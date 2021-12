Získat přímý podíl ve startupu, který rychle roste a vyhlíží mnohamiliardovou hodnotu, není vůbec jednoduché, pro menšího investora z řad běžných obyvatel takřka nemožné. Na dravé firmy, které těm, kdo na ně vsadí, slibují potenciálně pohádkové odměny, číhají zejména specializované investiční fondy a ty jsou do značné míry exkluzivní. Původem slovenská investiční platforma Crowdberry se však rozhodla, že se to pokusí změnit. A tak díky ní získaly desítky investorů podíly ve firmách jako Footshop nebo GymBeam.

„Dáváme možnost koupit si přímo vlastnický podíl ve firmě nebo nemovitosti,“ vysvětluje ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch Daniel Gašpar, jeden z partnerů Crowdberry. Přes tuto platformu už investoři poskytli více než dvaceti firmám přes tři čtvrtě miliardy korun a vždy za to získali i přímý podíl v dané firmě, což při investování do startupů jinak nebývá běžné. „Vytváří se tím neuvěřitelná vazba a přirozené ambasadorství,“ doplňuje Gašpar.

V rozhovoru společně s dalším partnerem Crowdberry Peterem Bečárem popisují, jak se v Česku a na Slovensku snaží demokratizovat investování tím, že ani lidé s nejmenšími obnosy se nemusí stát otroky zaběhnutého finančního systému. Vedle startupů a dalších zajímavých firem navíc Crowdberry otevřelo také investice do nemovitostí, protože jsou základním stavební kamenem téměř každého investičního portfolia. O dalších možnostech, jak zhodnocovat své úspory, se můžete dočíst také v našem Investičním speciálu, jehož je Crowdberry partnerem.

Co je to investiční crowdfunding a jakou má roli v investičním ekosystému?

Daniel: V rámci investičního (equity) crowdfundingu získávají investoři místo odměn jako u klasického crowdfundingu přímo podíl ve firmě. Důležitou roli hraje zejména u malých a středně velkých podniků, které potřebují kapitál na svůj rozvoj, ale jsou příliš malé na to, aby se o ně zajímaly velké investiční fondy. Investiční crowdfunding pokrývá investice v objemu od 100 tisíc eur (2,5 milionu korun) až do 5 milionů eur (zhruba 125 milionů korun). Pak už se situace začíná lámat ve prospěch institucionálních fondů, které mají nákladnější strukturu a investice je něco stojí, takže každou dobře promýšlí.

Peter: Větší fondy mají jasně danou strukturu, jsou institucionálně řízené a nemohou rozdávat nejmenší investice. Standardně navíc mají venture kapitálové investiční fondy jako své investory (limited partnery) pojišťovny, banky, family offices, dluhové správcovské společnosti a podobně. Naší výhodou je, že naši investoři přináší firmám své aktivní zapojení, dokáží jim otevřít dveře v oblastech, v nichž se pohybují, předat cennou radu a obecně jim pomáhat v rozvoji. To mnoho fondů poskytnout neumí a firmy za to obvykle musí platit nemalé peníze.

Jak to funguje v praxi?

Peter: Dáváme možnost koupit si přímo vlastnický podíl ve firmě nebo nemovitosti a zároveň vše propojujeme s naší byznysovou komunitou. Máme téměř pět tisíc investorů a velké množství z nich se aktivně zapojuje se svými zkušenostmi či kontakty. Není to jen o financích, mnoho investorů chce mít blízko k majitelům, k novým informacím i trendům a pomáhat, ne jen investovat.

Daniel: Příkladem může být startup Boataround, který půjčuje po celém světě lodě a jachty. Když zákazník vstoupí na loď, kterou si půjčil přes Boataround, a je zároveň přímým investorem projektu, vytváří se tím neuvěřitelná vazba a přirozené ambasadorství. Stejné je to třeba u Footshopu, kde investoři své přátele motivují, ať si koupí tenisky v „jejich“ obchodě. Jsou součástí příběhu.

Je klíčové, že jsou přímými spolumajiteli firmy?

Daniel: Kdybyste chtěli jako soukromá osoba investovat například do Rohlik.cz, tak jste si mohli buď koupit dluhopisy, kde ale vyděláte v podstatě jen nějaký úrok a firmu nevlastníte, nebo si naspoříte několik milionů a vstoupíte jako investor do fondu, který v něm má zainvestováno. Crowdberry investování demokratizuje tím, že se lidé s určitým obnosem peněz nemusí stát přímo závislými na zaběhnutém finančním systému, ale vyberou si přesně to, co je zajímá, čemu rozumí, a když přijmou riziko, mohou se stát přímými spolumajiteli firmy.

