Další miliardářské dluhopisy, o něž se strhne bitka drobných investorů. Pro peníze si jde Jiří Šmejc
Předchozí emise se vyprodaly. Teď Šmejcova skupina přidává na úroku a chce od investorů další miliardy na rozvoj portfolia.
Jiřímu Šmejcovi se evidentně zalíbilo chodit si pro peníze k českým domácnostem. Loni v létě jeho investiční skupina Emma Capital poprvé po letech oslovila drobné investory s nabídkou dluhopisů – a úspěšně od nich získala přes čtyři miliardy korun. Teď přichází s další emisí. Nabízí úrok 6,35 procenta ročně a chce získat 1,25 miliardy korun s možností navýšení až na dvě miliardy.
Dluhopisy vydává účelově zřízená společnost Emma Finance CZ, kterou skupina založila právě pro tento program. Za závazky emitenta ručí kyperská Emma Alpha Holding, hlavní holdingová společnost celé skupiny. Investory ale musí zajímat především zajištění emise – a to akciemi rumunské energetické společnosti Premier Energy, které jsou obchodované na bukurešťské burze. Konkrétně jde o více než 62 milionů kusů akcií, což k datu prospektu představovalo nadpoloviční podíl ve firmě.
Premier Energy patří mezi nejvýznamnější energetické skupiny v jihovýchodní Evropě. Šmejcova Emma Capital ji buduje od roku 2012 a v květnu 2024 ji úspěšně uvedla na burzu v Bukurešti – šlo o největší IPO soukromé firmy na tomto trhu za posledních pět let. Firma působí v Rumunsku a Moldavsku, zabývá se distribucí plynu a elektřiny a masivně investuje do obnovitelných zdrojů energie. Její portfolio větrných a solárních elektráren přesahuje 900 megawattů instalovaného výkonu.
Dluhopisy budou mít splatnost pět let, konkrétně do února 2031, a úrok bude vyplácen pololetně. Minimální investice činí deset tisíc korun, tedy jeden dluhopis. Na prodeji se podílejí tři velké banky – J&T Banka, UniCredit a PPF banka. Příjem objednávek za základní cenu sto procent nominální hodnoty běží do poloviny února, samotná emise proběhne 27. února. Dluhopisy budou následně kótované na pražské burze.
Pro Šmejcovu skupinu nejde o novinku. Emma Capital vydala první dluhopisy už v roce 2017, tehdy šlo o emisi v objemu 120 milionů eur s úrokem 5,25 procenta. Tu předčasně splatila. V roce 2019 následovala další emise za 90 milionů eur, která se vyprodala během jediného týdne. Aktuální dluhopisový program na 7,5 miliardy korun odstartoval loni v létě českými a slovenskými emisemi, které se rovněž úspěšně umístily. Čeští miliardáři si obecně v poslední době půjčky od drobných investorů oblíbili.
Emma Capital představuje jeden z nejvýznamnějších českých investičních holdingů, má blízko i k J&T Patrika Tkáče. Jiří Šmejc ji založil v roce 2012 poté, co se oddělil od skupiny PPF, kde byl dlouholetým obchodním partnerem Petra Kellnera. Skupina dnes spravuje aktiva v hodnotě přibližně 2,5 miliardy eur a zaměstnává přes 3 700 lidí. Kromě energetiky investuje do gamingu – vlastní například chorvatskou sázkovku SuperSport – či logistiky přes firmy jako Box Now nebo Packeta (pod kterou spadá Zásilkovna).
„Čistý výtěžek emise bude použit k refinancování stávajícího zadlužení, na investice do společností ve skupině a pro obecné korporátní účely,“ píše se ve zdůvodnění, nač skupina Jiřího Šmejce peníze použije. Sám Šmejc se Emmě Capital už přes půl roku znovu naplno věnuje – po smrti Petra Kellnera se ujal řízení PPF, ale loni v létě se po třech letech v čele holdingu dohodl s Renátou Kellnerovou, že se jejich byznysové cesty rozejdou.