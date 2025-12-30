Další miliardoví hráči Made In Czechia. Magickou hranici letos poprvé pokořily tři e-shopy
Překonat miliardový obrat během jednoho roku se doteď podařilo teprve pár desítkám českých e-shopů. Nově mezi ně patří Grizly, 4Camping a Mixit.
Jedna miliarda neboli 1 000 000 000. Desetimístné číslo, které nejen v online byznysu dokáže oddělit malé od těch velkých. Jde spíše o symbolický milník, avšak pro zakladatele, managment, zaměstnance i zákazníky či partnery může být pomyslným potvrzením, že je firma na dobré cestě. Doteď tuto magickou metu v obratu během jednoho roku dokázalo překročit jen pár desítek českých e-shopů – na trhu jich přitom působí kolem padesáti tisíc. Během letoška miliardu překonaly další tři. A cesta to ani pro jeden nebyla jednoduchá.
Nejmladším přírůstkem do klubu je oříškové království Grizly. „Česko má další miliardovou firmu. Grizly právě překročilo hranici jedné miliardy korun v tržbách. Jsem opravdu hrdý na to, co jsme s kolegy dokázali,“ napsal na LinkedInu 11. prosince Dominik Píchal. Půlmiliardový obrat přitom firma překonala teprve v roce 2022.
Dnes dvaatřicetiletý Píchal se k online podnikání dostal díky svému otci Jiřímu, který e-shop provozoval jako přidružený byznys k síti módních prodejen. V podstatě ale skomíral, a tak jej v roce 2013 svěřil svému synovi. Dominik Píchal na něm jakožto student pražské VŠE a fanoušek kulturistiky zkoušel nejdřív prodávat fitness doplňky stravy, během několika měsíců ale nedostal jedinou objednávku. Sám proto za faktický začátek dnešního Grizly označuje rok 2014. E-shop nejdřív fungoval jako rodinný byznys, z rodičů a syna jsou ale posledních pár let konkurenti.
CzechCrunch mapuje největší e-shopy dlouhodobě mimo jiné také každoročním žebříčkem stovky největších hráčů v Česku. V něm však ukazujeme, kolik jednotlivé firmy prodaly koncovým zákazníkům čistě online a čistě v Česku. To ale ve většině případů neodráží celou velikost byznysu, část tržeb e-shopů totiž běžně pochází i z kamenných prodejen a ze zahraničí – například Notino z loňských 38,4 miliardy korun na domácím trhu utržilo „jen“ dvanáct procent.
Co bude s Grizly dál? Jak napsal Píchal, před e-shopem stojí několik důležitých projektů a velkých výzev včetně expanze do celé Evropy, rozvoje portfolia a nových značek, nákupu surovin co nejblíže farmářům, zlepšování nákupního zážitku či zrychlování doručení díky robotizaci a umělé inteligenci. „Další zastávka? 100 milionů eur,“ doplnil Píchal. V přepočtu jde o 2,4 miliardy korun.
Jen pár dnů před Grizly oznámil překonání miliardové hranice také 4Camping, největší outdoorový e-shop u nás. „9. prosince jsme přesáhli magickou hranici jedné miliardy korun v obratu (čistě z prodejů) od začátku roku,“ uvedla na LinkedInu firma, která začala prodávat v roce 2012. „Teprve se zahříváme,“ doplnila.
Půlmiliardovou metu přitom 4Camping poprvé překonal v roce 2021, kdy zároveň bojoval s jednou z největších krizí české e-commerce vůbec. Během výstavy stanů, kterou pořádal pravidelně v pražských Letňanech, vypukl požár a e-shop při něm přišel o téměř veškeré zásoby. Zakladatelé Petr Burian a Jaroslav Skalka se ale rozhodli nevzdat a byznys zvedli doslova z popela. 4Camping tak nadále roste a letos zachránil i další značku.
V případě třetího a nově miliardového hráče Mixitu to byl napínavý boj. E-shop má svůj fiskální rok nastavený do konce března, ještě v únoru jeho zakladatelé Martin Wallner a Tomáš Huber s napětím mluvili o tom, že neví, zda magickou hranici vůbec stihnou překonat. Jak poté přiznali pro Forbes, nakonec se to nepovedlo.
Avšak jen těsně: „Klouzavě za dvanáct za sebou jdoucích měsíců jsme miliardu prolomili někdy během dubna,“ uvedl pro magazín Wallner. S odřenýma ušima tak do tohoto článku patří, byť se to zatím neukáže v oficiální závěrce firmy. Půlmiliardu Mixit poprvé překonal během fiskálního roku 2021/2022 a původní plány zakladatelů mluvily o tom, že miliardovou hranici překoná až v roce 2026. Loni se ale po letech váhání e-shop rozhodl vstoupit na německý trh, kde se mu daří nad očekávání dobře.