Čeští inženýři na to šli jinak a našli skulinku ve vývoji čipů. Jejich projekt teď ovládl Nápad roku
Čipoví giganti dosud sázeli na uzavřené architektury, Češi ale šli jinou cestou. „Vnitřní fungování“ jejich čipu tak není tajemstvím.
Polovodičový svět ovládají ty největší firmy na světě s globálním dosahem a takřka neomezenými rozpočty. České společnosti Tropic Square se v něm podařilo najít skulinku, prostřednictvím níž by si mohla na trhu vybudovat zajímavou pozici. Letos v březnu vydala po několikaletém vývoji první generaci svého bezpečnostního čipu Tropic01, který má jako vůbec první svého druhu otevřenou architekturu. Startup teď navíc ovládl 18. ročník soutěže Nápad roku, jejímž mediálním partnerem je i CzechCrunch. Získal také speciální cenu od pojišťovny Kooperativa.
Tropic Square patří do skupiny SatoshiLabs, která stojí například za kryptopeněženkou Trezor. Se svým novým produktem chce změnit přístup, jak čipy fungují. Celá tato průmyslová oblast totiž dosud sázela na princip utajování implementačních detailů, uživatel tak musel důvěřovat tomu, že je daný produkt bezpečný.
Čeští inženýři ale zvolili cestu otevřené architektury – zjednodušeně řečeno „vnitřní fungování“ jejich čipu není tajemstvím. I tak je bezpečnou alternativou k uzavřeným čipovým architekturám a také ideálním řešením třeba pro kryptoměnové hardwarové peněženky či digitální identity.
„Projekt Tropic01 je unikátní tím, že nabízí nejen špičkovou fyzickou ochranu a odolnost proti pokročilým útokům, ale zároveň je zcela otevřený a auditovatelný. Transparentní architektura čipu umožňuje nezávislou kontrolu, což je zásadní krok k budování důvěry mezi uživateli a výrobci. Právě tato otevřenost je podle mě klíčem k bezpečnější budoucnosti, kde inovace jdou ruku v ruce s důvěrou a odpovědností. Jsem hrdý, že české firmy dokážou přinášet takto progresivní řešení, která mají potenciál ovlivnit celý svět,“ říká Jindřich Skrip, ředitel marketingu a komunikace Kooperativy.
Druhé místo vybojoval nástroj forenzní inteligence Lightly, který vyšetřovatelům umožňuje v reálném čase a přímo v terénu odhalovat padělané léky či stopovat původ drog, a to díky UV záření. Pomáhá tak rozkrývat distribuční sítě a zastavit šíření padělaných léků či smrtelných látek, jako je fentanyl, které každoročně způsobují statisíce úmrtí.
Na třetím místě se pak objevil startup CircuitNinja, jenž pomocí autonomních mikrotováren řeší problém pomalé a drahé výroby plošných spojů. Jeho plně automatizovaná robotická linka funguje 24/7, umožňuje expresní výrobu a pomocí algoritmů kontroluje kvalitu každého kroku bez lidského zásahu.
Všechny přihlášené projekty mají příležitost získat investici až 50 milionů korun. Finalisté navíc dostávají mentoring od mezinárodně úspěšných podnikatelů a investorů. Věcné ceny pro nejlepší projekty v hodnotě stovek tisíc korun zahrnují právní, technologická i obchodní poradenství.
„Nápad roku letos dosáhl plnoletosti – a stejně dospěl i český startupový ekosystém. Zaměstnává už přes 160 tisíc lidí, což je víc než celý finanční sektor, generuje sofistikované produkty s velkou přidanou hodnotou i vysoce nadprůměrné platy. A pomáhá budovat dobré jméno České republiky ve světě,“ shrnul zakladatel nejstarší startupové soutěže v Česku Martin Kešner.