Peter Bečár, partner investiční platformy Crowdberry Foto: Crowdberry

Co znamená, že se nestanou závislými na finančním systému?

Daniel: Fungujeme jako investiční tržiště, kde si každý investor vytvoří své portfolio sám, nikdo jeho peníze neinvestuje za něj. Chceme být těmi, kteří demokratizují finance a umožňují lidem, aby vstoupili do zajímavých firem jako Footshop, GymBeam, Isadore Apparel nebo třeba do nějakého realitního projektu.

Peter: Investor se rozhodne, čemu rozumí, komu důvěřuje a do čeho chce vložit své peníze. To je v rámci České republiky a Slovenska pořád trochu výzva, protože investiční znalost a know-how je v rámci střední a východní Evropy slabší v porovnání se západní Evropou. Do roku 1990 se investovat nemohlo, takže se to lidé pořád ještě učí. I proto je takový malý cíl Crowdberry tlačit na investory, aby jednotlivé projekty studovali, zajímali se a činili na základě toho rozhodnutí, která nejsou vždy jednoduchá. U nás dostanou k investici všechny informace, ale rozhodnout se už musí sami.

O Crowdberry bylo v posledních letech slyšet například právě díky velkým investicím do Footshopu nebo GymBeamu. Jaké jsou vlastně dosud vaše největší úspěchy?

Peter: Je otázka, co je největší úspěch. Lze je měřit podle velikosti investice, což ale nemusí být úplně zodpovědné. Máme za sebou v rámci platformy Crowdberry zrealizovaných téměř třicet investic pro dvacet tři firem a již se připravují nějaké potenciální exity. Pak budeme moci hodnotit mnohem lépe.

Daniel: Společný jmenovatel firem, které se objevují na Crowdberry, je v zapojení a integritě zakladatelů. Footshop byla velmi zajímavá investice i proto, že snad poprvé v historii se institucionální fond typu Enern ztotožnil s tím, že s námi půjde jako spoluinvestor. Dřív se na nás dívali s nedůvěrou, ale pak zjistili, že i my investování rozumíme. Footshop byl potvrzením naší expertizy a zakotvení v rámci celého investorského ekosystému.

Kolik už se přes Crowdberry do firem celkově nainvestovalo?

Peter: V rámci online platformy jenom investoři na Crowdberry poskytli třiadvaceti firmám přes 750 milionů korun. Spolu s naším slovenským fondem pro začínající firmy a dalšími spoluinvestory je to již přes jeden a čtvrt miliardy korun pro téměř čtyřicet firem.

Na jakém byznys modelu Crowdberry funguje?

Daniel: Vysvětlím to na rozdílu mezi námi a venture kapitálovým fondem. Kdybyste chtěli investovat třeba půl milionu eur (téměř 13 milionů korun) do takového fondu, zaplatíte každý rok z této částky dvě procenta, což je za deset let slušná částka. Pětinu vaší investice pohltí manažeři fondu. Navíc když pak prodají svůj podíl ve Footshopu, z vašeho výnosu si vezmou ještě výkonnostní odměnu. Jelikož u nás není tlak na poplatky a provize, jsme se schopni se zakladatelem domluvit na férové valuaci.

Pokud je fundraising úspěšný, zakladatel zaplatí Crowdberry za přípravu, analýzu, spuštění kampaně, marketing, získávání investorů, zákazníků, zkrátka za kompletní přípravu a naši práci, šest až osm procent z výše investice. A zaplatí to jeho firma. Investorům tedy prodá o něco víc procent. Jiné podobné platformy v Evropě si berou klidně 7 až 15 procent. Nám se daří držet poplatky nízko i díky tomu, že nemáme tak velkou strukturu a fungujeme efektivněji. Naši lidé jsou odměňování na základě výkonnosti.

Jak to odměňování funguje?

Daniel: Motivace co nejvíce makat na úspěchu zainvestovaných firem tkví v provázání zájmu investora a Crowdberry. Uvedu příklad. Peter je specialista na trh industriálních nemovitostí, řídil v P3 Logistics Parks region střední a východní Evropy, a tak dokáže firmám poradit s expanzí, co dát do smluv, protože přesně ví, jak to funguje. Pomáhal i třeba Footshopu. Právě z takového partnerství pak benefitují i investoři a my jsme za tuto naši přidanou hodnotu odměněni na konci investice. Například v okamžiku, kdy vy jako investor ze svého investovaného půl milionu vyděláte další milion, což znamená, že jsme ztrojnásobili vaši investici, tak si z toho milionu vezmeme 12 až 18 procent.

