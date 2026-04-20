Poprvé s jediným majitelem a s optimismem v žilách. Lubo Smid začal novou éru v STRV zdvojnásobením zisku
Vývojářská společnost loni utržila 351 milionů korun, vydělala dvakrát víc než rok předtím a evropský byznys začíná přetlačovat ten americký.
Karlínská vývojářská společnost STRV má za sebou první rok v éře, kdy ji plně ovládá Lubo Smid. Loni firma dosáhla obratu 16 milionů dolarů, respektive 351 milionů korun, což představuje desetiprocentní meziroční nárůst. Ještě výraznější skok se odehrál u provozního zisku, který se téměř zdvojnásobil na 1,2 milionu dolarů, respektive 26,3 milionu korun. Pro nového jediného majitele, který předloni vykoupil své dlouholeté parťáky, to je dobrý signál po transformačním období celé firmy.
To, že ovládl celé STRV a vyplatil ostatní spoluzakladatele, Davida Semeráda, Martina Stavu a Pavla Zeifarta, oznámil Lubo Smid předloni v prosinci. „Vidím v tom smysl, protože věřím v potenciál firmy a její růst. A mé přemýšlení je jednoduché – půjčil jsem si na to v bance, a když teď zažijeme dva skvělé roky, budu pak už de facto bez závazků,“ říkal tehdy. A pokud bude trajektorie růstu pokračovat, mohou se jeho prognózy rychle naplnit.
„Loni jsem říkal, že STRV dokončilo svou transformaci po několika nejednoduchých letech a že je v nejlepší kondici. Podle výsledků je vidět, že jsem se úplně nespletl. Hezky se nám podařilo navýšit obrat a ještě více nám narostla ziskovost,“ komentuje výsledky Lubo Smid, který firmu řídí z pozice CEO. Pozitivitu do žil mu navíc vlévá i start roku 2026: „Leden byl naším druhým nejlepším měsícem z pohledu obratu v historii STRV.“
Současná profitabilita je výsledkem i řady bolestivých rozhodnutí z předchozích let, kdy Smid ukončil prodělečné projekty, které firmu spíše brzdily a tříštily pozornost vedení. „Musel jsem udělat několik těžkých rozhodnutí a projekty, které nic nevydělávaly, zaříznout. Museli jsme ochránit to, na čem můžeme dál stavět,“ komentoval předloni dnes sedmatřicetiletý Smid očistu firmy. A jasně to celé ilustrují také čísla.
Zatímco v „covidovém“ roce 2020 firma generovala provozní zisk 3,3 milionu dolarů, v roce 2023 se propadla do ztráty 0,7 milionu dolarů. Podle Smida tehdy firmu zasáhlo oslabení trhu i neadekvátní struktura řízení. „Díky pandemii a počáteční krizi jsme firmu tak namotivovali, že nám to ukázalo její reálný potenciál. To, s čím jsme se pak pár let potýkali, bylo oslabení trhu a odepisování neúspěšných projektů,“ vysvětluje pozadí dřívějších výkyvů.
Právě odpisy projektů klientů, kteří ukončili činnost, stály firmu v uplynulých letech jednotky milionů dolarů. „Věřím, že jsme se ze všeho poučili. Trend vývoje profitability jde správným směrem a veškeré informace indikují, že i v letošním roce tomu nebude jinak,“ dodává Smid. Firma se nyní pod jeho vedením plně soustředí na klientský byznys pro globální značky, přičemž důležitou strategickou ingrediencí je diverzifikované portfolio.
Dlouho přicházela drtivá většina klientů ze Spojených států. Koncem loňského roku ale STRV poprvé od své expanze do USA zažilo měsíc, kdy vydělalo více peněz v Evropě. A v nejbližších letech se chce navíc vydat také na Blízký východ. „Je to součástí změny naší obchodní strategie, která je diverzifikovanější a odolnější vůči vnějším vlivům,“ vysvětluje Smid.
Cílem je stát se strategickým IT partnerem pro giganty typu Porsche, kterému už český tým dodává řešení, nebo americkou fotbalovou ligu MLS, pro niž STRV loni kompletně předělalo aplikace. Portfolio klientů se rozrostlo o pětadvacet nových jmen. Mezi nejzajímavější patří legenda bodybuildingu Gold’s Gym, výrobce sněžných děl TechnoAlpin nebo wellness startup Chirp známý z pořadu Shark Tank.
Klíčovým tématem roku byla pochopitelně i umělá inteligence. Tu STRV využívá interně, zároveň je to pro něj velká příležitost v rámci rozvoje byznysu. Firmy totiž hledají zkušené partnery, které jim pomohou AI nástroje efektivně a bezpečně nasadit. Zaměřuje se přitom na trendy jako vibecoding a agentic engineering, což jsou nástroje umožňující vyvíjet software rychleji než kdy dříve.
„AI je dnes neodmyslitelnou součástí digitálního byznysu. Mnoho firem ale neví, jak AI nástroje správně implementovat do svých produktů nebo interního fungování. Právě zde vidíme prostor pro náš růst a nové zakázky,“ doplňuje Smid. A přestože pod jeho vedením firma pracuje na co největší automatizaci interních procesů, pokračuje v náboru. Celý tým dnes čítá kolem dvou set lidí.