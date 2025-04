Chcete optimalizovat daně při investicích do akcií či krypta? Řešení nabízí společné jmění manželů

Uložit 0

Investujete a přemýšlíte, jak optimalizovat danění zisků? Pro sezdané páry i registrované partnery může být často řešením institut společného jmění (manželů), který nabízí mnoho možností, jak některé příjmy ještě efektivněji danit. Jak to může fungovat třeba u dividend nebo bitcoinu? Na to odpovídá Jan Zahradník, zakladatel aplikace Taxomat, která se zaměřuje na danění investic a celoroční podporu investorů nejen v této oblasti.

Nejprve si trochu obecně přibližme, jak funguje společné jmění manželů (zkráceně SJM), protože bez teorie to tady nepůjde. Pak se detailněji podíváme na danění investic v režimu SJM včetně konkrétních příkladů a vysvětlení, jak některé situace řešit. Je důležité zmínit, že společné jmění se týká i registrovaného partnerství.

Co je koho v SJM?

Podle občanského zákoníku je součástí SJM vše, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů. A také vše, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co:

slouží pro osobní potřebu jednoho z manželů (například zubní kartáček),

nabyl darem, děděním nebo odkazem jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,

nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,

nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,

nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

Dle § 709 občanského zákoníku je součástí SJM zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů.

Příklad 1:

Pokud by manžel nabyl byt v rámci dědického řízení nebo ještě před uzavřením manželství, tak samotný byt není předmětem SJM. Pokud by ale takový byt pronajímal a vykazoval by zisk, tak to už předmětem SJM je.

Příklad 2:

Pokud by se manžel stal v období manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva, je součástí SJM také tento podíl. Součástí SJM jsou i dluhy týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku. Manželé si ovšem mohou ujednat i jiný režim dle § 716 až § 723 občanského zákoníku. Změněný režim může spočívat v rozšíření, nebo naopak v zúžení rozsahu SJM.

Jak využít společné jmění manželů k daňové optimalizaci?

Z toho vyplývá, že pokud má jeden z manželů obchodní korporaci, a to před manželstvím nebo i během manželství, tak pokud je SJM zúžené, druhý v páru má stále nárok na podíl ze zisku. Je totiž v postavení k právnické osobě, kde je manžel jednatelem, spojenou osobou, tudíž v případě fakturace je třeba dodržovat tržní odstup.

Jak danit dividendy, úroky nebo podíly na zisku?

Příjmy se dle § 8 Zákona o daních z příjmů posuzují podle zdroje příjmů. Pokud je zdroj příjmů vložen do obchodního majetku jednoho z manželů, pak se příjmy zdaňují jen u tohoto jednoho člověka. Zároveň platí, že nelze vložit část do obchodního majetku jednoho a část do obchodního majetku druhého z manželů.

Jestliže zdroj příjmů není vložen do obchodního majetku žádného z manželů, zdaňuje se všechen příjem jen u jednoho z nich (záleží na domluvě). Je jedno, jestli peníze chodí třeba manželovi, tento příjem může zdaňovat manželka. Každý rok se mohou rozhodnout, kdo bude danit.

Z toho plyne, že pokud má například manžel akcie, ze kterých plynou dividendy, a akcie jsou součástí SJM, tak dividendy může zdanit i manželka, ačkoliv není právním vlastníkem. Obchodování s cennými papíry totiž není podnikání, a tak se obchodní majetek neřeší. To se hodí třeba v případě, pokud je jeden z manželů v paušálním režimu, kde si musí hlídat limit 50 tisíc korun – pro účely optimalizace může zdanit dividendy ten druhý.

Jak danit příjmy z nájmu?

Příjmy z nájmu dle § 9 Zákona o daních z příjmů zdaňuje vždy pouze jeden z manželů, přestože je majetek předmětem SJM. Přitom není podstatné, kdo příjmy inkasuje – inkasovat je může jeden, ale zdanit může druhý. A také není podstatné, kdo začne příjmy zdaňovat, mohou se každý rok střídat dle toho, jak to bude pro ně výhodnější.

Pokud se jedná o výlučné vlastnictví, a nikoli SJM, tam příjmy zdaňuje vždy vlastník. Mohou i různě střídat uplatňování výdajů (paušální a skutečné). Pozor ovšem na fakt, že pokud by manželé měli v SJM více nemovitostí, všechny příjmy ze všech nemovitostí zdaňuje vždy jen jeden.

Jak danit příjmy z cenných papírů, derivátů a krypta?

