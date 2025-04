Co na to Ryan Gosling? LeBron James se stal novým Kenem, jeho figurka plná stylu letí internetem

Uložit 0

Patříte k nejrespektovanějším sportovcům na světě, máte bohatství v hodnotě miliard korun, spolupracujete s nejslavnějšími značkami a jste pyšní na to, že jste vychoval syna, který s vámi hraje ve stejné lize. K tomu máte zápis v basketbalové knize rekordů. Přesto vám v životě něco chybí. Něco jako vlastní panenka z univerza Barbie. A tak se spojíte s jejími tvůrci a vymyslíte postavičku, která je teď hitem internetu. LeBron James to zase dokázal. Co na to Ryan Gosling?

LeBron James je nejen skvělým basketbalistou, ale také mašinou na marketing. Nike s ním má uzavřenou doživotní spolupráci, v rámci které budují vlastní podznačku – podobně jako v případě Michaela Jordana –, investičně pomohl sluchátkům Beats by Dre (nyní vlastněné Applem), vystupoval v reklamách pro Pepsi či AT&T a zviditelnil i pizzerii Blaze Pizza, do níž také investoval.

Zkrátka je obrovskou sportovní hvězdou, srovnatelnou s fotbalistou Cristianem Ronaldem, golfistou Tigerem Woodsem nebo tenistou Rogerem Federerem. Oproti těmto třem – a prakticky všem jiným sportovcům – má ale něco, na co oni zatím nedosáhli. A tím je… vlastní figurka Kena. LeBron James se totiž nově spojil s Mattelem, tvůrcem ikonické panenky Barbie a jejího partnera, a společně vyrazili rozvířit dosud neprobádané vody.

Zatímco v minulosti vznikly variace Barbie se slavnými sportovkyněmi, třeba s tenistkou Venus Williams, plavkyní Federicou Pellegrini nebo sprinterkou Ewou Swoboda, dosud neexistoval Ken, který by na sebe vzal podobu špičkového sportovce. Hračkářský obr si to teď vyzkoušel právě na LeBronu Jamesovi a jak se ukazuje, svůj účel tato kampaň plní na výbornou.

Za necelý den od oznámení novinky se jen na dvou oficiálních instagramových fotkách nasčítalo přes milion srdíček a přes deset tisíc komentářů. Plastový James se šíří i napříč prestižními zahraničními médii typu The New York Times – a mediálnímu kolotoči přispívají i jiné značky, například Nike, který příspěvek na Instagramu komentoval.

Nejde přitom o nic jiného než o hračku, i když velmi speciální. Podle očekávání vypadá velmi podobně jako skutečný LeBron, dokonce má i modro-bílou univerzitní bundičku s iniciály LJ, tenisky od Nike v modelu Terminator High, náhlavní sluchátka značky Beats by Dre, kšiltovku s jeho logem nebo tričko s nápisem We Are Family.

Právě nápis na černém tričku má v tom celém velkou roli: jde totiž o heslo nadace LeBron James Family Foundation, v rámci které pomáhá dětem nejen z chudších poměrů k tomu, aby dosahovaly svých snů. A figurka KenBrona Jamese má mimo jiné sloužit jako něco, co by děti mohly mít doma a vzhlížet k tomu.

„Jako malý kluk jsem měl to štěstí, že jsem měl vzory, které mě nejen inspirovaly, ale také mi ukázaly, co je možné díky tvrdé práci a odhodlání. Teď, jako dospělý, chápu, jak je pro mladé lidi důležité mít pozitivní osobnosti, ke kterým mohou vzhlížet. Proto je pro mě toto partnerství ctí. Je to příležitost ocenit silný vliv vzorů, které vzbuzují sebedůvěru a ukazují dětem, že i ony mohou dosáhnout něčeho velkého,“ řekl James.

Zároveň se stal první mužskou sportovní osobností, která se stala součástí Kenbassadors, tedy nové edice figurek Kena, jež budou vycházet z podob známých lidí. Zatím se neví, kdo další přibude, ale s poměrně velkou jistotou lze říct, že to bude Mattel po boku kreativních variant Barbie v následujícím období rozvíjet. Objeví se i herec Ryan Gosling, který Kena geniálně ztvárnil v megafilmu Barbie?

Pozitivně na oznámení figurky, která je o 2,5 centimetru vyšší než zbytek (to kvůli tomu, že basketbalisté jsou vysocí), reagovaly i akcie Mattelu, které povyskočily o zhruba dva dolary na úroveň necelých šestnácti dolarů za kus.

Do prodeje se figurka dostane v pondělí 14. dubna za cenu 75 dolarů, v českých korunách to ale bude asi 2 300 korun. Zjevně bude záviset i na clech ze strany administrativy Donalda Trumpa, které mohou cenu hračky zvýšit. Přece jen se bude vyrábět v Číně.