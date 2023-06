Realitní trh v Česku kvůli nedostupným hypotékám a vysoké inflaci poslední rok stagnuje. Developeři a analytici však po celou dobu skloňují lidskou potřebu bydlení, která s bezútěšnou situací nikam nezmizela, jen se schovala za odloženou poptávku. Věří tak, že jakmile se situace trochu zlepší, lidé projeví o koupi nemovitosti opět zájem. I podle České bankovní asociace a agentury IPSOS plánuje hypotéku pětina Čechů, zájem o půjčky na bydlení podle jejich průzkumu meziročně vzrostl o třetinu.

Hypoteční trh zamrzl už ve druhé polovině loňského roku a situace zůstává takřka beze změny. Podle ČBA Hypomonitoru byl v dubnu objem poskytnutých hypoték meziročně nižší o 40 procent a v porovnání s předchozím měsícem došlo k poklesu o 16 procent. Průzkum ČBA a agentury IPSOS ale zároveň ukazuje, že kdyby byla ekonomická situace příznivější, situace by mohla být jiná.

Podle něj totiž hypotéku plánuje pětina Čechů, jenže každý druhý z těch, kdo o ní uvažovali, musel své plány přehodnotit. Převážně to bylo kvůli rostoucím životním nákladům nebo proto, že lidé vyhlížejí výhodnější ceny nemovitostí či lepší podmínky hypoték. ČNB přitom po svém posledním jednání oznámila, že od července pravidla pro poskytování hypoték zmírní – konkrétně nebude nutné u žadatelů uplatňovat limit výše splátek dluhu k čistému měsíčnímu příjmu (DSTI).

„Nejčastější překážkou k získání hypotečního úvěru byl doposud ukazatel DSTI. V důsledku nového rozhodnutí ČNB tak může hypoteční trh nabrat na síle a oživit i trh s nemovitostmi,“ komentuje Renata Vildomcová z developerské společnosti Skanska Residential. Její slova potvrzuje také Zdenka Klapalová, jednatelka a partnerka české pobočky britské realitní a poradenské společnosti Knight Frank.

„V posledních dvou měsících jsme na realitním trhu zaznamenali mírné oživení, a to navzdory vysokým cenám nemovitostí i vysokým úrokovým sazbám. Tato kombinace, spolu s vysokou inflací, přiměla ČNB k uvolnění dosud přísných podmínek pro získání hypotéky. Podle mého názoru tento krok přiláká větší počet zájemců o koupi nemovitosti prostřednictvím hypotečního úvěru, což přispěje k realizaci odložené poptávky a dalšímu oživení na realitním trhu,“ dodává Klapalová.

Na zájem o hypotéky poukázala i developerská společnost Central Group. Z jejího průzkumu veřejného mínění vyplynulo, že o koupi bytu v Praze uvažuje v následujících pěti letech 19,2 procenta obyvatel Česka, což jsou přibližně dva miliony lidí. Více než 42 procent lidí chce pak byt financovat především z hypotéky, jenže je omezují aktuální podmínky pro získání nového úvěru i růst úrokových sazeb.

„Jakmile dojde k přiblížení splátek hypoték s nájemným, preference po vlastním bydlení opět poroste. K tomu by mohlo dojít při úrokových sazbách hypoték okolo tří procent,“ říká výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková. Polovina dotazovaných se pak podle průzkumu plánuje rozhlížet spíše ve vodách zánovních bytů bez nutnosti rekonstrukce, úplně nový byt by si rádo koupilo 26,7 procenta z nich.

To tedy znamená, že do pěti let by v novostavbě v Praze chtělo bydlet 540 tisíc lidí, pro které ale bude potřeba přibližně 270 tisíc nových bytů. „V posledních pěti letech se v Praze průměrně postavilo jen kolem 4 500 bytů v bytových domech ročně, z čehož je zjevné, že nelze uspokojit nejen aktuální, ale ani budoucí poptávku po bydlení,“ vysvětluje Tomášková.

Lidé pak mají nejčastěji zájem o byty o dispozicích 2+kk, které jako preferované uvedlo 45,5 procenta dotazovaných, zároveň hledají levnější byty na úkor toho, že se nacházejí v okrajové části města. Důležitou roli při rozhodování pak ale hraje dopravní dostupnost, která je zásadní pro 84,7 procenta účastníků průzkumu.