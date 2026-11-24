Dlouhé roky upozorňuje, že AI zničí lidstvo. Teď na ní vydělal stovky miliard. Je to paradox, přiznává
Estonec Jaan Tallinn vložil do Anthropicu zhruba miliardu korun. Po vstupu firmy na burzu má jeho podíl hodnotu kolem 340 miliard korun.
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Jaan Tallinn o sobě léta mluví jako o někom, koho umělá inteligence upřímně děsí. Minulý týden se přesto čtyřiapadesátiletý spoluzakladatel Skypu zařadil mezi největší vítěze vstupu Anthropicu na burzu. Jeho podíl v tvůrci AI asistenta Clauda měl při emisní ceně 83 dolarů za akcii hodnotu 15,6 miliardy dolarů. To je zhruba 260krát víc, než kolik do firmy kdysi vložil.
Tallinn se ve světě počítačů a technologií pohybuje opravdu dlouho. Ještě v sovětském Estonsku napsal se spolužáky Ahtim Heinlou a Priitem Kasesaluem počítačovou hru Kosmonaut, která se stala první estonskou hrou vydanou v zahraničí. Jedné švédské firmě ji prodali za pět tisíc dolarů. Tallinn pak vystudoval teoretickou fyziku na univerzitě v Tartu a se stejnými parťáky naprogramoval nejprve síť na sdílení Kazaa a později internetový telefon Skype. Ten v roce 2005 koupil portál eBay za 2,6 miliardy dolarů a dnes je součástí Microsoftu.
Díky penězům za Skype se stal investorem do startupů. Jenže kolem roku 2008 dospěl k přesvědčení, že pokročilá umělá inteligence může ohrozit budoucnost lidstva. V roce 2012 spoluzaložil Centrum pro studium existenčních rizik na univerzitě v Cambridgi a o dva roky později Future of Life Institute, který v roce 2023 zveřejnil výzvu k pozastavení vývoje AI podepsanou mimo jiné Elonem Muskem či Stevem Wozniakem.
Netají se strachem, že lidstvo nemusí přežít toto století. V roce 2021 ale skupina výzkumníků v čele s Dariem Amodeiem odešla z OpenAI kvůli obavám o bezpečnost a založila Anthropic. Mezi prvními, koho oslovili, byl právě Tallinn. Vedl první velké investiční kolo ve výši 124 milionů dolarů, které celou firmu ocenilo na 623 milionů dolarů. Opakovaně pak vysvětloval, že si uvědomuje, že je rozpor v tom, že před AI varuje a současně ji sám financuje. „Na jednu stranu je skvělé mít takovou firmu zaměřenou na bezpečnost. Na druhou stranu je to proliferace,“ řekl deníku Wall Street Journal. Myslí tím další šíření technologie, kterého se sám bojí.
V roce 2022 investoval do Anthropicu znovu, tentokrát v kole za 580 milionů dolarů, které vedl tehdejší kryptoměnový miliardář Sam Bankman-Fried se svou firmou Alameda Research. Celkem Tallinn podle magazínu Forbes vložil do Anthropicu přes svou investiční společnost Metaplanet asi 60 milionů dolarů, tedy zhruba 1,3 miliardy korun. Pozdější kola jeho podíl výrazně naředila, Forbes ho nyní odhaduje na 1,15 procenta.
Stejnou filozoficko-investorskou logiku jako u Anthropicu Tallinn uplatnil už dřív u londýnské laboratoře DeepMind, kterou později koupil Google. „Snažím se investovat do AI firem prostě proto, abych mohl být u toho a mluvit s lidmi,“ vysvětlil estonskému deníku Äripäev.
Minulou středu Anthropic při svém vstupu na burzu Nasdaq stanovil cenu akcií na 83 dolarů, vysoko nad původním rozpětím 70 až 78 dolarů, a úpis mu vynesl přes 100 miliard dolarů. Jde o největší primární emisi akcií v dějinách, která překonala červnový vstup SpaceX. Ve čtvrtek akcie pod zkratkou ANT otevřely na burze Nasdaq na 111,50 dolaru a den uzavřely na 97,17 dolaru, o 17 procent nad emisní cenou. Později ale začaly klesat spolu s celým trhem.
Forbes každopádně celkové Tallinnovo jmění odhaduje na něco přes 20 miliard dolarů, v přepočtu asi 440 miliard korun, což z něj dělá nejbohatšího Estonce. Prodávat ale zatím nemůže, jeho akcie podléhají takzvanému lock-upu, tedy období po vstupu na burzu, kdy dřívější akcionáři nesmějí své podíly několik měsíců zpeněžit.
Paradoxní je, že aktuální skok ve výši Tallinnova jmění přichází ve chvíli, kdy obavy, které léta opakoval, přestaly být okrajovou záležitostí. V září z Anthropicu odešel výzkumník Jacob Coxon, který dřív pracoval i v OpenAI, a obě firmy obvinil, že se ženou rovnou k superinteligenci schopné samu sebe zdokonalovat. O pár dní později vyzval šéf Anthropicu Dario Amodei ke zpomalení v eseji We Must Pace the Frontier, podle níž může AI přerůst naši schopnost jí porozumět a ovládat ji. Nové obavy vyvolal i nejnovější matematický průlom právě z dílny Anthropicu.
Co s novými miliardami udělá, zatím Tallinn neoznámil. Na výzkum bezpečnosti AI, biologické hrozby a další existenční rizika už údajně daroval kolem 150 milionů dolarů. Umělou inteligenci nicméně sám používá na osobní programátorské projekty a označuje ji za výjimečně dobrého parťáka.