Seriál Pán prstenů: Prsteny moci od Amazonu se pomalu blíží a divákům se dostává pohled na nové záběry. To i mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém a televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Sice je to v zásadě jen několik vteřin záběrů, je to ale poprvé od únorové upoutávky, co Amazon ukázal nejdražší televizní projekt v dějinách na novém videu. Diváci, kteří mají předplacenou streamovací službu Prime Video, navíc dostanou přístup k delší verzi, která ukazuje mnoho dalších detailů z Tolkienova světa (po chvíli hledání ji ale lze zhlédnout i na YouTube). Obě ukázky obsahují hlavně pohledy na několik postav.

Nejvýraznější z nich je samozřejmě mladá Galadriel, kterou tentokrát místo ve zbroji vidíme ve skromných bílých šatech na lodi, odkud sleduje kometu. Stejným směrem se v jiném záběru dívají i další postavy a naznačují důležitý moment v ději. Prozatím se jistě neví, o co jde. Delší teaser pak ukazuje také zvláštní ptáky prolétávající kolem lodi s elfkou, přírodu fantazijního světa a dokonce enty, živé stromy.

Tvůrci Pána prstenů: Prsteny moci nedávno zmínili, že půjde o seriál plný velkolepé akce, které tu má být (jistě díky rozpočtu) více než v jakémkoliv jiném televizním titulu. Postupně na povrch vyplývají i různé detaily ohledně věrnosti Tolkienovým nápadům. Sám autor například v jednom dopise zmínil, že Galadriel má v sobě povahu válečnice, takže její zprvu překvapivá pozice v čele armády nemusí být příliš vzdálená předloze. Mezi hobity v Prstenech moci pak mnohé překvapila tmavší pleť, která je nicméně pro starší příslušníky tohoto druhu, chluponohy, podle Tolkiena velice typická.

Na bližší posouzení věrnosti spisovatelově odkazu či zhodnocení, jak se tvůrci seriálu poprali s obrovskými očekáváními, je samozřejmě čas. Pán prstenů: prsteny moci nás do doby tisíců let před hlavní knižní (i filmovou) trilogií zavede počátkem září. Už příští týden bychom se nicméně měli dočkat alespoň plnohodnotné nové upoutávky.

Co ukazují trailery

Amsterdam

Amsterdam, chystaný film Davida O. Russela, má opět neskutečné obsazení: Christian Bale, Robert De Niro, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Rami Malek, Michael Shannon, Taylor Swift a další. Černá komedie představí trojici přátel z války, kteří se zapletou do rozsáhlé konspirace. Údajně zahrnující některé z nejvíce šokujících částí amerických dějin.

Válečnice

Do Afriky přicházejí evropští kolonizátoři, zdejší lidé se ale jen tak nepodvolí. Mezi 17. a 20. stoletím skutečně existující ženské bojovnice, někdy popisované jako „dahomejské Amazonky“ (podle Dahomejského království), vetřelcům ukázaly, zač je toho loket. A na podzim to v kinech uvidíme i my.

Light & Magic

Aby mohly vzniknout první Star Wars, založil George Lucas společnost pro tvorbu speciálních efektů Industrial Light & Magic. Od té doby bylo ILM u mnoha projektů posouvajících možnosti filmových vizuálů, od E. T. – Mimozemšťana přes pokračování Terminátora a Jurský park až po Avatara či Mandaloriana s obřími LED obrazovkami místo zelených pláten. Nová šestidílná dokumentární série na Disney+ mapuje historii společnosti a filmové magie.

The Rehearsal

Populární komik Nathan Fielder se v seriálu HBO pokusí skutečným lidem pomoci připravit se na zásadní okamžiky jejich životů. Využije k tomu přesné repliky míst, kde mají proběhnout, a profesionální herce přehrávající scény v mnoha různých variacích tak, aby nic nebylo ponecháno náhodě.

Co hýbe světem filmu a televize

Z HBO Max mizí obsah

Nemělo by se jednat o nic příliš drastického a snad jen dočasné opatření, dokud se nespustí nová streamovací služba propojená s tituly Discovery. HBO Max nicméně v uplynulém týdnu přišlo o mnoho titulů včetně Zpřítomnělých nebo českého Bez vědomí. Jeho mateřská společnost také oznámila, že zastavuje natáčení nových projektů ve většině Evropy, což zahrnuje i Česko. Další Pustiny se proto asi jen tak nedočkáme. Více zde.

