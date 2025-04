Český fotbal kvete, teď to narušil FAČR. Půjčil Peltovi a těžké váhy v čele s Tvrdíkem a Kaniou do něj šijí

Uložit 0

Český profesionální fotbal zažívá jeden z nejostřejších sporů posledních let. V době, kdy do ligy vstupují silní soukromí investoři s vizí moderního a odpovědného řízení, přichází rozhodnutí, které jim připadá jako návrat do devadesátých let. Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR (FAČR) totiž schválil mimořádnou finanční výpomoc ve výši 250 tisíc eur (přes šest milionů korun) pro FK Jablonec, za kterým stojí Miroslav Pelta, a vyvolal tím silnou reakci zástupců řady prvoligových klubů. Ti se proti rozhodnutí postavili s argumentem, že jde o zásah do férovosti soutěže i důvěryhodnosti celého systému.

Základem celé kauzy je žádost, kterou Jablonec adresoval výkonnému výboru FAČR těsně před uzávěrkou licenčního řízení pro další sezónu. Klub v ní požádal o vyplacení části příspěvku solidarity, který UEFA každoročně poskytuje národním asociacím a jejich klubům. Zatímco dříve bylo jejich primárním účelem financování mládežnického rozvoje a komunitních programů, aktuální pravidla umožňují prostředky využít i na stabilizaci sportovní a organizační úrovně klubů.

FAČR žádosti vyhověla a peníze Jablonci schválila. Podle asociace se nejedná o půjčku, ale o zálohovou platbu – tedy poskytnutí části očekávaného příjmu klubu ještě před jeho reálným připsáním z UEFA. Transakce má být podle vyjádření asociace smluvně podložena, včetně úrokového režimu.

Dekuji za vysvetleni nepodlozenych vyjadreni. Pro kluby profesionalniho fotbalu, takto se zada, banka FACR vyhovi do 2 dnu od podani zadosti. Jedina podminka je, ze mate napjate cash-flow, jste predluzeni a nikdo jiny Vam nechce pujcit. Ale nebojte, dle vyjadreni FACR to neni na… pic.twitter.com/JCI7vebdQz — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) April 16, 2025

Největší kluby však rozhodnutí vedení asociace ostře kritizují. Velmi silně vystoupil předseda představenstva Slavie Praha Jaroslav Tvrdík, jeden z nejvlivnějších lidí českého fotbalu a šéf klubu, který vlastní miliardář Pavel Tykač. Tvrdík označil tento krok za „skandální precedens“ a upozornil na možné narušení důvěryhodnosti celého licenčního řízení.

„Předmětem činnosti FAČR není být bankou předlužených klubů. Podle mého soudu to dokonce může být porušení povinnosti při správě cizího majetku a péče řádného hospodáře,“ uvedl Tvrdík, jenž zároveň upozornil na skutečnost, že půjčka byla schválena velmi rychle – během dvou dnů – bez odborného posouzení finančním nebo právním útvarem asociace.

Ještě ostřeji se vyjádřil Ondřej Kania, majitel Slovanu Liberec. Podnikatel, který do severočeského klubu vstoupil s vizí stabilního a transparentního fungování, vnímá celou kauzu jako důkaz, že fotbalová asociace funguje podle pravidel, která odporují tomu, co se investoři do sportu snaží přinášet.

„Jedná se o neregulérní zásah do svobodné soutěže, kdy FAČR, financovaný z veřejných peněz, zaujal pozici banky, která financuje provozní cash flow profesionálního klubu, který je po uši zadlužený a nehospodárně řízený,“ uvedl Kania pro CzechCrunch. Poukázal přitom i na možný motiv: bez této platby by Jablonec podle všeho nedokázal doložit bezdlužnost a získat licenci na další ročník.

Foto: FK Jablonec Miroslav Pelta, majitel FK Jablonec

Vzhledem k tomu, že žádost dorazila pouhé dva dny před uzávěrkou, je podle majitele Slovanu Liberec evidentní, že šlo o cílený zásah na záchranu jednoho konkrétního klubu – v čele se známým funkcionářem, jehož vliv v zákulisí českého fotbalu přetrvává. Pelta v minulosti vedl celou fotbalovou asociaci, v roce 2017 byl zadržen kvůli dotační kauze a aktuálně mu hrozí až pětiletý trest vězení za zneužití pravomoci a ovlivňování rozdělování státních peněz ve sportu. Vrchní soud v Praze aktuálně řeší jeho odvolání.

