Chyběl mu srovnávač autoškol, tak ho s AI vyrobil. Řeší cenu i úspěšnost, některé školy v něm ale být nechtějí
Napoprvé u zkoušek pohoří skoro půlka lidí. Nový AI srovnávač autoškol odkrývá skrytá data a šetří finance i nervy studentů.
Jedna pětiminutová cesta autobusem nebo o deset minut delší procházka. Přesně tolik času by stálo navštívit v místě mého bydliště jinou autoškolu, než jakou jsem absolvovala. I takto minimální časový rozdíl ovšem zvládne udělat ve studentském rozpočtu parádu. Dnes by díky tomu budoucí šofér dokázal stáhnout cenu řidičáku o příjemných čtyři a půl tisíce korun.
To by ale, na rozdíl ode mě, nejdříve musel vědět, že taková možnost existuje. Jen v Praze funguje kolem tří set autoškol a vyznat se v nich tak dá logicky pořádně zabrat. Lidé donedávna kromě rešerší na vlastní pěst spoléhali především na zkušenosti druhých, ať už skrze pročítání recenzí, nebo vyptáváním se přátel a známých ze svého okolí.
Dnes stačí zadat do vyhledávače web projektu Kvalty.cz a zadat lokalitu, ve které chcete autoškolu navštěvovat. Server vám během okamžiku nabídne přehledné srovnání jednotlivých autoškol včetně recenzí, cen kurzů i vzdálenosti od zadané adresy. U každé školy navíc zobrazuje oficiální statistiky Ministerstva dopravy o úspěšnosti závěrečných zkoušek.
„Měl jsem otevřených šest konverzací s umělou inteligencí a vedl šest debat o jednotlivých prvcích webu, které jsem chtěl dát dohromady. Mezitím, co kód vznikal, jsem šel vyvenčit psa. Po návratu jsem vše zkontroloval a za chvíli celý proces opakoval. I takto občas vypadala moje noční směna po návratu ze zaměstnání,“ vypráví devětadvacetiletý Martin Svoboda, vývojář, který přes den programuje mobilní aplikaci pro sázkovou společnost Fortuna a po nocích se věnuje právě zmíněnému srovnávači, který dnes eviduje přes 1 450 autoškol z celého Česka.
„Chci pomoci uchazečům s výběrem, ale je důležité říct, že levnější autoškola automaticky není výhra. To ostatně snad ukazuje i můj portál. Smysl není vybrat nejnižší cenu, ale dívat se na celý obrázek, tedy kromě peněz projít recenze a zkušenosti uchazečů, nově i úspěšnost u zkoušek a třeba počet absolventů,“ vysvětluje.
Myšlenka na vytvoření serveru, který by budoucím řidičům pomohl vybrat správnou autoškolu, se nezrodila nedávno. Svoboda o podobné platformě poprvé přemýšlel už zhruba před deseti lety. „Tehdy jsem často narážel na články o tom, že v Česku funguje mnohem více autoškol než v okolních zemích. Lidé s nimi přitom neměli moc dobré zkušenosti. V autoškolách nezřídka naráželi na nátlak ze strany instruktorů, nebo v horších případech dokonce na sexuální obtěžování,“ vzpomíná.
Uvědomoval si, že platforma, která zvládne porovnat cenu i úspěšnost autoškol, na trhu chybí. Sám se však po maturitě začal věnovat vývoji aplikací pro Android, nikoliv tvorbě webů pro počítače. Postavit kompletní web s frontendem, backendem i databází proto dlouho považoval za úkol nad své síly.
K realizaci projektu se dostal až na konci roku 2024, kdy se s kamarády dohodli, že do vývoje půjdou společně. „Tento nápad nakonec ztroskotal, a tak jsem se rozhodl vyzkoušet, co zvládnu vytvořit sám s pomocí umělé inteligence,“ líčí.
Od jednoho tlačítka k celé stránce
Cesta od prvotního nápadu ke spuštění webu trvala asi půl roku. Během této doby se Svoboda učil pracovat s AI nástroji na stále složitějších úkolech. „Na začátku to fungovalo tak, že jsem řekl: tady chci tlačítko, a AI ho tam vytvořila. Pak jsem dodal, že by bylo lepší, kdyby bylo třeba zelené,“ popisuje zjednodušeně.
Zhruba po měsíci přišel první velký zlom, když zkusil umělou inteligenci poprosit o vytvoření celé stránky najednou. A ono to fungovalo. Od té doby se rozsah zadání postupně zvětšoval. „Dnes už mu občas dokážu napsat: pracuj, dokud to nedokončíš. Pak se jen vrátím k hotovému výsledku a zkontroluji ho,“ přibližuje současné tempo práce.
Během vývoje postupně vystřídal několik nástrojů. Začínal s Copilotem od Microsoftu, poté přešel na Cursor, kde strávil tři až čtyři měsíce, následně využíval Claude a v současnosti pracuje hlavně s Codexem.
„Hlavní motivací pro změnu bylo mimo jiné zdražování umělé inteligence. Pocítil jsem to zejména u Clauda. Přestaly mi v jeho rozhraní stačit limity, protože kromě práce na Kvaltech s AI pracuji i ve svém zaměstnání,“ vysvětluje přechod na konkurenční Codex, u nějž mu měsíční předplatné pro jeho spotřebu momentálně stačí.
