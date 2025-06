Šmejc se vrací ke své Emmě. Ta miluje Balkán, kupuje firmy od čtvrt miliardy výš a straní se realit

Uložit 0

Jiří Šmejc už v čele PPF odpočítává poslední dny – jako generální ředitel investičního holdingu skončí po třech letech, od července otěže místo něj převezmou Kateřina Jirásková a Didier Stoessel. Sám Šmejc se plánuje naplno ponořit do své společnosti: „Budu se znovu věnovat své skupině Emma Capital, které jsem se poslední tři roky nevěnoval v podstatě vůbec.“ A do toho, jak v Emmě přemýšlí, teď nechal víc nahlédnout dlouholetý Šmejcův spolupracovník Pavel Horák. Detaily popsal v rozhovoru pro výroční zprávu fondu J&T Arch, který je minoritním akcionářem ve skupině.

J&T Arch je na zdejší investiční scéně pojmem, ve správě má aktiva na úrovni pěti miliard eur (tedy přes 120 miliard korun) a drží podíly třeba ve skupině EP Group Daniela Křetínského nebo v bance Moneta. A také v holdingu Emma Capital Jiřího Šmejce.

Ostatně spoluzakladatel skupiny J&T Patrik Tkáč ve svém úvodním textu pro právě publikovanou výroční zprávu fondu naznačil, že by k sobě kromě Jiřího Šmejce a Daniela Křetínského rád přitáhl i další zámožné podnikatelské rodiny: „Chceme vytvořit prostor pro další velké rodiny, které vnímají svět podobně jako my. Věřím, že je přivedeme a díky nim se Arch stane tím, čím má být – vlajkovou lodí evropského kapitálu.“

Tkáč se se Šmejcem dobře a dlouhá zná. Díky tomu se oba miliardáři domluvili, že se víc propojí, k čemuž došlo loni na jaře. Shodou okolností to bylo v podobné době, kdy se Emma Capital stala po boku nadnárodního investičního fondu CVC spolumajitelem Zásilkovny, resp. její mateřské společnosti Packeta.

Obě transakce – tedy akvizice Packety a vstup J&T Arch do Emmy – spolu ale nijak propojené nebyly, jak nyní vysvětlil Pavel Horák, který je v Emma Capital partnerem a zakládal ji po boku Šmejce v roce 2012: „Tam došlo k souběhu dvou věcí, které spolu nesouvisely. Spojení s J&T Arch bylo iniciováno dlouholetým přátelstvím mezi Jiřím Šmejcem a Patrikem Tkáčem.“

Foto: Luboš Kreč/CzechCrunch Pavel Horák ve zprávě J&T Arch

Emma Capital má aktuálně ve svém portfoliu vedle Packety ještě také menšinový podíl v mezinárodní výherní skupině Entain CEE, patří jí energetická společnost Premier Energy, která operuje v jihovýchodní Evropě, vlastní online nábytkový agregátor Favi či logistickou firmu Mailstep. „Odhad dnešní valuace Emma Capital je přes 1,3 miliardy eur,“ uvedl Horák v rozhovoru pro J&T Arch.

Skupina je aktivní především na jih a jihovýchod od Prahy, tedy v prostoru bývalé Jugoslávie a na Balkánu. Horák se Šmejcem sází na to, že západní investoři na tento region koukají skrz prsty a nevidí v něm příležitosti, které skýtá: „V některých z těchto zemí vidíme potenciál, jaký byl v Česku před deseti či patnácti lety.“

Základní pilíře investiční strategie skupiny jsou energetika a loterie (v minulosti byl Šmejc po boku Karla Komárka spolumajitelem Sazky, později se ale oba podnikatelé rozdělili). K nim ale čím dál víc přidávají logistiku a internetový obchod. A také prodej zdravotní techniky, loni kvůli tomu koupili srbskou společnost Magna Pharmacia, což je největší distributor v jihovýchodní Evropě.

Co se investic týče, Emma Capital se soustředí na firmy, u nichž je ticket alespoň deset, spíš ale prý dvacet milionů eur, tedy čtvrt až půl miliardy korun. Ovšem není to nepřekročitelné pravidlo: „Pokud jde o byznys, ve kterém se dlouhodobě pohybujeme, jsme schopni přikoupit i mnohem menší firmy – investice může v takovém případě představovat třeba jen dva nebo tři miliony eur.“

S investicemi souvisí fakt, že Jiří Šmejc se nyní rozhodl přefinancovat své starší závazky, kvůli čemuž nyní vydal, opět s pomocí J&T, dluhopisy, a to v úhrnné výši až čtyř miliard korun. Nabízí je jak institucionálním investorům, tak retailu. Jde o ten typ obligací, které jsou velmi žádané a velmi spolehlivé. Šmejcovo jméno je pro řadu investorů zárukou kvality.

Karlovarský rodák Šmejc, který na žebříčku miliardářů podle magazínu Forbes figuruje na 18. místě se jměním na úrovni 27,4 miliardy korun, skupinu Emma Capital založil v roce 2012, když poprvé odcházel z PPF.

Foto: J&T Patrik Tkáč

V té byl tehdy ještě podílníkem, ale chtěl se osamostatnit, a tak se s Petrem Kellnerem dohodl na rozvolnění vzájemných byznysových cest, které ovšem ještě několik let zůstaly provázané – například v Home Creditu.

Po smrti Petra Kellnera v březnu 2021 se do PPF zase naplno vrátil, vdova po nejbohatším Čechovi jej požádal, aby skupinu řídil jako její CEO, ve hře bylo i to, že by se opět stal jejím akcionářem. Letos se však domluvili, že své cesty rozdělí – Šmejc ale odchází z PPF mimo jiné s odměnou přesahující tři miliardy korun.

Důvodem řízeného a smírného rozchodu Jiřího Šmejce s Renátou Kellnerovou byla změna investičního přístupu. Skupina PPF se začala orientovat na konzervativnější aktiva, zatímco Šmejc, tak trochu byznysově odchovaný dravostí Petra Kellnera, se pro tento typ investování už nehodil. Typicky jde o sázky na nemovitosti.

A právě těm se Emma Capital úplně vyhýbá, jak to v rozhovoru vysvětlil Pavel Horák, který v minulosti působil jako finanční ředitel PPF a skupinu opustil se Šmejcem v roce 2012: „Tomuto segmentu nerozumíme, a tak se do něj ani nepouštíme.“ Výjimkou jsou prý čistě soukromé investice partnerů Emma Capital, v případě Jiřího Šmejce to je luxusní hotelový komplex Velaa v Indickém oceánu: „Sám řekl, že v tomhle projektu nemusí být všechno přísně racionální a ekonomické.“