Dochází AI boomu dech? Ani náhodou, pochyby rozehnal Anthropic, o jeho akcie je obří zájem
Emise byla sedmkrát přeupsaná. Spolu se soukromým úpisem pro Amazon, Google a Nvidii získá Anthropic 107 miliard dolarů.
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Ještě před dvěma týdny to vypadalo, že Anthropic bude muset při vstupu na burzu slevit ze svých ambicí. Jenže ve středu večer tvůrce chatbota Claude stanovil cenu svých akcií na 83 dolarů za kus, tedy vysoko nad horní hranicí původního rozpětí 70 až 78 dolarů. A místo plánovaných 825 milionů kusů jich prodal 980 milionů. Takže souhrnně úpis vynesl 81,3 miliardy dolarů, v přepočtu zhruba 1,8 bilionu korun, a stal se největší primární emisí akcií, tedy IPO, v dějinách. Dosavadní rekord držela SpaceX Elona Muska, která v červnu v základní nabídce získala 75 miliard dolarů (1,6 bilionu korun).
K samotnému úpisu je třeba přičíst ještě souběžný soukromý úpis, takzvaný private placement, ve kterém si akcie za stejnou cenu koupí skupina strategických investorů včetně Amazonu, Googlu a Nvidie. Ti do firmy vloží dalších 26 miliard dolarů, asi 570 miliard korun. Dohromady tak Anthropic získá 107,3 miliardy dolarů, v přepočtu přes 2,3 bilionu korun. Burzovní cena firmu oceňuje zhruba na 1,5 bilionu dolarů (33 bilionů korun). Obchodovat se s akciemi začne dnes, tedy ve čtvrtek 19. listopadu, na technologické burze Nasdaq pod zkratkou ANT, což je anglický výraz pro mravence.
Rekordní částka ještě nemusí být konečná. Anthropic dal upisovatelům vedeným bankami Goldman Sachs a Morgan Stanley třicetidenní opci na nákup až 147 milionů dalších akcií. Pokud ji využijí, firma získá dalších zhruba 12 miliard dolarů.
Anthropic založili v roce 2021 bývalí zaměstnanci OpenAI v čele se sourozenci Dariem a Danielou Amodeiovými a od začátku se profiloval jako opatrnější a etičtější konkurent tvůrce ChatGPT. Ještě v březnu 2025 ho investoři ocenili na 61,5 miliardy dolarů (1,3 bilionu korun), letos v květnu po kole za 65 miliard už na 965 miliard dolarů, tedy asi 21 bilionů korun.
Firma, která dramaticky roste a zároveň extrémně prodělává, za prvních šest měsíců letošního roku utržila 16,3 miliardy dolarů (355 miliard korun), zatímco za celý loňský rok 4,6 miliardy. Její anualizované tržby, tedy roční tempo odvozené z aktuálních výnosů, dosáhly ke konci října 81 miliard dolarů.
Cesta na burzu ale nebyla hladká. V srpnu bankéři mluvili o ocenění přes dva biliony dolarů a výnosu přes sto miliard jen z veřejné části úpisu. Po listopadových volbách v USA však přišel výprodej technologických akcií, výplach na burze stáhl dolů i Anthropic a ten pak stanovil cenové rozpětí odpovídající valuaci jen 1,26 až 1,41 bilionu dolarů (27,5 až 30,7 bilionu korun).
Roadshow, tedy sérii schůzek s investory, navíc narušil nečekaný odchod Jensena Huanga z čela Nvidie, největšího dodavatele čipů pro umělou inteligenci. Investoři zvažovali i ztráty: za první pololetí Anthropic vykázal čistou ztrátu 80,7 miliardy dolarů, převážně kvůli nepeněžnímu přecenění konvertibilních dluhopisů.
Poptávka nakonec obavy přehlušila. Emise byla zhruba sedmkrát přeupsaná a objednávky dosáhly přibližně 500 miliard dolarů, v přepočtu asi 11 bilionů korun. O akcie stály podílové a hedgeové fondy, venture kapitálové firmy i drobní investoři a někteří z nich se podle deníku The Wall Street Journal ještě ve středu obávali, že i po obřích objednávkách dostanou jen malý příděl nebo vůbec nic. Anthropic proto nabídku zvětšil zhruba o 19 procent.
„Naše teze je, že naprostá většina hodnoty připadne tomu, kdo bude na špici vývoje,“ vysvětlil sázku na firmu agentuře Reuters Peter Singlehurst, šéf soukromých investic skotského fondu Baillie Gifford, který do Anthropicu před IPO vložil asi 1,5 miliardy dolarů.
Úspěch úpisu přichází v době, kdy si trh klade otázku, jestli AI boomu nedochází dech. Anthropic je první velkou AI laboratoří vyvíjející nejpokročilejší modely, která vstoupila na burzu, a jeho hlavní rival OpenAI, který letos při soukromém kole narazil na nezájem investorů, se tam chystá nejdřív příští rok.
Peníze z IPO přitom neskončí jen v Anthropicu. Firma se zavázala utratit za výpočetní kapacitu u partnerů jako Amazon, Google či Nvidia téměř 900 miliard dolarů (zhruba 20 bilionů korun) a hotovost, která jí po úpisu naroste na 237 miliard dolarů, se tak z velké části vrátí do rukou čipařů a cloudových firem.