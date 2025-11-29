Detaily z konce života investičního génia: vsadil na uhlí, jedl hot dogy a křičel na Buffetta
Než devětadevadesátiletý miliardář Charlie Munger zemřel, vydělal na odvážné sázce na energetiku a investoval také miliardy do nemovitostí.
Jsou tomu přesně dva roky, co zemřel Charlie Munger. Legendární místopředseda Berkshire Hathaway a nejbližší obchodní partner Warrena Buffetta odešel 28. listopadu 2023 ve věku 99 let, pouhých 34 dnů před stými narozeninami. A poslední roky svého života strávil úplně jinak, než by většina lidí čekala. Sice ho trápily zdravotní potíže, ale místo klidného důchodu u oceánu v kalifornském Montecitu trávil čas v domě v Los Angeles bez klimatizace a vrhl se do nečekaných investic.
Jak Charlie Munger před svou smrtí investoval a podnikal, popsal nyní známý byznysový reportér Gregory Zuckerman v deníku Wall Street Journal. Tak třeba zjistil, že nedlouho před svou smrtí Munger provedl něco skoro šíleného: nakoupil akcie uhelných společností Consol Energy a Alpha Metallurgical Resources. Tedy odvětví, kterému se šedesát let vyhýbal.
Jeho logika byla jednoduchá – uhlí možná není populární, ale může být ziskové, navíc cenné papíry těchto firem byly extrémně levné. Munger věřil, že s rostoucí poptávkou po energiích zůstane uhlí do nějaké míry nezbytné. Výsledek? Do jeho smrti se hodnota obou akcií zdvojnásobila a on na nich podle Zuckermana vydělal přes padesát milionů dolarů (zhruba miliardu korun).
Ještě pozoruhodnější byla Mungerova spolupráce s mladým sousedem z LA Avim Mayerem. Ten zaklepal na Mungerovy dveře ještě jako sedmnáctiletý kluk v roce 2005, aby mu předal hebrejskou náboženskou knihu, neboť se domníval, že Munger je Žid (nebyl). Začal mezi nimi ale vznikat vztah učně a učitele. Munger Mayerovi třeba říkal, že místo klasické vysoké školy může chodit na „Mungerovu univerzitu“ a učit se přímo od něj.
Společně s Mayerem a jeho přítelem Reuvenem Gradonem pak investorský guru vstoupil majetkově do firmy Afton Properties, nakoupili deset tisíc bytů a stali se jedním z největších vlastníků těchto nemovitostí v Kalifornii. Portfolio dnes dosahuje hodnoty přibližně tří miliard dolarů.
Munger se proslavil po boku Warrena Buffetta, s nímž se seznámil v roce 1959. Společně přetvořili Berkshire Hathaway z malého textilního podniku na konglomerát, který dnes dosahuje hodnoty 1,1 bilionu dolarů. Právě Munger přesvědčil Buffetta, aby změnil svůj investiční přístup a zaměřil se na kvalitní společnosti za rozumné ceny.
Jejich přátelství trvalo více než šedesát let, během kterých vytvořili jednu z nejúspěšnějších investičních dvojic v historii. V posledním desetiletí života se ale Munger věnoval Berkshire méně intenzivně, přesto s Buffettem mluvil zhruba každý týden.
Zuckerman ve svém textu připomíná jeden komický detail: Buffett i Munger měli problémy se sluchem, takže jejich telefonáty a rozpravy bývaly tak hlasité, že je bylo slyšet široko daleko. „Správně to asi mělo být neveřejné, ale když se bavili, mohl je slyšet kdokoli na míli daleko,“ vzpomínala pro Wall Street Journal manželka Mungerova vnuka Whitney Jacksonová, která do starcova domu často chodila.
Munger se každopádně více soustředil na své další projekty – byl členem představenstva retailového giganta Costco, investoval do několika hedgeových fondů, pokračoval ve vydávání investičního magazínu Daily Journal Corporation. Právě kapitál této společnosti také používal pro úspěšné investice a tím zhodnocoval její majetek.
V mém věku si buď děláš nové přátele, nebo žádné nemáš.
Jinak Mungerův každodenní život zůstal překvapivě prostý. Sedával rád ve svém křesle v knihovně a pročítal v něm zelené složky s údaji o veřejně obchodovaných společnostech. Každé úterý se také scházel se skupinou obchodních partnerů a přátel na snídani v Los Angeles Country Club.
Podle účastníků sedánků prý říkával: „V mém věku si buď děláš nové přátele, nebo žádné nemáš.“ Zvláštní vášní se pro něj stalo jídlo, zamiloval si korejské smažené kuře a skrze stravování vzpomínal i na své mládí. Miloval hot dogy a jedno z posledních jídel, které si v nemocnici těsně před svou smrtí nechal donést, byl burger z řetězce In-N-Out a dietní cola.
Navzdory zdravotním problémům – v roce 1978 oslepl na levé oko po neúspěšné operaci a později čelil problémům s pravým okem – si Munger zachoval svou mentální sílu až do konce. Týden či dva před smrtí s kolegy údajně diskutoval o tom, zda „platí Mooreův zákon i v éře umělé inteligence.“ Jeho nevlastní syn William Borthwick to okomentoval slovy: „Až do dne, kdy zemřel, nepřestala jeho mysl pracovat. Nikdy se nepřestal učit.“
Charlie Munger byl hospitalizován večer na Den díkůvzdání před dvěma lety. Těsně před svým odchodem požádal rodinu, aby ho nechala na pokoji samotného – a zavolal úplně naposledy muži, s nímž ho pojilo mnohem víc než desítky miliard dolarů, které vydělali sobě i tisícům investorů: Warrenu Buffettovi. Ten už také ve vedení Berkshire Hathaway končí a přemýšlí, co bude s jeho jměním, až zemře.