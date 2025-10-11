Do Prahy přesídlil uznávaný berlínský šéfkuchař. Opakovaně získal michelinskou hvězdu a chce ji i tady
Na místní fine diningovou scénu vstoupil nový hráč. Je jím ambiciózní šéfkuchař Gal Ben Moshe, který se nebojí vařit ryze podle svého.
Nenápadný butikový hotel Bookquet v centru Prahy se rozhodl rozvířit vody místní fine diningové scény. Před pár dny ve svých prostorách otevřel restauraci Parzival, kterou na přání majitelů hotelu stvořil uznávaný šéfkuchař Gal Ben Moshe. Ten posledních bezmála patnáct let působil v Berlíně, kde vlastnil a vedl restauraci Prism, jež od roku 2020 opakovaně získávala jednu michelinskou hvězdu, a sám Ben Moshe se dostal do výběru nejlepších kuchařů působících v Německu. Po čase ho ale práce v Prismu začala unavovat, a když přišla nabídka přesunout se do Česka, s radostí ji přijal. Co byste měli o novém podniku vědět?
- Název: Parzival
- Adresa: hotel Bookquet, Karoliny Světlé 27, Praha
- Typ podniku: fine diningová restaurace
- Otevírací doba: středa až sobota, 18:30–22:00
„Po večeři v mé restauraci v Berlíně mě zástupci Jan Hotels oslovili s tím, že jsou nadšeni z toho, co zažili, a že pro svůj pražský hotel hledají něco jedinečného, co ještě v Praze nebylo. A zeptali se, jestli bych jim to pomohl vytvořit,“ říká Gal Ben Moshe pro CzechCrunch.
„Prism si vedl dobře, ale já a moje žena jsme byli vyčerpaní. Úplně všechno jsme totiž řešili sami – od žehlení ubrusů a jednání s dodavateli až po marketing. Pořád jsem vařil, ale to byl jen zlomek mého pracovního dne. Parzival je pro mě příležitostí soustředit se čistě na jídlo, na kuchařské řemeslo a to mě zlákalo,“ dodává šéfkuchař, který se netají tím, že by si michelinskou hvězdu v budoucnu rád vysloužil i u nás, protože ji, zejména z pohledu zahraničního kuchaře, považuje za jasně srozumitelný certifikát kvality.
Svůj podnik pojmenoval Parzival podle rytíře, který ve středověkých eposech pátrá po Svatém grálu. Ten prý vnímá jako symbol dokonalosti, kterého se i on snaží ve svém jídle dosáhnout. V Parzivalu si tak můžete vychutnat výhradně šestichodové degustační menu, které odpovídá Mosheho naturelu – není vázané na žádnou konkrétní kuchyni, naopak spojuje dohromady prvky z nejrůznějších koutů světa.
„V nabídce tak najdete kombinace, na které jste pravděpodobně nikde jinde nenarazili. Miluji objevování nejrůznějších chutí z celého světa,“ doplňuje k tomu Gal Ben Moshe. Jeho menu je pevné, měnit se bude šestkrát do roka podle dostupnosti sezónních surovin.