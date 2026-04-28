Chcete vonět jako Jan Žižka? Česká značka parfémů vydělává miliony, teď překvapuje vůní Kingdom Come
Z neobvyklého spojení Kintsugi Perfumes a videohry Kingdom Come vzniká parfém, u kterého si nejprve zaťukáte na čelo, ale pak si ho oblíbíte.
Nejdřív vás napadnou vtípky, jakpak by asi mohl středověk vonět. Nebo spíš „vonět“. Jenže pak se jednotlivé vůně rozvinou a ucítíte kůži, kouř, kadidlo a byliny – a řeknete si, že to všechno vlastně ke středověku patří. A že i tak zdánlivě bláznivý nápad, jako je parfém inspirovaný touto spíš méně voňavou dobou, funguje. Však je také výsledkem hvězdné spolupráce.
Je to neobvyklé spojení dvou úspěšných značek. Kintsugi Perfumes je česká firma založená Martinem Švachem a Danielem Nikolovem. Které se od založení před pěti lety daří tak dobře, že v jednu chvíli dokonce musela vypnout reklamu, aby ji nezahltila poptávka. Loni na originálních parfémech Nikolov se Švachem utržili i díky zákazníkům v Japonsku či ve Spojených státech přes dvacet milionů korun a stále rostou.
Dále tu je Kingdom Come: Deliverance 2. Světově úspěšná a miliardy vydělávající videohra od vývojářů z Warhorse Studios zasazená do českého středověku. Ze spojení Kingdom Come + Kintsugi nyní vznikl parfém, který odpovídá na otázku, která by vás nejspíš nikdy nenapadla. Jak mohl vonět Jan Žižka?
Nesmějte se. Je v tom samozřejmě velká míra nadsázky, nejslavnější vojevůdce českých dějin by zřejmě podobný parfém nepoužíval. Ačkoliv nutno říct, že i jeho doba – v představách spojená spíš s nelibou vůní – parfémy dobře znala. Moderní představu o ní teď reprezentuje vůně Kingdom Come.
„Inspirovaly mě noty, se kterými se hrdina hry Jindřich setkává ve hře samotné,“ říká parfumér Martin Švach, který stojí za vůní. Odkazuje na to, že kromě soubojů a intrik se v Kingdom Come 2 můžete věnovat i bylinkářství a třeba právě pomocí parfému zlepšit dojem, který zanecháte u jiných postav. „Naopak pokud zapacháte, máte to těžší,“ přidává Švach s úsměvem. A dokonce i na toho Žižku došlo.
Tváří parfému se totiž stal herec Stanislav Majer, který svou vizáž propůjčil i hernímu Janu Žižkovi v Kingdom Come 2. To je jednou z nejúspěšnějších českých her, která svou kvalitou okouzlila nejen přes pět milionů hráčů, ale i parfuméry z Kintsugi. „Za posledních patnáct let jsem hrál jen dvě hry. Mám rád historii a prvnímu Kingdom Come jsem během covidu úplně propadl, ale na druhý díl nikdy nebyl čas,“ popisuje Švach.
„Tedy až do chvíle, kdy jsme se spojili s Warhorse Studios a já druhý díl během Vánoc začal hrát v podstatě pracovně. Byla to čistá radost. Člověk cítí hrdost, že něco takového u nás vzniklo,“ říká Švach. „Byly to ty nejlepší Vánoce. Buď jsem hrál, nebo míchal kompozice v laboratoři,“ dodává. S výsledkem jeho práce se nyní můžete seznámit na vlastní smysly.
Limitovaná edice parfému Kingdom Come leckterému hráči připomene chvíle strávené sbíráním alchymistických ingrediencí. Vůni otevírají jablko, levandule a máta. Dále se rozvíjí heřmánek, růže, bezový květ, med a šalvěj. Základ parfému pak tvoří kadidlo, růže, suchý papyrus a kouřové tóny břízy. Přesně v duchu niche parfémů vymykajících se mainstreamu, na nichž Kintsugi postavili svůj byznys.
Při testování v kancelářích CzechCrunche sice nejprve panovalo překvapení – jak z konceptu parfému inspirovaného zrovna středověkem, tak zvolenými tóny –, ale nakonec se parfém setkal s příznivým přijetím kolegyň a kolegů. A za 3 790 korun můžete i vy vonět jako Jan Žižka. Ačkoliv samozřejmě v silně zmodernizované podobě.