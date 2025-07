Do hodiny doručíme to, co jiným trvá dva dny. A za podobnou cenu, říká nový šéf Wolt Drive

Uložit 0

Přehodil kariérní výhybku a ze světa pracovních portálů naskakuje do rozjetého vlaku v logistice. Petr Homolka má za sebou prvních šest měsíců v čele služby Wolt Drive, která plánuje v letošním roce dosáhnout dvojnásobného tempa růstu. Od roku 2022 nabízí Wolt svou technologickou platformu a síť kurýrů schopných doručit ve 40 městech za pár desítek minut nejen jídlo z restaurace, ale jakoukoli zásilku také z maloobchodních prodejen.

„Ideální partner pro Wolt Drive má kamenné prodejny, online obchod a případně je přítomen na digitálních tržištích. Firma v této fázi je připravena na implementaci same-day delivery – tedy doručení hned v den objednávky. Stačí, když zvládne vychystat zboží v daném městě,“ vysvětluje Petr Homolka, nový šéf služby Wolt Drive. Expresní způsob přepravy, kdy zboží z prodejního místa či skladu k zákazníkovi převáží kurýr Woltu, dnes kromě restaurací využívají i prodejci jako Albert, Super zoo nebo třeba drogerie DM.

V rozhovoru pro CzechCrunch Homolka popisuje, proč je pro něj po deseti letech start ve Wolt Drive vítanou změnou i směr, jakým se mění nákupní chování Čechů. Doručení ve stejný den vnímá jako žádané rozšíření, které firmě může pomoci s budováním loajality a zvyšováním frekvence nákupů. A naopak se nebojí toho, že by relativně levná možnost expresní dopravy vedla k nezdravému drobení objednávek.

Vaše kariérní historie je spojená především s Alma Career provozující dva největší české pracovní portály jobs.cz a prace.cz. Jaké zkušenosti si odnášíte z desetileté cesty a jak je plánujete využít ve Wolt Drive?

V LMC jsem se od roku 2014 postupně vypracoval až na šéfa obchodního oddělení pro Česko a Slovensko, kde jsme se starali o největší zákazníky na obou trzích. Měl jsem na starosti rozjezd některých nových produktů, které jsme zpočátku rozjížděli od nuly, ale časem této akční složky v mé pracovní náplni ubývalo. Zároveň jsem po deseti letech cítil, že je čas na novou kapitolu. Právě zkušenosti s budováním něčeho nového, s tvorbou strategií, řízením týmů a práce s klíčovými zákazníky jsou tím, co si s sebou nesu do Wolt Drive.

V čem je pro vás Wolt Drive novou výzvou?

Obchod v Alma Career je už velmi dobře zavedený a běží jako namazaný stroj. Asi hlavně z tohoto důvodu jsem hledal nový impuls a výzvu. Wolt Drive je stále relativně v začátcích, i když běží od roku 2022, a vidím v něm silný startupový potenciál. Bude to dynamické, bude to o budování tržního podílu a o svižném růstu. To je přesně ten typ adrenalinu, který mi chyběl.

V linkedinovém rozloučení s Alma Career jste poděkoval za „vítané facky“ od několika kolegů. O co přesně šlo?

Vždy jsem se snažil razit transparentní komunikaci a nehrát si na hierarchického šéfa. V jednom z těžších období, kdy celý tým jel měsíce na 110 procent a ještě v režimu práce na dálku, jsem se týmu vzdálil. Emanuel, můj tehdejší podřízený, mi dal maximálně otevřenou zpětnou vazbu. Já ji přijal, uvědomil si, že je potřeba věci změnit a nahodit zase řemen, aby tým opět fungoval. Říkám tomu facka, ale byla to jednoduše velmi cenná lekce.

Letos cílíme na zdvojnásobení obratu.

Od ledna tedy vedete Wolt Drive. Jaké byly vaše první kroky?

Nebyl čas na nějaké rozkoukávání se. Během několika týdnů po nástupu jsme spouštěli hned několik velkých partnerství, takže šlo rovnou o skok do vody. Bylo potřeba okamžitě vstoupit do operativy, začít pracovat na růstové strategii, abychom dokázali plnit ambiciózní plány, připravit tým i procesy na budoucí škálování a postarat se o vylepšení podpory zejména pro větší partnery, kteří jsou náročnější na reporting a data.

Jak vnímáte pozici Wolt Drive na trhu?

Wolt Drive je logistická B2B služba, která rozvíjí obchodní kanál zákazníků napřímo a pomáhá tak výrazně zlepšit zákaznickou zkušenost kombinací rychlé a přesné dopravy. Koncoví zákazníci si objednávají přímo z e-shopu partnera, ne přes klasickou aplikaci Woltu. Ve čtyřiceti městech, kde Wolt aktuálně působí, umíme zboží z prodejny nebo lokálního skladu dostat k zákazníkovi do hodiny, nebo v přesných časových slotech. Právě přesná same-day doprava skýtá našim klientům největší konkurenční výhodu.