Příjmy dle § 10 Zákona o daních z příjmů, tedy cenné papíry, deriváty a krypto, se zdaňují dle domluvy. Pokud má například manžel v SJM investice a nejedná se o zúžené SJM, může příjmy z prodeje zdaňovat i manželka. Pokud je manžel v paušálním režimu, může takto optimalizovat. Bylo by ovšem vhodné, aby v investiční aplikaci u brokera byla evidována informace, že se jedná o majetek SJM, nebo zmínka o tom, že tam figuruje i manželka.

V praxi mohou nastat různé situace, které vedou ke značným optimalizacím:

příjmy z prodeje investičních instrumentů (cenné papíry, finanční deriváty, kryptoaktiva a podobně) může zdaňovat pouze jeden z manželů – pokud příjmy plynou manželovi, ale je výhodnější zdanit u manželky, je to možné,

manželé si mohou příjmy rozdělit i dle druhů příjmů, takže manžel bude zdaňovat příjmy z držby cenných papírů a manželka příjmy z prodeje cenných papírů,

manželé si způsob zdaňování mohou jakkoli v průběhu zdaňovacích období měnit, tedy jeden rok může manželka zdaňovat cenné papíry a druhý rok manžel, je ovšem potřeba si dát pozor na druhy příjmů, které se zdaňují v rámci dvou zdaňovacích období (například finanční deriváty, kde se často bere výdaj z budoucna a podobně, zde doporučuji pokračovat v jednom systému zdaňování kontinuálně),

účty investičních platforem by měly obsahovat informaci o tom, že se jedná o majetek v SJM nebo by v účtu mělo figurovat i jméno druhého z manželů (když se například prodává nemovitost v SJM, tak i ten druhý musí souhlasit s prodejem, souhlas se uděluje jeho podpisem, bez kterého by byla daná transakce pravděpodobně nerealizovatelná) – zákon sice neupravuje takovou podmínku, lze ovšem vydedukovat, že při vyžádání podkladů Finanční správou by bylo podezřelé, kdyby u daňového přiznání paní Novákové byl všude pan Novák.

Jak je to s časovým testem?

Uveďme si dva příklady, na kterých si vysvětlíme, jak to v případě SJM může být s časovým testem.

Příklad 1:

Pan Koutný využil v roce 2018 opční program zaměstnavatele a výhodně tak nakoupil akcie. V roce 2024 se rozvedl a v rámci vypořádání SJM připadla polovina akcií manželce. Letos se exmanželé rozhodli akcie prodat za 220 tisíc korun. V tomto případě je tříletý časový test splněn u obou z nich, vypořádání SJM nenarušilo časový test, bude se jednat o osvobozený příjem.

Příklad 2:

Pan Koutný nakoupil akcie v roce 2018, v roce 2020 se oženil a letos všechny akcie prodává za 250 tisíc korun. Zde se bude jednat o osvobozený příjem pana Koutného (manželky se to týkat nebude).

Kde dál se může uplatnit SJM?

Jak je to s úroky jako odpočtem od daně?

Zde je potřeba si dát pozor na to, že limit 150 tisíc korun se vztahuje na jednu hospodařící domácnost, tudíž z toho plyne, že úroky z hypotéky může uplatnit (pokud je nemovitost v SJM, takže oba manželé jsou vlastníci nemovitosti i účastníci úvěrové smlouvy):

jeden z manželů ze 100 %,

oba manželé, ale rovným dílem 50 %, maximálně v úhrnu 150 tisíc korun.

Prodej podílu ve společnosti

V rámci SJM se často řeší prodej podílu ve společnosti a jeho následné případné osvobození, kde je jeden z manželů společníkem. Podle zákona je příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci osvobozen, s výjimkou příjmu z úplatného převodu cenného papíru, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a úplatným převodem pět let.

Jak je to s darováním mezi manžely?

Pokud je bezúplatné plnění (dar) použit z prostředků SJM, nejedná se o dar, ale jedná se o hospodaření a nakládání se společným majetkem (v daném případě nelze uplatnit odpočet).

Mohou si manželé navzájem fakturovat?

Ano, mohou, ale je třeba dodržovat obvyklou výši dle § 23 odstavce 7 Zákona o daních z příjmů. To ovšem neplatí na situaci, kdy není upraveno zúžené SJM, poté by nemohli, jelikož se jedná pořád o ty samé peníze (peníze jedné hospodařící domácnosti). Pokud by manžel vystavil fakturu na manželku a ta fakturu uhradila z peněz v rámci SJM, taková fakturace je nepřípustná.

Jak je to ale s fakturací manželky na firmu, kde je manžel jednatelem? To lze, ale musí být dodržena už zmíněná obvyklá výše a zúžené SJM.