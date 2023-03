Česko dobré, USA lepší. Volkswagen pozastavuje plány na vybudování obří evropské továrny na baterie

Projekt, který mohl změnit budoucnost českého automobilového průmyslu. I tak někteří experti nahlíželi na úmysl koncernu Volkswagen vybudovat ve východní Evropě, a možná právě u nás, obrovský závod na výrobu baterií za 120 miliard korun. Ve hře byla lokalita nedaleko Plzně a česká vláda měla velký zájem na tom, aby si Volkswagen vybral právě ji. Jenže nyní není ani jisté, zda se vůbec někde v Evropě stavět začne. Spojené státy nabízejí koncernu štědré pobídky, aby továrnu na baterie zbudoval právě tam. Koncern proto nyní čeká, jak na situaci zareaguje Evropská unie.

O rozhodnutí pozastavit plány na vybudování továrny ve východní Evropě a zaměřit se na Spojené státy informoval deník Financial Times s odkazem na zdroj obeznámený s rozhodováním automobilky. Tu do USA láká štědrost dotačního balíčku prezidenta Bidena ve výši 369 miliard dolarů, který je určen na rozvoj zelených technologií.

Z tohoto koláče si mohou odkrojit i společnosti z Evropy, přičemž Volkswagen by na realizaci své zámořské továrny na baterie mohl získat přibližně devět až deset miliard eur, tedy až zhruba 235 miliard korun. A to je dostatečně silný důvod, proč změnit původní plány.

„Plány v Severní Americe postupovaly rychleji, než se očekávalo. A předběhly rozhodování v Evropě,“ řekl zdroj Financial Times. Neznamená to však, že by se Volkswagen svého úmyslu vybudovat továrnu v Evropě úplně vzdal. Má nyní v úmyslu vyčkat, jak dopadnou jednání představitelů Evropské unie v rámci takzvaného Green Dealu, aby měl pro rozhodnutí správné rámcové podmínky. Volkswagen i další výrobci baterií požadují větší podporu podobných projektu ze strany EU, ale i členských zemí, Českou republiku nevyjímaje.

Ta je přitom v tomto projektu mimořádně zainteresovaná. Vedle jiných lokalit – například v Polsku – si totiž Volkswagen pro možnou realizaci své továrny vyhlédl také letiště v Líních u Plzně. Výstavbu takové továrny v Česku experti označovali za klíčovou pro budoucnost českého automobilového průmyslu.

„Investice by přinesla několik tisíc pracovních míst, umožnila by nám získat cenné know-how v oblasti, která bude klíčová pro další rozvoj automobilového průmyslu, a v neposlední řadě by přinesla zlevnění a zrychlení dodávek baterií pro naše automobilky,“ řekl již dříve pro CzechCrunch Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Jazýček vah při rozhodování, kde nakonec hypermoderní továrnu postavit, mohl ve prospěch České republiky vychýlit také Thomas Schäfer, muž, který od minulého roku stojí v čele značky Volkswagen. Předtím Schäfer zastával funkci ředitele Škoda Auto a umístění továrny Volkswagenu v Česku velmi podporoval. Nyní je však budoucnost tohoto projektu ve zcela jiných rukou.