Kdo jsou vaši klienti a jak se službě daří obratově?

Kromě restaurací a e-shopů rozvíjíme partnerství i s mnoha velkými hráči v retailu. V rámci same-day delivery rozvážíme například potraviny pro Albert a spolupracujeme také s drogerií DM nebo Super zoo. Polovina obratu Wolt Drive globálně už pochází z retailu a jeho podíl roste. Druhou polovinu pokrývá gastro segment. Co se týče obratu, letos cílíme na jeho zdvojnásobení.

Pozná zákazník, že mu zásilku veze Wolt Drive?

Wolt Drive je B2B značka, takže necháváme na našem partnerovi, jakým způsobem svou dopravu prezentuje svým zákazníkům. Po objednání přijde zákazníkovi SMS se sledováním zásilky, kterou umíme obrandovat logem a barvami partnera, aby zákazník měl co nejpříjemnější zážitek. Wolt Drive rozvíjí prodejní kanál obchodníka, pomáháme tedy prezentovat především značku našich partnerů, ne nutně brand Woltu. Do té doby, než kurýr vyndá zásilku z tašky Woltu, zákazník nemusí vědět, že mu ji doručujeme my.

Máte v plánu výrazně navýšit objem přepravených zásilek. Na jaké segmenty se zaměřujete a jaké podmínky musí splňovat potenciální klienti pro využití Wolt Drive?

Vyrostli jsme na restauracích, ale obrovský potenciál vidíme hlavně v retailu. Dvojnásobného růstu chceme letos dosáhnout především přidáváním nových podniků ze segmentů, ve kterých ze zkušeností víme, že nám to dobře funguje. Jedná se třeba o rozvoz potravin, sektor zdraví a kosmetiky, farmacie nebo elektroniky. Ideální partner nejen pro Wolt Drive, ale pro budoucí konkurenceschopnost oproti obchodníkům typu Temu, razí omnichannel přístup k prodeji – má kamenné prodejny, online obchod a případně je přítomen na digitálních tržištích. Firma v této fázi je připravena na implementaci same-day delivery – tedy doručení hned v den objednávky. Optimální je, když partner zvládne objednané zboží vychystat přímo z prodejny v daném městě.

Cena za same-day doručení se pohybuje mezi 100 až 150 korunami.

Rychlost doručování se v celém e-commerce dlouhodobě zrychluje. Stane se doručení ve stejný den novým standardem v maloobchodu? Nebo bude vše nutné doručovat dokonce obratem?

Pro další vývoj bude zásadní, co bude chtít zákazník. Podle mě by ale retaileři měli zákazníkům dát vybrat z co nejširší škály možností – od expresního doručení přes same-day až po standardní doručení následující den. U většiny retailového zboží zákazníci často nepotřebují zásilku do hodiny, jako je tomu u jídla. Velmi dobře funguje model same-day delivery v rámci konkrétních časových slotů během dne, což nabízí ideální kompromis mezi flexibilitou, přesností a rychlostí.

Jak si stojí Wolt Drive v cenovém porovnání s tradičními přepravci jako PPL, Packeta nebo Česká pošta?

Průměrná cena za doručení přes Wolt Drive v režimu same-day se obvykle pohybuje mezi 100 až 150 korunami. Na kratší vzdálenosti se dokážeme dostat i pod stokorunu. Cenově tedy umíme konkurovat přepravcům, kteří by zboží jinak vezli klidně dva až tři dny. Model fungování je u nás ale jiný. Rozvážíme jen v rámci měst, ve kterých Wolt působí, na druhé straně nabízíme značnou flexibilitu. Nepotřebujeme od zákazníka garanci objemů, cenu mu nabízíme stejnou, ať s námi veze jednu objednávku měsíčně nebo tisíc. Koncovým zákazníkům pak prodejce může cenu dopravy nastavit podle své obchodní strategie.

Nepovede relativně levná a velmi rychlá varianta přepravy k tomu, že zákazníci budou „drobit“ objednávky a nakupovat po velmi malých položkách?

O tom rozhodne rentabilita služby pro naše partnery. Obvykle pracují s průměrnou hodnotou nákupního košíku a sledují celkovou efektivitu prodeje. Same-day delivery jim pomáhá získávat nové zákazníky a zvyšovat frekvenci objednávek, protože i když si zákazník objedná jen drobnost za pár korun, může to být vstupní brána k dalším, větším nákupům. E-shopy mají nástroje, jak toto chování regulovat, například stanovením minimální hodnoty objednávky pro dopravu zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. To, že si zákazník občas objedná jen drobnost, nemusí nutně znamenat ztrátu, pokud se to odrazí ve vyšší loajalitě nebo vyšší frekvenci nákupů.