Jak vypadá váš byznys z pohledu čísel a jaké jsou další plány?

Daniel: Crowdberry si dalo cíl do tří až čtyř let vybudovat celý ekosystém, protože firmy se nezačnou vyvíjet hned půl roku po investici. Chce to čas. Peter Bečár nám svým vstupem do Crowberry a vložením kapitálu v roce 2017 zabezpečil tzv. cash-burn období. Začínali jsme budováním systémů, track recordu, dělali první investice, najímali první zaměstnance, v roce 2018 otevírali první kanceláře v Praze a následně v Košicích. V roce 2019 jsme se pak poprvé po čtyřech letech dostali do zisku.

Peter: Nechceme být v provozních nákladech ultra zisková firma, protože by to znamenalo, že bychom museli zvyšovat naše poplatky a odměny. Navíc postupně přibíráme nové lidi, kteří něco stojí. I letos plánujeme skončit v zisku, ale na velmi nízké úrovni. Náš dlouhodobý cíl je, že z každé úspěšné investice plyne dlouhodobá motivace a přichází odměna za výkon.

Jak se Crowdberry hospodářsky daří?

Daniel: V roce 2020 jsme jako skupina i s naším fondem CB Investment Management měli obrat zhruba 1,5 milionu eur (necelých 40 milionů korun) a přes 50 tisíc eur (téměř 1,3 milionu korun) zisku. Letos na tom budeme podobně, možná o trochu lépe. Naším primárním cílem je pokrýt náklady. Zároveň máme v dceřiné společnosti CB Investment Management investiční fond, jehož největším investorem je evropský kapitál. Máme zabezpečené financování na deset let, v tom máme jistotu, že Crowdberry nezmizí.

Kolik dnes máte na platformě investorů?

Peter: Celý ekosystém každý rok rychle roste. Aktuálně máme téměř pět tisíc investorů. Zhruba čtvrtina z nich je z Česka a zbytek primárně ze Slovenska. Je to zejména díky tomu, že jsme na Slovensku začínali, ale přirozeně jsme náš ekosystém od začátku viděli jako československý. I slovenské a české firmy rády chodí na sousední trh, protože jsou si podobné a je to přirozený expanzní mechanismus.

Daniel Gašpar, partner investiční platformy Crowdberry Foto: Crowdberry

Může na Crowdberry investovat kdokoliv?

Daniel: Minimální investice je nyní většinou 250 tisíc, v některých případech 125 tisíc korun. V listopadu začala platit nová evropská regulace, která má za cíl podpořit vstup soukromého kapitálu do malých a středních evropských firem. Rozšíří se tak možnosti naše i soukromých investorů, protože budou platit jasná pravidla, jak bude do firem možné investovat.

Slibujete investorům nějaké roční zhodnocení?

Daniel: Na platformě roční zhodnocení neslibujeme. Pracujeme s konceptem tzv. požadovaného výnosu. Je to výnos, který v konkrétním případě považujeme za očekávaný s ohledem na rizika a obchodní plány dané firmy. Investoři se tento výnos dozvídají v investiční dokumentaci každé investiční příležitosti.

Vy sice zprostředkováváte investice do firem, ale sami jste do Crowdberry nedávno získali od devětadvaceti soukromých investorů 40 milionů korun. Byla to nějaká změna strategie? Na co investici použijete?

Peter: Strategii neměníme. Nová regulace nám umožní růst rychleji, a proto potřebujeme zrychlit technologický vývoj a automatizaci, rozšiřovat tým a zvýšit kvalitu i rozsah našich služeb. Například jsme tento rok v Praze spustili realitní SICAV fond CB Property Investors. Budujeme firmu, která má za cíl změnit pohled na možnosti investování soukromých investorů i na možnosti financování firem z pohledu jejich zakladatelů. Je to běh na dlouhou trať a ten úkol je možné splnit jen s opravdu kvalitním týmem, špičkovou zákaznickou podporou a technickým zabezpečením.

Investovali jste mimo jiné do modernizace své platformy, které má umožnit ještě rychlejší růst. V čem modernizace spočívá a jak vypadá servis pro investora?