Johnny Depp se vrací před kamery

Jedna z největších hollywoodských hvězd se v posledních pár letech potýkala s výrazným úpadkem kariéry kvůli obviněním z domácího násilí ze strany bývalé manželky Amber Heard. Depp byl přeobsazen ve filmové sérii Fantastická zvířata a na plátnech se v omezeném uvedení naposledy objevil předloni v malém dramatu Minamata. Ještě letos v létě se má ale začít natáčet francouzské historické drama La Favorite. Depp v něm ztvární krále Ludvíka XV., shodou okolností přezdívaného „Ludvík Milovaný“. Na plátna má snímek jít příští rok.

Zemřel James Caan z Kmotra

Sonny Corleone, syn mafiánského dona v Kmotrovi, rozhodně patří mezi známější postavy ve filmové historii a scéna jeho konce je jednou z nejikoničtějších. Představitel Sonnyho, James Caan, ve středu v 82 letech zemřel. Za svou hereckou kariéru ztvárnil asi 140 filmových a televizních postav, naposledy v loňských titulech.

Stranger Things dohání Hru na oliheň

Stranger Things jsou globální fenomén a jejich dlouho očekávaná čtvrtá řada je zdaleka nejpopulárnější ze všech. Sledovanost na Netflixu před pár dny překročila miliardu hodin, což hororové sci-fi rychle přibližuje králi streamovací služby, korejské Hře na oliheň.

Co si dnes pustit

Volavka

Apple TV+ | Drama/Thriller | 2022 | 6 epizod | ČSFD

Foto: Apple Minisérie Volavka

Mladík Jimmy Keene stojí před těžkou volbou – strávit deset let ve vězení s minimální ostrahou, nebo se vydat do vězení s maximální ostrahou, pomoci policii a dostat se na svobodu mnohem dříve. S čím má pomoci? Jeden z vězňů, který může být brzy propuštěn, je možná brutální sériový vrah. A Jimmy z něj má dostat přiznání. Minisérie Volavka přináší nejen zajímavý, skutečností inspirovaný námět, ale také z něj vytváří pohlcující, morálně komplexní thriller.

Vymítač ďábla

HBO Max | Horor | 1973 | 118 min. | ČSFD

Reprofoto: HBO Max/YouTube Film Vymítač ďábla

Nikdy není od věci si připomenout (nebo snad doplnit) jeden z nejoceňovanějších a nejděsivějších hororů, co kdy vznikly. Vymítač ďábla představuje boj dvou křesťanských kněží s démonem v těle dvanáctileté dívky a dodnes má pověst prokletého díla, kdy několik členů štábu krátce po natáčení zemřelo. Skoro jistě je to jen shoda náhod, na statusu to ale snímku nic neubírá. Sledovat Vymítače ďábla může být pro některé až fyzicky nepříjemné, přesto je těžké ho neobdivovat.

Mořská příšera

Netflix | Animovaný | 2022 | 115 min. | ČSFD

Reprofoto: Netflix/YouTube Film Mořská příšera

V názvu je sice slovo „příšera“, animovaná novinka Netflixu ale bude po výše zmíněném hororu příjemným rodinným odlehčením. V dávných časech se lovci vydávají na další z hrdinských plaveb za děsivými mořskými monstry. Tentokrát se ale na palubu vkrade i zvídavá dívka Maisie a díky ní se začne ukazovat, že stvoření z temných hlubin nemusí být tak strašlivá, jak se dlouho myslelo. Mořská příšera se chlubí skvělým audiovizuálním zpracováním i zajímavými postavami.

Jane Goodallová – životní příběh

Disney+ | Dokumentární | 2017 | 90 min. | ČSFD

Reprofoto: National Geographic/YouTube Dokument Jane Goodallová – životní příběh

Bioložka Jane Goodallová patří mezi nejvýznamnější vědkyně 20. století. Jako první do detailu popsala mnohá chování šimpanzů. Její objevy umožnil především několikaletý pobyt v tanzanském Národním parku Gombe v 60. letech, kde se s člověku nejpodobnějšími žijícími primáty sblížila více než kdokoliv před ní. Vše si přitom pečlivě zaznamenávala jak v denících, tak na kameru. Úžasné záběry interakcí se šimpanzi, ale také mnoha dalších aspektů výzkumu Goodallové, jsou hlavní náplní skvělého dokumentu National Geographic.

Nejnavštěvovanější filmy a seriály týdne na ČSFD

Nejnavštěvovanější seriály:

1. Stranger Things

2. Obi-Wan Kenobi

3. Banda

4. Na seznamu smrti

5. Včela na mušce

Nejsledovanější filmy:

1. Doctor Strange 2

2. Elvis

3. Top Gun: Maverick

4. Párty Hárder: Summer Massacre

5. Thor: Láska jako hrom

(Obsah ve spolupráci s ČSFD.)