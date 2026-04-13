Další český magnát míří na Amsterdam. Colt zbrojaře Holečka je ale hodně jiný než CSG
Čeští byznysoví magnáti o sobě opět dávají vědět – ve středu se v Amsterdamu začne obchodovat s akciemi skupiny Colt CZ.
Od středy 15. dubna se začne obchodovat s akciemi české zbrojovky Colt CZ Group na burze Euronext Amsterdam. Firma potvrdila takzvaný duální listing, který doplní stávající kotaci na pražské Burze cenných papírů, kde jsou její akcie přítomny od léta 2020. Za tu dobu vyrostly o 180 procent.
Amsterdam se za poslední měsíce stal oblíbeným cílem pro české zbrojní firmy. Na začátku letošního roku tam vstoupila skupina CSG nejbohatšího Čecha Michala Strnada – a zpočátku to vypadalo jako triumf. Akcie krátce po premiéře vystřelily až na 33 eur a valuace skupiny se pohybovala kolem třiceti miliard eur (zhruba 731 miliard korun).
Euforii ale vystřídalo vystřízlivění. Akcie CSG od maxim klesly o více než třetinu, v posledních dnech se dokonce podívaly na historické dno poblíž 21 eur. K propadu přispěly kontroverze okolo toho, že Strnad a spol. před vstupem na burzu investorům nezveřejnili veškeré informace.
Teď na stejnou burzu míří Colt CZ. Další český zbrojař, ovšem jde o podstatně jiný typ firmy i jiný typ vstupu. Zatímco CSG svou burzovní premiérou v podstatě teprve budovalo veřejnou identitu, Colt CZ komunikuje s investory přes pražskou burzu už šest let. Amsterdam tak nepředstavuje revoluci, spíš rozšíření dosahu. Akcie budou mezi oběma burzami plně zastupitelné.
Vstup přichází v době, kdy evropský obranný sektor prochází tím, co analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek nazval „fází vystřízlivění“. Po roce, kdy investoři nakupovali zbrojařské tituly téměř bez rozmyslu, se pozornost přesouvá k tvrdým číslům. „A právě v tomto kontextu dává krok Coltu strategicky velmi dobrý smysl,“ uvedl Lajsek pro ČTK.
Duální listing bývá jen prvním krokem. Ostatně valná hromada firmy nedávno pověřila představenstvo, aby do roku navýšilo základní kapitál, a tedy nachystalo novou emisi akcií v objemu až 9,4 milionu kusů v rozmezí 600 až 1 500 korun za jednu. Amsterdam totiž otevírá dveře k mezinárodnímu kapitálu, který Praha poskytnout neumí.
Colt CZ prošel v posledních letech výraznou transformací. V roce 2021 koupil americký Colt, o rok později přejmenoval celou skupinu. Přibyl výrobce munice Sellier & Bellot a na přelomu loňského a letošního roku dokončila skupina převzetí 51procentního podílu v pardubickém výrobci nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose za deset miliard korun. Zároveň ale postupuje konzervativněji a méně na dluh než konkurenční a o dost větší CSG.
Výnosy skupiny dosáhly loni 23,4 miliardy korun, meziročně o 4,6 procenta více. Čistý zisk přesáhl dvě miliardy korun a oproti předchozímu roku se téměř zdvojnásobil. Firma zaměstnává přibližně 4 500 lidí v závodech v Česku, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku a prodává pod značkami jako Colt CZ, Sellier & Bellot nebo Dan Wesson.
Skupinu Colt majoritně ovládá český miliardář René Holeček, podle magazínu Forbes byl loni 19. nejbohatším Čechem se jměním 25 miliard korun. Konkurenční žebříček serveru E15 ho v přehledu nejmajetnějších československých podnikatelů umístil na 28.-30. pozici s majetkem 23 miliard korun.