Unikátní ministerská data pod lupou
Zásadní zlom pro celý projekt přinesla data od Ministerstva dopravy. Svoboda je získal prostřednictvím žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, takzvané „stošestky“.
Ministerstvo vývojářově žádosti vyhovělo. Přibližně po dvou týdnech si sice vyžádalo její upřesnění a předání dat se kvůli internímu schvalování ještě o něco protáhlo, nakonec je ale poskytlo.
Díky tomu Svoboda získal oficiální přehled výsledků zkoušek z let 2023 až 2025 napříč všemi skupinami řidičských oprávnění. Data zahrnují celkový počet uchazečů, celkovou úspěšnost i úspěšnost při první zkoušce. Takto podrobné informace dosud nebyly při výběru autoškoly nikde veřejně dostupné.
„Z čísel, která jsem získal, vyplývá, že v roce 2025 proběhlo přes 115 tisíc zkoušek s celkovou úspěšností 98,4 procenta. Napoprvé však uspělo jen 55,3 procenta uchazečů,“ říká vývojář.
Odpor i zájem některých autoškol
Zveřejňování oficiální úspěšnosti se ovšem nelíbí všem. Svoboda přiznává, že ho kontaktovaly i autoškoly, které na platformě vůbec nechtějí být vidět. „Ozývají se s tím, že u nás nechtějí být, nebo si nepřejí, aby je lidé přes náš web mohli kontaktovat. V takovém případě vypínám kontaktní formulář, ale profil instituce nechávám aktivní,“ popisuje. „Asi to souvisí i s důvěrou vůči mě. Z ničeho nic někdo vytvořil web, přidává jim agendu, a vlastně zatím nemají důvod takovému projektu věřit. Jak ovšem roste, je zajímavější a zajímavější i pro autoškoly. Ale chce to čas,“ líčí dál.
Vyloženě zásadní kritiku či výhružky však zatím řešit nemusel, většina škol o zveřejněných datech podle něj dosud vůbec neví. „Myslím, že to přijde. Spousta autoškol se ale drží v zajetých kolejích, takže je nějaké moje Kvalty.cz zatím příliš nezajímají,“ dodává s tím, že právě z toho důvodu platformu vyvíjí hlavně pro samotné uchazeče o řidičský průkaz.
Při zpracování dat o školách postupoval Svoboda opět po malých krůčcích. Nejdříve nechal umělou inteligenci nastudovat legislativu upravující zkoušky v autoškolách, aby přesně rozuměla významu jednotlivých čísel. Poté sám navrhl typologii statistik a teprve pak nechal AI generovat jednotlivé skripty, které výsledky propočítávaly a ukládaly do databáze.
Zkontrolovat takto obrovský objem dat v plném rozsahu je podle něj v jednom člověku prakticky nemožné. Spoléhá se proto na rozdělení práce do menších kroků a na to, že nechá jeden AI model zkontrolovat výstup druhého, podobně jako když lidský revizor kontroluje práci svého kolegy.
Horší úspěšnost žáků neznamená, že by autoškola za nic nestála.
Samotná analýza dat přinesla překvapení i jemu samotnému. „Existují kraje, kde nejnižší úspěšnost napoprvé dosahuje klidně jen 43 nebo 45 procent, a pak jsou regiony, kde se průměr pohybuje kolem 60 procent,“ popisuje výrazné regionální rozdíly.
Zároveň ale upozorňuje, že slabší úspěšnost na první pokus automaticky neznamená horší kvalitu výuky: „Narazil jsem na skvělou autoškolu, která se zaměřuje na nervózní lidi a žáky se strachem z řízení. Ti mají u první zkoušky logicky nižší úspěšnost, ale doženou to v té celkové. Myslím, že je to naprosto v pořádku.“
Provozní náklady webu se v průběhu času měnily. V určitém období dosahovaly několika tisíc korun měsíčně, dnes se podle jeho odhadů pohybují kolem tisíce korun za měsíc. „Finanční návratnost zatím nenastala. Já to beru jako maraton, ne sprint,“ říká. Celkové investice do vývoje odhaduje na desítky tisíc korun a tisíce odpracovaných hodin.
Do budoucna chce projekt posunout za hranice běžného srovnávače. Jeho ambicí je vytvořit místo, které lidem pomůže nejen s výběrem autoškoly, ale i s prvními kroky za volantem. Proto by rád navázal spolupráci například s Asociací autoškol, BESIPem, automobilkou Škoda nebo pojišťovnami, které se věnují bezpečnosti silničního provozu. „Na webu bych rád nabídl také praktická videa, tipy z praxe a další obsah, který novým řidičům pomůže nejen vybrat autoškolu, ale i začít řídit bezpečněji,“ líčí.
Kromě portálu Kvalty.cz se Svoboda od letošního roku podílí i na dalším projektu s názvem Ferda App. Jde o bezpečnostní aplikaci pro děti, která má detekovat grooming, kyberšikanu či sebepoškozování přímo v zařízení dítěte, avšak při maximálním zachování jeho soukromí. Vyhodnocování probíhá přímo v telefonu či tabletu a k odeslání dat na server dochází pouze v jednoznačně rizikových případech. „Zatím nechci prozradit příliš, celý projekt je teprve na samém počátku a s týmem si dáváme záležet na úzké spolupráci s odborníky a policií, abychom v takto citlivé oblasti nic nepodcenili,“ říká.