Podle Davida Trundy, šéfa FK Mladá Boleslav a jednoho z kandidátů na předsedu FAČR, jde o případ, který zpochybňuje transparentnost rozhodování. „Právě kvůli podobným podivným a neférovým praktikám kandiduji na předsedu FAČR. Klientelistické jednání nemá v českém fotbale místo – v jakékoli podobě,“ napsal pro CzechCrunch muž, jenž do klubu majetkově vstoupil loni v létě a za kterým stojí skupina Livesport.

I FK Teplice, do nichž na začátku dubna vstoupil nový majitel Milan Kratina, který patří mezi nejbohatší Čechy a spoluvlastní investiční skupinu Accolade, upozorňují, že finanční pomoc by se měla poskytovat pouze za mimořádných a nepředvídatelných okolností, jako jsou živelné katastrofy nebo pandemie – nikoliv kvůli nedostatku provozních prostředků před klíčovými termíny.

„Rozhodně by k tomu nemělo docházet v situacích, kdy klubu nevychází cash flow, je před uzávěrkou licenčního řízení nebo bojuje o účast v evropských pohárech. S těmito okolnostmi by měl klubový management umět dopředu počítat a být na ně připraven,“ vyjádřil se pro CzechCrunch Rudolf Řepka, šéf Teplic.

Foto: FAČR Petr Fousek, předseda FAČR

FAČR ve svém oficiálním vyjádření uvedla, že podobné kroky podnikla i v minulosti, byť je nijak nespecifikovala, a že celý proces bude právně ošetřen. Podle vedení asociace jde o podporu, která je v souladu s účelem solidárních plateb od UEFA. Zároveň odmítá, že by šlo o transakci na úkor jiných segmentů fotbalu – například mládeže nebo regionálních klubů. Podle asociace nejde o nový precedens.

Fotbal až na druhém místě

Celá situace přichází ve vysoce citlivém období. Na konci května se uskuteční valná hromada FAČR, která bude volit nové vedení. Stávající předseda Petr Fousek bude obhajovat svůj post. Proti němu kandidují například zmíněný Trunda nebo Rudolf Blažek (FK Motorlet), který se těší podpory od Sparty. Ta se zase může spolehnout na zákulisní spolupráci s Miroslavem Peltou, která je de facto veřejným tajemstvím. Ostatně Pelta ve Spartě historicky působil mezi lety 1999 až 2005 jako generální ředitel.

Stávající předseda FAČR Petr Fousek v roce 2021 získal podporu například od Slavie, ta však nyní patří k jeho nejostřejším kritikům. Podle Jaroslava Tvrdíka je právě důvěra veřejnosti a férovost soutěže to, co je v současné situaci ohroženo. „Ukliďte si nejdříve před vlastním prahem a zvolte si v květnu důvěryhodné vedení, protože bez toho se český fotbal z problému nedostane,“ vzkázal delegátům valné hromady.

Ještě před pár dny to přitom vypadalo, že se fotbal hýbe správným směrem. Zástupci Sparty, Slavie, Plzně a Baníku – tedy čtyř největších a ekonomicky nejvýznamnějších klubů – se dohodli na společném postupu. Spojil je nejen odpor k současnému vedení FAČR, ale také zájem o profesionalizaci a stabilizaci fotbalového prostředí. Dohodli se na společném postupu, podpoře Rudolfa Blažka jako kandidáta na předsedu a snaze o vyvážené zastoupení ve výkonném výboru.

Ačkoliv profesionální kluby nedisponují většinou hlasů ve valné hromadě – drží pouze 32 z celkových 202 –, aliance čtyř největších značek českého fotbalu naznačuje, že volby 29. května mohou znamenat zásadní změnu. Ligové soutěže řídí samostatná Liga fotbalové asociace (LFA), která funguje nezávisle na FAČR. Svaz však i nadále rozhoduje o klíčových licenčních pravidlech, kontroluje regionální fotbal a je výhradním příjemcem peněz od UEFA – včetně plateb solidarity, které jsou nyní v centru pozornosti.