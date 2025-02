Co čekat, když akcie stoupají rychleji než zisky firem? Že tak nelze růst pořád, říká investiční šéf Amundi

Uložit 0

Porostou americké akcie dál, jako tomu bylo loni? Je pořád dobrou volbou vsadit na velké technologické firmy, nebo nelze růst donekonečna? A co zbytek světa, jsou tam také nějaké příležitosti? Právě to všechno bedlivě monitoruje Vincent Mortier, který je šéfem investic skupiny Amundi. Ta patří mezi největší správce aktiv na světě a v současnosti dohlíží na více než dva biliony eur. Pro investory má Mortier do roku 2025 jasné sdělení: „Bude klíčové rozložit své investice do dalších oblastí.“ Myslí si totiž, že růst v některých oblastech je neudržitelný.

V rozhovoru pro CzechCrunch šéf investic Amundi rekapituluje to nejzásadnější dění v loňském roce a odráží se od něj v rámci některých predikcí pro letošní rok. Na svět investic je totiž třeba nahlížet z dlouhodobější perspektivy. Podle Mortiera tak kupříkladu platí, že není dlouhodobě udržitelné, když ceny akcií rostou výrazně rychleji než zisky firem. A toho jsme právě zejména u největších firem svědky. Co se bude dít dál?

Ohlédněme se ještě za rokem 2024. Co vás na investičních trzích loni nejvíce překvapilo a co vás naopak zklamalo?

Pro investory byl rok 2024 velmi úspěšný. Většina akciových trhů dosáhla rekordních hodnot s dvojcifernými výnosy a dařilo se i dluhopisům. Tradiční investiční strategie rozdělující portfolio mezi akcie (60 procent) a dluhopisy (40 procent) přinesla evropským investorům zhodnocení okolo 17 procent, což je jeden z nejlepších výsledků za posledních patnáct let.

Největším překvapením byla síla americké ekonomiky. Američané díky svým úsporám a majetku udrželi vysokou spotřebu. K růstu přispělo také nadšení kolem umělé inteligence a technologického sektoru. Díky této výjimečné situaci americké akcie výrazně překonaly zbytek trhu, což vedlo k nebývale vysoké koncentraci hodnoty v několika málo firmách.

Foto: Amundi Vincent Mortier, investiční šéf skupiny Amundi

Které události byste označil za nejvýznamnější?

V současné globální ekonomice pozorujeme tři důležité nerovnováhy, které se vyvíjely postupně v průběhu delšího období. První z nich je rekordně vysoký vládní dluh a jeho rostoucí náklady. Ty se zvyšují nejen kvůli samotné výši dluhu, ale také kvůli rostoucím úrokovým sazbám. Jen Spojené státy zaplatily v roce 2024 na úrocích z vládního dluhu více než 1,1 bilionu dolarů – nejvíce v historii.

Druhým jevem je mimořádně dobrá finanční situace domácností. Američané jsou nyní nejbohatší za poslední dva roky – jejich čistý majetek je téměř osmkrát vyšší než jejich roční příjmy. Tento majetek domácností pak slouží k financování vysokého vládního dluhu. Třetí zvláštností je vysoká likvidita na finančních trzích, a to navzdory globální nejistotě. Právě díky této likviditě mohou domácnosti svým majetkem financovat vládní dluh. Pokud by došlo k jejímu vysychání, tyto ekonomické nerovnováhy by se staly mnohem viditelnějšími.

Jaký očekáváte vývoj v USA v letošním roce?

Americká ekonomika si nadále udržuje svou sílu. Díky lepším ekonomickým údajům, především nižší nezaměstnanosti, než jsme očekávali, jsme mírně zvýšili naše prognózy růstu pro tento rok. Nicméně náš celkový výhled zůstává stejný. Očekáváme, že americká ekonomika bude zpomalovat a v letech 2025 a 2026 se její růst ustálí na přibližně dvou procentech. Hlavním důvodem je klesající domácí poptávka.

Výjimkou zůstanou firemní investice, zejména do technologií a umělé inteligence, které by měly dál růst. Pozitivní je, že se postupně uvolňuje napětí na pracovním trhu a zlepšují se vyhlídky na snížení inflace. Proto předpokládáme, že americká centrální banka Fed bude mírnější, než trh očekává, a do poloviny roku 2025 sníží základní úrokovou sazbu na 3,5 procenta.

Na nedávné konferenci jste zmínil, že vývoj na americkém akciovém trhu je „anomální“. Mohl byste vysvětlit, co přesně jste tím myslel?

Mluvím o znepokojivém trendu na americkém akciovém trhu, kde se hodnota soustřeďuje do několika málo firem. Tento vývoj podpořily v loňském roce dva faktory: silný ekonomický růst spolu s klesajícími úrokovými sazbami, a také nadšení investorů kolem umělé inteligence a následné vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách.

Situaci dobře ilustrují čísla: světový akciový index MSCI World sice vzrostl za rok o 26 procent v eurech, ale tento růst táhlo především osm velkých firem. Skupina Magnificent 7 (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta a Tesla) společně s firmou Broadcom vytvořila polovinu celkového výnosu indexu. Jen 29 procent všech akcií v indexu si vedlo lépe než průměr. Americký trh díky tomu výrazně předčil zbytek světa – jeho hlavní index S&P 500 vzrostl o více než 20 procent druhý rok v řadě, což se stalo teprve popáté v historii.

Foto: CzechCrunch Růst indexu S&P 500 v posledních pěti letech na grafu Google Finance

Tato situace není dlouhodobě udržitelná. Když ceny akcií rostou výrazně rychleji než zisky firem, je nepravděpodobné, že budou nadále růst. Mnoho dobrých zpráv je již v cenách započítáno a nyní máme koncentrovaný a extrémně nadhodnocený americký trh, zejména v oblasti technologií. Proto bude pro investory v roce 2025 klíčové rozložit své investice do dalších oblastí.

