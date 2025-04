Dabuje Kingdom Come 2 i Andora ze Star Wars. A chtěl bych natočit české fantasy, hlásí Matouš Ruml

Jan z Lichtenštejna v Kingdom Come 2, ale taky hlas seriálového Andora. To je Matouš Ruml

Znáte ho ze spousty pohádek, filmů a seriálů. Ale v poslední době se fanouškům připomněl hlavně jako tvář a hlas Jana Lichtenštejna v herním hitu Kingdom Come: Deliverance 2. A už zakrátko ho uslyšíte ve druhé řadě seriálového Andora ze světa Star Wars. S hercem Matoušem Rumlem jsme si povídali jak o KCD, tak o Star Wars, ale třeba i Zaklínačovi. Nebo o tom, co podobného by chtěl natočit.

Matouš Ruml o víkendu zavítal na Comic-Con Prague. Byla to jeho premiéra na téhle akci, ale jinak má k její náplni dost blízko. „Mám rád hlavně fantasy. Meče, kouzla a koně. Ale jsem také fanoušek Star Wars, i když třeba Obi-Wan Kenobi byl slabší,“ prozradil na sebe oblíbený herec.

Stojíme u stánku Disney+ věnovanému Andorovi – a kousek od nás má expozici Kingdom Come: Deliverance 2, které jste daboval. Jak se tyhle dva světy, seriálový a herní, pracovně liší?

Ten výkon je dost jiný hlavně tím, že ve hře se toho dělá daleko víc. Nedabujete jen své repliky pro dialogy, ale také hlášky pro herní svět mimo rozhovory. Těch slov musíte říct víc, několikrát a pokaždé jinak… práce je opravdu hodně.

Jak moc?

Počítali jsme to, bylo to něco kolem třiceti hodin. Strávíte ve studiu před mikrofonem daleko víc času. Navíc v situacích, které jsou extrémně náročné na hlas. Třeba nahrávání pro souboj probíhá tak, že děláte šest verzí smrtelného výkřiku, deset verzí zásahu, jednou s heknutím, podruhé s výkřikem a tak dále.

Nějaké povědomí o Kingdom Come jsem měl. Ale vůbec by mě nenapadlo, že by mohlo být takhle úspěšné.

Což muselo být pro tradičního herce celkem překvapení.

To jo, ale jinak platí, že stále čerpám ze svého rejstříku emocí. Takže překvapivá pro mě byla spíš ta kvantita a také důkladnost práce, která byla opravdu výjimečná. Anebo míra improvizace, která při nahrávání byla dovolená. Vždycky byl prostor pro humor, což je skvělé. Tedy samozřejmě mimo části dané scénářem hlavního příběhu.

Kromě dabingu jste KCD2 navíc propůjčil i tvář…

Ale klasický motion capture jsem nedělal, rozpohyboval mě už někdo jiný. Na začátku mě naskenovali snad čtyřiadvaceti nebo kolika foťáky v různých emočních polohách, takže z toho vycházeli. Zato takový Marek Vašut si dělal i vlastní motion capture.

A co vlastně říkáte na úspěch Kingdom Come? Je to hit se skoro třemi miliony prodejů, dostává se do mainstreamu… Čekal jste to? A už jste si vlastně hru zahrál?

Bohužel jsem KCD ještě nehrál, nemám platformu. Mám projektor, ale chybí mi zařízení. Ale těším se na to, chci dát i jedničku. Než mě kontaktovali pro dabing, tak jsem nějaké povědomí o tom, že Kingdom Come existuje, měl. Ale vůbec by mě nenapadlo, že spolupracuju na něčem, co by se mohlo stát takhle úspěšné.

Teď jste dokončil spolupráci na další velké věci, daboval jste druhou řadu Andora. Jste fanoušek seriálu?

Jsem. Jsou to prakticky filmy, je to víc emoční a herecké než ostatní Star Wars. Ty rozhodně nechci shazovat, ale Andor je méně pohádka. A díky tomu, že je seriál perfektně zahraný, se i snadno dabuje. Sám ještě nevím, jak přesně druhá řada dopadne, protože při dabingu jsem víceméně viděl jen své scény, tedy ty s Diegem Lunou neboli Cassianem Andorem. I proto mě baví Andora sledovat. Protože víme, že seriál míří k filmu Rogue One, kde je Cassian zase o trochu jiný.

Moje oblíbené fantasy je Jméno větru od Patricka Rothfusse. A hodně mě teď oslovila česká historická série Mistr platnéř od Františka Niedla.

A co vy a Star Wars obecně?

Nejsem takový ten obrovský fanda, že bych si dělal převleky a pamatoval si všechny postavy. Ale fanoušek jsem. Některé seriály mě bavily míň, jiné zase víc… Třeba Obi-Wan Kenobi, tam se skoro nic neděje. Ale je to paradox, i tak se jako fanoušek podíváte, protože máte rádi ten svět a nějak si seriál užijete. Každý záběr je jako komiks, úplně vidíte ty storyboardy, třeba vizuálně to je radost. A naopak oblíbený… upřímně, je to Andor. Ale kromě něj i první sezona Mandaloriana.

Máte i oblíbenou postavu? Tedy kromě samotného Andora.

Mám, droida K-2SO z Rogue One. Je to nositel humoru a jeho glosy mě baví.

Každopádně se potkáváme na Comic-Conu, akci věnované všemu popkulturnímu od fantasy přes sci-fi až po videohry. Star Wars sledujete, co ale další značky a žánry a díla?

Mám rád hlavně fantasy. Spíš meče, kouzla a koně než blastery a X-Wingy. Moje možná nejoblíbenější je Jméno větru od Patricka Rothfusse. Taky mám rád Andrzeje Sapkowského a jeho Zaklínače. A opravdu hodně mě teď oslovila spíš historická česká série Mistr platnéř od Františka Niedla. Vysvětluje tam dobové reálie, původ názvů ulic, stavbu hradů a další historická fakta, je to boží a hrozně mě to fascinuje. Vlastně se s tím pojí i takové moje přání.

Povídejte.

Dlouhodobě mám sen zahrát si v něčem, kde budu mít u pasu meč a budu jezdit na koni… Jasně, to dělám v pohádkách, ale myslím něco vážnějšího. Takže kdyby se zfilmoval například Mistr platnéř, mohlo by to mít obrovský úspěch, mohlo by z toho být několik filmů nebo řad seriálu. Byla by to skvělá předloha pro české fantasy s místními reáliemi. Máme to kde točit, máme krásné kulisy, nemuseli bychom platit bambiliony jako Amíci. To by bylo skvělé. To bych si chtěl zahrát.

