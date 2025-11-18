Bydlení a reality –  – 1 min čtení

Do Prahy se chystali několik let. Ve Vysočanech teď vystaví novou čtvrť s více než tisícovkou bytů

Vznik čtvrti bude spolufinancován za pomoci bankovní půjčky a z vlastních zdrojů. Jedním z investorů projektu bude fond Hartenberg Andreje Babiše.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

corwin

Foto: OVA

corwin-2
corwin-1
0Zobrazit komentáře

Sídlí v Bratislavě, v posledních letech navíc pronikla také do slovinské Lublaně. Třetí zastávkou pro developerskou společnost Corwin je teď Praha. Kousek od vlakového nádraží Libeň chce v následujících osmi až deseti letech vystavět za jednotky miliard korun novou čtvrť, která nabídne přes tisíc bytů. Práce na první fázi projektu již započaly.

Inspirací pro Dvory Vysočany mají být tradiční pražské čtvrti, například Vinohrady, Karlín, Žižkov nebo Dejvice. Ty jsou koncipované tak, aby se v nich nacházely přízemní partery, parčíky a vnitrobloky. Na toto řešení chce navázat i Corwin. „Vytváříme projekt s moderními dvory, které kombinují soukromí, klid a zeleň s otevřenými veřejnými a poloveřejnými prostory,“ prohlásil šéf české odnože společnosti Jakub Dobrý.

V rámci první etapy vznikne do roku 2029 více než 200 bytů, šest tisíc metrů čtverečních kancelářských prostor a 1 400 metrů čtverečních pro obchody a služby. Stavební povolení již získala i druhá fáze. Na projektu, který zachová původní místní industriální prvky, se podílela studia Gehl Architects a OVA. Ve čtvrti se počítá též s vybudováním školky a podzemního parkoviště. Nejlevnější jednopokojový byt vyjde na 5,6 milionu korun, ty čtyřpokojové začínají na 13,8 milionu.

Nastartujte svou kariéru

Více na CzechCrunch Jobs

Jednotlivé bloky by měly mít svůj vlastní charakter. „Každý z bloků bude věnován nějakému typu zboží, čímž se od sebe jednotlivé budovy barevně odliší. Nyní vzniká blok A1 k poctě koření, další budou odkazovat třeba k pivu, vínu, kávě, bylinám nebo medu,“ vysvětlil na setkání s novináři Štěpán Valouch z pražského architektonického studia OVA. Podle něj budou mít nové domy také zelené střechy a akumulační nádrže na dešťovou vodu.

Corwin se do Česka chystal několik let, ostatně svou kancelář zde otevřel již v roce 2022. Praha se teď má pro developera stát klíčovým trhem. „Chtěli jsme sem proniknout už delší dobu. Není zde jazyková bariéra, navíc podmínky tu jsou velmi podobné jako v Bratislavě,“ uvedl pro CzechCrunch manažer rozvoje projektu Dvory Vysočany Jozef Hurban.

tomas-fikar-mvp-x1

Přečtěte si takéSportega a Ovečkárna? Dnes bychom do nich nešli, zní z eRocketsSportega a Ovečkárna? Dnes bychom do nich už asi neinvestovali, zní z eRockets. A vysvětlují proč

Pro ČTK pak doplnil, že vznik nové čtvrti bude spolufinancován za pomoci bankovní půjčky a z vlastních zdrojů. Jedním z investorů a partnerů projektu bude fond Hartenberg Capital, jenž spravuje investice předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. S ním už Corwin spolupracoval na svých dalších projektech na Slovensku a ve Slovinsku.

„Pro nás je toto partnerství velikou výhodou. Samotný development máme v rukou my, ale díky silnému finančnímu partnerovi můžeme rozvíjet větší a ambicióznější projekty,“ dodal Hurban. Do Hartenbergu patří také skupina Enterstore, která mimo jiné ovládá e-shopy Astratex, Sportega, Ovečkárna, Miss Mary, 4kraft nebo Unuo.

Rubriku Bydlení a reality podporujíhypox

Související témata:PrahaHartenbergEnterstoreCorwinOVAVysočany
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    artebianca

    Sem chodí i rození Italové. Na Vinohradech roste pekárna, kde se na focacciu i cornetta stojí fronty

  2. 2

    u-brisku

    Kam na pivo? V Praze se vylouply dvě retro hospody, které vás vezmou zpět do studentských let

  3. 3

    rings-of-power-durin-prsteny-moci

    Nejdražší seriál všech dob dorazil na Oneplay. Už dnes si pustíte obě řady kritizovaného Pána prstenů

  1. 1

    vila-vrana-nad-vltavou

    Prodává se vila Petra Kellnera, kterou navrhl Josef Pleskot. Cena? 50 milionů korun

  2. 2

    decoeur2

    Na mateřské začala dělat náramky, teď jí přinášejí miliony. Když mě vykradli, chtěla jsem skončit, říká

  3. 3

    good-game-luke-dale-kingdom-come

    Díky české hře je hvězdou internetu, fanynky mu skáčou do náruče. Kingdom Come mi změnilo život, říká