Očekáváme, že zisky běžných amerických firem doženou růst největších technologických gigantů. To by mělo přinést zajímavé příležitosti pro investory mimo segment největších firem, kde se tento vývoj zatím v cenách neodráží. I když investoři obecně věří americkému trhu, kombinace vysokých cen akcií a nejistoty ohledně Trumpovy politiky vytváří riziko zklamání. Naopak ostatní trhy mimo USA jsou teď vnímány velmi negativně, jejich ocenění jsou nízká, a proto je zde větší šance na pozitivní překvapení.

Co budou hlavní hnací síly růstu v roce 2025? Můžeme očekávat další růst od velkých technologických společností?

Investice do umělé inteligence by měly v roce 2025 dosáhnout 200 miliard dolarů. Zatím z tohoto boomu nejvíce profitují firmy, které dodávají základní technologickou infrastrukturu – výrobci čipů, poskytovatelé cloudových služeb a další společnosti zajišťující datová úložiště a servery. Tyto firmy se těší velké pozornosti investorů, což se odráží v jejich vysokých cenách akcií a ziscích.

Zajímavý je především vývoj u čtyř největších technologických firem ze skupiny Magnificent 7. Tyto společnosti byly dlouho známé tím, že ke svému růstu nepotřebovaly velké investice. To se ale mění – jejich výdaje prudce rostou jak v absolutních číslech, tak ve vztahu k jejich tržbám. Není přitom jasné, jestli tyto obrovské investice přinesou nové zisky, nebo jestli jsou nutné jen k udržení současné pozice na trhu.

Pro investory je to důležitý signál. Musí zvážit, zda si tyto průkopnické firmy dokážou v rychle se měnícím technologickém prostředí udržet své dominantní postavení navzdory vysokým cenám svých akcií a možné konkurenci. Trh sice nyní věří, že „vítěz bere vše“, ale historie nás učí, že i největší inovátoři mohou být časem předstiženi.

Kde vidíte nejzajímavější příležitosti mimo technologický sektor?

Investoři by neměli přehlížet příležitosti na rozvíjejících se trzích. Vidíme zde několik pozitivních signálů. Americká centrální banka Fed i většina místních centrálních bank snižují úrokové sazby, což těmto trhům prospívá. Přestože Trumpova politika a silný dolar mohou v příštích měsících přinést určité problémy, celkově jsme optimističtí.

Rozvíjející se trhy mají dobré vyhlídky na další růst. Ekonomiky těchto zemí nadále rostou a místní firmy zvyšují své zisky, i když pomalejším tempem než dříve. Pomáhá jim také klesající inflace. Pro investory jsou tyto trhy zajímavé především díky příznivým cenám akcií a odolnému ekonomickému růstu.

Za největší riziko považujeme rostoucí rozdělení světa na dva tábory.

V roce 2025 by měly zůstat stabilní ceny surovin, což je výhodné zejména pro asijské země, které suroviny většinou dovážejí. V Číně se zaměřujeme na domácí trh, který je méně ohrožený americkými cly. I přes Trumpovo vítězství v amerických volbách zůstávají investoři v Číně optimističtí, je ale třeba vybírat investice velmi pečlivě.

Z dalších zemí vidíme příležitosti především v Indonésii, Mexiku a Brazílii. Naopak opatrnější jsme u investic do Tchaj-wanu a Saúdské Arábie. Nedávno jsme také snížili očekávání pro Jižní Koreu, kde vidíme krátkodobá rizika kvůli politické situaci. U dluhopisů z rozvíjejících se zemí preferujeme ty v tvrdých měnách (jako dolar nebo euro), které nabízejí zajímavé výnosy. Zvláště atraktivní jsou pak rizikovější dluhopisy s vysokým výnosem, ale zde je klíčový pečlivý výběr.

Jak vnímáte Evropu? Hodně se mluví o tom, že její ekonomika a kapitálové trhy výrazně zaostávají. Má stále smysl uvažovat o určitých investičních příležitostech i v Evropě?

Evropské akcie již podle nás v současných cenách zohledňují řadu negativních zpráv. Proto by i mírně pozitivní překvapení mohlo vést k růstu jejich hodnoty. Vzhledem ke slabé domácí poptávce a nejistotám v mezinárodním obchodu i politice bude stále důležitější pečlivý výběr jednotlivých akcií.

Zaměřujeme se proto na disciplinovaný investiční proces a společnosti se silnou schopností určovat si ceny. Současné ceny už dobře reflektují rizika jako geopolitické napětí či obchodní spory. Proto se orientujeme na kombinaci hodnotových a kvalitních akcií. Pozitivně vnímáme také malé společnosti, ale jejich výběr musí být velmi pečlivý – oživení ekonomiky je zatím křehké.

Kde vnímáte největší rizika a které sektory by měly být pečlivě sledovány kvůli potenciální volatilitě?

Za největší riziko považujeme rostoucí rozdělení světa na dva tábory. Vztahy mezi USA a Čínou se postupně zhoršují a ostatní země si mezi nimi musí vybrat stranu. To by mohlo vést k poklesu globálního obchodu, zpomalení ekonomického růstu a vyšší inflaci. Druhé významné riziko vidíme v možném návratu vysoké inflace v rozvinutých zemích. K tomu by mohly přispět především domácí faktory jako příliš vysoké vládní výdaje a pokračující růst mezd. Třetím rizikem je změna klimatu, zejména pak možnost častějších a závažnějších extrémních výkyvů počasí.