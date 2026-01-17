Dva mladí Češi budovali pár měsíců startup, šli na hranu bankrotu. Teď jej za desítky milionů prodali
Americká firma Expo kupuje český SteerCode za desítky milionů korun. Zakladatelé stavěli startup zaměřený na vibe coding na vlastní náklady.
David Mokoš a Adam Zvada jsou to, čemu Američané říkají „serial entrepreneurs“. Mají za sebou několik podnikatelských pokusů, nebojí se zkoušet, a když někde vycítí šanci, prostě tam skočí. Dosud měli jen střídavé úspěchy, teď ale přišla první větší rána: svůj několikaměsíční startup SteerCode prodali americké společnosti Expo.
SteerCode se od svého začátku před rokem zaměřoval na to, čemu se říká vibe coding – programování s pomocí umělé inteligence, a tedy bez nutnosti znalosti samotného programování. Zatímco konkurence jako švédský Lovable, který loni dosáhl na valuaci 6,6 miliardy dolarů, staví převážně weby, SteerCode šel jinou cestou: cílil na mobilní aplikace.
Zvada, jehož otec je známým podnikatelem a majitelem skupiny coworkingů Scott.Weber, s Mokošem dosáhli už po pár měsících vývoje, aspoň podle svých slov, na téměř 10 tisíc uživatelů měsíčně, převážně z USA. Celé to táhli sami, bez investorů, nicméně právě rostoucí náklady je nakonec zahnaly do kouta. Náklady na AI modely, které produkt potřeboval ke svému chodu, byly moc vysoké. A už si nemohli dovolit růst rychleji, protože by je to finančně položilo.
„Dostali jsme se do vzácné pozice. Startup, na kterém jsme pracovali teprve devět měsíců, najednou zaujal několik firem. A přitom jsme vlastnili sto procent společnosti,“ vypráví Zvada. Jenže jak sám dodává, všechno mělo i odvrácenou stranu – byl na hraně bankrotu.
V úvahu proto přicházel buď prodej, nebo vstup investorů. Když se ta příležitost naskytla, Zvada s Mokošem zvolili prodej. Svět vibe codingu patří k velmi dynamickým byznysovým a technologickým oblastem a mění se tak rychle, že by podle svých slov museli SteerCode zásadně měnit, aby zůstal relevantní. Kupci ovšem chtěli jejich produkt takový, jaký byl.
„Akvizice nám pomůže se nestresovat se základními životními potřebami a soustředit se na budování firmy v následující dekádě,“ vysvětluje Zvada. Výši transakce ani jedna z firem oficiálně nezveřejnila, nicméně Zvada naznačil, že mělo jít o jednotky milionů dolarů, tedy desítky milionů korun.
Jak se dostali k Expu, což je americká softwarová firma z kalifornského Palo Alto? SteerCode se na ni obrátil s technickou konzultací, protože používal její platformu. „Potřebovali jsme od nich poradit a Expu se líbilo, co děláme,“ říká Mokoš. V září si pak prý volali se šéfem Expa Charliem Cheeverem, který byl zrovna na konferenci v Polsku, načež následovalo osobní setkání. „Tři hodiny jsme mluvili o budoucnosti programování s AI a o mobilním vývoji. Ukázalo se, že máme hodně podobnou vizi,“ popisuje setkání Mokoš.
Charlie Cheever není v technologickém světě neznámá postava. V minulosti pracoval ve Facebooku, kde stál u zrodu Facebook Platform a Facebook Connect, později spoluzaložil Quoru a v roce 2015 začal budovat Expo. Platforma usnadňuje vývojářům tvorbu aplikací pro iOS, Android i web pomocí React Native.
Pro Cheevera je akvizice SteerCode součástí dlouhodobé strategie: „Akvizice SteerCode nám umožní navázat na jejich dosavadní výzkum a vývoj. Tím výrazně zrychlíme naplnění naší vize.“ Zvada s Mokošem budou zatím pracovat pro Expo a mají na starost produkt, který na SteerCode navazuje.
Pro mladé podnikatele to ale není první projekt, který zaujal v Silicon Valley. V roce 2022 se dostali do prestižního akcelerátoru Y Combinator jako jedni z prvních Čechů, tehdy s projektem zaměřeným na NFT obchodování. Na projekt Singular, původně nazvaný NFTScoring, získali investici v hodnotě 1,7 milionu dolarů od známých fondů jako Presto Ventures a Credo Ventures. Když se ale NFT trh po splasknutí krypto bubliny „trošku vypařil“, projekt ukončili a investorům část peněz vrátili.
Zvada předloni zkoušel budovat ještě startup Mind zaměřený na využití AI agentů pro péči o duševní zdraví, ale ten také, jak nyní přiznává, nakonec zavřel, aby se mohl soustředit právě na SteerCode.