STRV, který se koná v karlínském sídle STRV v pátek 1. května a na němž budou mít jednotlivé týmy za cíl vytvořit funkční produkt pro reálný byznys, ať už půjde o digitální věrnostní kartu pro oblíbenou kavárnu nebo rezervační systém pro souseda, který opravuje kola. Na vše přitom budou mít jen osm hodin, což je v éře AI podle organizátorů dostatečný čas na vytvoření funkční aplikace.
Klíčem k takto bleskovému vývoji je koncept vibe codingu, tedy programování s pomocí AI agentů, kde se inženýr stává spíše dirigentem než jen autorem kódu. „Tento hackathon je určen všem vývojářům, které fascinuje oblast agentic engineeringu a chtějí si v praxi vyzkoušet ty nejmodernější nástroje,“ vysvětluje Daniel Kraus, technický ředitel STRV.
„Naším cílem je během pouhých osmi hodin vytvořit aplikace s okamžitým dopadem na vaše bezprostřední okolí. Chceme ukázat, že s dnešními agentickými nástroji jsou vícedenní maratony minulostí a aplikace připravená k odeslání do App Storu může vzniknout za jediné odpoledne,“ doplňuje Kraus. Do hackathonu se může přihlásit kdokoliv, organizátoři pak vyberou 20 týmů.
Všichni získají přístup k nástroji Expo Agent, který je zatím v uzavřené beta verzi. Kromě toho všichni také dostanou další rozšíření pro Claude Code a Codex, které Expo tým vyvíjí a každý si je bude moct vyzkoušet. Nejúspěšnější projekty pak získají prostředky pro svůj další rozvoj a škálování, ať už ve formě kreditů na služby společnosti Expo nebo soukromých strategických konzultací se seniorními inženýry z obou firem.
Program doplní diskusní večer, který se koná v předvečer hackathonu, tedy ve čtvrtek 30. dubna, taktéž v sídle STRV. Představí se na něm ti, kteří ve využití AI v programování leží už delší dobu velmi intenzivně. Za Expo vystoupí Joe Ryan, kterého doplní Seth Webster z React Foundation, a také zakladatelé zmíněného startupu SteerCode Adam Zvada a David Mokoš.
Ti svůj projekt zaměřený na vibe coding budovali jen pár měsíců a šli až na hranu bankrotu, aby nakonec firmu velmi rychle prodali. „Dostali jsme se do vzácné pozice. Startup, na kterém jsme pracovali teprve devět měsíců, najednou zaujal několik firem. A přitom jsme vlastnili sto procent společnosti,“ popisoval začátkem letošního roku po prodeji firmy Adam Zvada.
Startup totiž s kolegou Mokošem budovali bez investorů. Nicméně náklady na AI modely, které produkt potřeboval ke svému chodu, byly moc vysoké. A už si nemohli dovolit růst rychleji, protože by je to finančně položilo. „Akvizice nám pomůže se nestresovat se základními životními potřebami a soustředit se na budování firmy v následující dekádě,“ doplnil Zvada.
A jak se dostali k americké softwarové firmě z kalifornského Palo Alto? SteerCode se na Expo obrátil s technickou konzultací, protože používal jeho platformu. „Potřebovali jsme od nich poradit a Expu se líbilo, co děláme,“ říká Mokoš. Pak si zavolali s jeho šéfem, který byl v té době v Polsku, načež se osobně potkali a vše se rychle domluvilo.
„Tři hodiny jsme mluvili o budoucnosti programování s AI a o mobilním vývoji. Ukázalo se, že máme hodně podobnou vizi,“ vzpomínal Mokoš. Společně budou během nadcházejících akcí popisovat nejen to, jak se taková akvizice peče, ale také názorně ukazovat a radit, jak všemožné AI nástroje efektivně využít pro vlastní potřebu či byznys.