Daniel: Platformu jsme ve spolupráci se společností Applifting spustili v březnu a od té doby na ní kontinuálně pracujeme. Cílem je investorům poskytnout automatizovaný proces investice s kvalitní podporou tam, kde algoritmy nestačí. Platforma nejen investory vede procesem od prvotního zájmu přes studování investiční dokumentace, seznámení se s firmou skrze eventy, webináře, setkání se zakladateli až po podpis na míru připravených smluv, reporting firem nebo hlasování.

Jak funguje váš dceřinný investiční fond CB Investment Management?

Daniel: CB Investment Management je správcem investičního fondu CB Growth ONE, jehož kapitál pochází z evropských strukturálních fondů a Crowdberry v něm figuruje jako spoluinvestor a profesionální správce. Poskytuje kapitál mladým slovenským firmám na začátku jejich podnikání, tedy v nejrizikovější fázi poskytování růstového kapitálu.

Cílem je financovat vznik nových firem s perspektivními zakladatelskými týmy bez rizika ztráty kapitálu soukromých investorů. Máme v portfoliu fondu již 21 firem. Jakmile vyhodnotíme, že se firma díky první investici posunula vpřed a potřebuje další kapitál na svůj rozvoj či internacionalizaci, mohou do ní vstoupit investoři na platformě Crowdberry jako rovnocenní partneři za stejných podmínek.

Nemovitosti jsou v našem regionu základním kamenem téměř každého investičního portfolia.

Jaká je za tím fondem strategie? Proč jste do něj šli?

Peter: Fond funguje jako inkubátor. Věděli jsme, že není vhodné, aby soukromí investoři vstupovali do firem v opravdu rané fázi. Výzvou je, že soukromý investor není mnohdy připravený absorbovat ztrátu kapitálu. Bere to jako vlastní prohru, a ne jako součást budování investičního portfolia. Když přišla možnost získat evropské zdroje pro tyto účely, tak jsme neváhali.

Náš fond nám pomáhá vybudovat firmu do takového stádia, abychom mohli investorům říct, že mají možnost vstoupit již do prověřených firem a přesněji popsat jich riziko neúspěchu. Jsme schopní investorům nabídnout unikátní možnost vstoupit jako soukromá osoba za úplně stejné valuace a stejných podmínek, ale s nižším rizikem. To je podle nás mimořádná přidaná hodnota pro investory.

Kolik už jste v rámci CB Investment Management profinancovali peněz? Jaké projekty jste podpořili?

Peter: Do dnešního dne jsme investovali do 21 slovenských inovativních společností přes 10 milionů eur (přes 250 milionů korun). Co se týká sektorového zaměření, jako generický fond máme široký záběr. Do našeho portfolia patří firmy jako DNA ERA, která se zaměřuje na přímou genetickou analýzu DNA, Smarthead, digitální platforma umožňující firmám sledovat, analyzovat a transparentně komunikovat o jejich aktivitách v oblasti udržitelnosti, AltFins, online analytická platforma zaměřená na obchodování s digitálními měnami, která vydala vlastní kryptoměnu, nebo Nitroterra Technology, která vyvíjí unikátní technologii na výrobu biohnojiv.

Začali jste Crowdberry otevírat i pro reality. Proč?

Daniel: Nemovitosti jsou v našem regionu základním kamenem téměř každého investičního portfolia. Proto byly od začátku součástí strategie, s níž jsme Crowdberry začali budovat. Zároveň je byznys malých a středně velkých podniků s nemovitostmi spojený už sám od sebe. Třeba Footshop má nějaký sklad, nějaké kanceláře, zkrátka řeší i nemovitosti, byť to není primární část jeho byznysu. Investice v tomto segmentu nám dávají know-how, abychom věděli, co naše firmy potřebují. Zároveň investoři považují real estate za klíčový a chtějí ho mít ve svém portfoliu.

Proč bych měl do nemovitostí investovat právě přes Crowdberry? Těch možností je spoustu.

Daniel: Protože to, co jsme přinesli do segmentu investování do podílu ve firmách, jsme přinesli na realitní trh. To je opravdu významná inovace, protože jde o přímé spoluvlastnictví nemovitostí s developerem, stavební firmou nebo majitelem nemovitosti v kvalitě a struktuře, na kterou jsou zvyklí institucionální investoři. Týká se to nejen výnosového potenciálu, ale také zabezpečení transakce. Je to demokratizace realitního investičního trhu v přímém přenosu.