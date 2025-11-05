Datart šlape na paty Alze. Prodejce elektroniky loni překonal hranici obratu 40 miliard
Po loňském spojení s prodejci Electro World a slovenským Nay firma poprvé oznámila své výsledky. Datart měl meziročně vyrůst o více než polovinu.
Prodejce elektroniky Datart loni spojil síly se slovenským konkurentem Nay, což na českém trhu vedlo i k pohlcení značky Electro World právě Datartem. Vzniklá skupina teď poprvé prozradila své byznysové výsledky – za loňský rok její celkový obrat meziročně vzrostl o 55 procent na 40,1 miliardy korun, provozní zisk (EBITDA) pak 1,1 miliardy.
„V prostředí zvýšené obezřetnosti zákazníků a proměnlivých tržních podmínek jsme zvládli posílit naši roli elektrospecialisty. Rostli jsme jak v tržbách, tak v důvěře zákazníků – což považujeme za klíčové pro dlouhodobou stabilitu,“ komentuje předseda představenstva Nay-Datart Daniel Večeřa.
Samotný Datart podle žebříčku CzechCrunche patří mezi trojici největších e-shopů v Česku, v nové skupině svými byznysovými výsledky začíná dobíhat i dlouhodobého lídra trhu. Alza sice své výsledky za rok 2024 zatím nekomunikovala, rok předtím ale dosáhla celkového obratu 47 miliard.
Zlínská skupina HP Tronic, pod kterou kromě Datartu spadá i výrobce elektroniky ETA a menší byznys v gastronomii a hotelnictví, přitom před rokem hlásila tržby 25,9 miliardy a ziskovost ve výši 1,035 miliardy. Prodejce elektroniky si zároveň spojení s konkurenčním hráčem Electro World a slovenským Nay pochvaluje.
„Spojení nám otevřelo prostor pro sdílení zkušeností, efektivnější řízení procesů a rozšíření nabídky. Díky tomu jsme schopni pružněji reagovat na měnící se potřeby trhu a naplňovat očekávání moderního zákazníka,“ popisuje Večeřa s tím, že Nay-Datart disponuje širokou sítí zhruba 260 kamenných prodejen.
Právě na nich Datart staví svou takzvanou omnichannel, tedy multikanálovou obchodní strategii. Zhruba sedmdesát procent zákazníků totiž stále volí možnost osobního vyzvednutí zboží právě na prodejnách, čímž podle vyjádření potvrzují význam propojení online a offline světa. Kromě toho má ze stran nakupujících výrazně růst také zájem o prémiové služby, jako jsou montáže, instalace nebo rychlé doručení v rámci služby Rychlart.
V následujícím období se chce skupina soustředit na další digitalizaci služeb, zefektivnění zákaznické cesty, rozšiřování produktového portfolia a řešení, která přispívají k vyšší udržitelnosti napříč fungováním celé společnosti. „Firma zároveň plánuje posílit inovace, které zohledňují aktuální potřeby moderního zákazníka i dlouhodobé výzvy trhu,“ doplňuje Večeřa.
„Jsme ve velmi dobré kondici,“ pochvaloval si také obchodní ředitel Jan Pospíšil v červnovém rozhovoru pro CzechCrunch, podle kterého je skupina Nay-Datart jedničkou v prodeji elektra v Česku i na Slovensku. V dlouhodobém výhledu přitom pracuje s několika strategickými možnostmi. Jednou z nich je i vstup skupiny na burzu, což pro Hospodářské noviny před časem uvedl Ondřej Vičar z fondu Genesis Capital, který se letos stal opětovným minoritním podílníkem Datartu. Většinovým akcionářem Nay-Datart má zůstávat rodina Hradilových v čele s Danuší Hradilovou, v oficiálním rejstříku skutečných majitelů pak skupina dále uvádí i Jána Tomáše a Petera Zálešáka, slovenské zakladatele společnosti Nay.