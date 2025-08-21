Chci mít ChatGPT v hlavě. Altman vyzývá Muska i v závodu o propojení mozku s počítačem
Šéf OpenAI vstupuje do vývoje technologií propojujících mozek s počítačem. Jeho nový startup se tak stane zřejmě největším konkurentem Muskova Neuralinku.
Elon Musk dlouho udával tempo ve vývoji spojení mezi mozkem a počítačem. Už v roce 2022 jeho Neuralink představil mozkový čip o velikosti mince, schopný číst nervové signály a převádět je do aplikace. Nyní se však na scéně objevuje nový soupeř. Šéf OpenAI Sam Altman vstupuje do stejného teritoria se svým startupem Merge Labs, který chce Muskův Neuralink překonat odlišným přístupem. Místo elektrod má spoléhat na genovou terapii a ultrazvuk.
Jak by to mohlo fungovat? Podle zdrojů agentury Bloomberg chce Altmanova nová společnost zvolit postup, při němž se určité mozkové buňky geneticky upraví tak, aby reagovaly na ultrazvuk. Namísto elektrických impulzů z invazivně zavedených elektrod by tedy komunikaci s mozkem obstarávaly jemné ultrazvukové vlny. „Chci na něco pomyslet a okamžitě v hlavě získat odpověď od ChatuGPT,“ přiblížil Altman svou vizi novinářům na setkání v San Francisku.
Podle informací agentury však jde zatím jen o jednu z několika cest, které firma zkoumá. Projekt je stále v rané fázi a jeho finální podoba se může ještě výrazně změnit. Pomáhat s ním by americkému miliardáři měl německý podnikatel Alex Blania, který stojí za firmou Tools for Humanity. Ta se proslavila systémem World ID, technologií, která ověřuje totožnost uživatelů prostřednictvím skenu duhovky.
Podle Financial Times má Altmanův startup aktuálně usilovat o získání zhruba 250 milionů dolarů od investorů, přičemž jeho stávající hodnota dosahuje asi 850 milionů (téměř 18 miliard korun). Hlavní podporu by měl společnosti poskytnout tým investorů propojený s OpenAI.
Není to poprvé, co se Sam Altman pouští do přímého souboje s Elonem Muskem. V posledních letech se do oblastí, které bývaly jeho výsostným územím, pouští systematicky. Podle serveru The Verge například OpenAI připravuje vlastní sociální síť, potenciální konkurenci pro Muskovo X, které má přes 600 milionů uživatelů měsíčně. ChatGPT přitom už dnes používá kolem 700 milionů lidí týdně. Altman tak disponuje nejen obrovskou uživatelskou základnou, ale i náskokem, který by mohl zúročit v dalším kole soupeření.
V červnu OpenAI rovněž oznámila, že spolupracuje se společností Applied Intuition, která se soustředí na vývoj softwaru pro autonomní řízení. Krátce nato Sam Altman v podcastu svého bratra Jacka Altmana naznačil, že OpenAI aktuálně pracuje na vývoji technologie, která by mohla zvládnout automatické řízení u běžných aut výrazně lépe, než jak je tomu dosud. To by mohlo znamenat, že Muskova Tesla po letech dominance získá i na tomto poli přímou konkurenci, a to v době, kdy její prodeje ve druhém čtvrtletí klesly o 13,5 procenta.
Altman se v dohánění Muska neomezuje jen na software. Peníze investoval také do firmy Longshot Space, startupu, který má soupeřit se SpaceX svou obří elektromagnetickou „puškou,“ jež by měla být schopna vystřelovat satelity na oběžnou dráhu. Další jeho sázkou je Glydways, firma vyvíjející robotická vozidla pro městskou dopravu. Paradoxně Altman zůstává i menším investorem v Neuralinku – Muskově společnosti, proti níž nyní staví Merge Labs.
Giganti ze Silicon Valley se střetnou u soudu
Cesta k soupeření mezi miliardáři začala paradoxně společným projektem. V roce 2015 Musk s Altmanem společně založili OpenAI jako neziskovou organizaci, jejímž cílem mělo být bezpečně vyvíjet umělou inteligenci v zájmu lidstva. Musk se dokonce stal největším dárcem společnosti, a do jejího rozvoje investoval částku ve výši 44 milionů dolarů.
Rozkol mezi dvojicí nastal o tři roky později, ve chvíli, kdy se Musk rozhodl opustit představenstvo OpenAI poté, co se mu nepodařilo prosadit sloučení firmy s Teslou. Od vytvoření chatbota ChatGPT v listopadu 2022 pak spory už jen gradovaly.
Ačkoliv měl Musk nejdříve ChatGPT chválit, v březnu 2023 založil společnost xAI, kterou prezentoval jako „anti-woke“ alternativu OpenAI. Od té doby se slovní přestřelky mezi ním a Altmanem přiostřují. Musk svého rivala častuje posměšnými přezdívkami jako „Scam Altman“ či „Swindly Sam“, což lze volně přeložit jako „podvodníček Altman“. Šéf OpenAI na oplátku tvrdí, že Musk „nemůže být šťastný člověk“ a že jeho jednání je pouhým odrazem vnitřní nejistoty.
Musk totiž vloni zažaloval OpenAI a jejího generálního ředitele kvůli přechodu společnosti na ziskový model. Tvrdí, že firma tím porušila své původní poslání vyvíjet umělou inteligenci pro dobro lidstva, nikoli pro zisk. OpenAI na to v dubnu reagovala protižalobou, v níž Muska obvinila z podvodných obchodních praktik podle kalifornského práva. Musk se následně snažil protižalobu zrušit nebo její projednání odložit. To však soud v srpnu odmítl, a dvojice by se tak měla zřejmě potkat u soudu příští rok na jaře.