Do Prahy se chystali několik let. Ve Vysočanech teď vystaví novou čtvrť s více než tisícovkou bytů
Vznik čtvrti bude spolufinancován za pomoci bankovní půjčky a z vlastních zdrojů. Jedním z investorů projektu bude fond Hartenberg Andreje Babiše.
Sídlí v Bratislavě, v posledních letech navíc pronikla také do slovinské Lublaně. Třetí zastávkou pro developerskou společnost Corwin je teď Praha. Kousek od vlakového nádraží Libeň chce v následujících osmi až deseti letech vystavět za jednotky miliard korun novou čtvrť, která nabídne přes tisíc bytů. Práce na první fázi projektu již započaly.
Inspirací pro Dvory Vysočany mají být tradiční pražské čtvrti, například Vinohrady, Karlín, Žižkov nebo Dejvice. Ty jsou koncipované tak, aby se v nich nacházely přízemní partery, parčíky a vnitrobloky. Na toto řešení chce navázat i Corwin. „Vytváříme projekt s moderními dvory, které kombinují soukromí, klid a zeleň s otevřenými veřejnými a poloveřejnými prostory,“ prohlásil šéf české odnože společnosti Jakub Dobrý.
V rámci první etapy vznikne do roku 2029 více než 200 bytů, šest tisíc metrů čtverečních kancelářských prostor a 1 400 metrů čtverečních pro obchody a služby. Stavební povolení již získala i druhá fáze. Na projektu, který zachová původní místní industriální prvky, se podílela studia Gehl Architects a OVA. Ve čtvrti se počítá též s vybudováním školky a podzemního parkoviště. Nejlevnější jednopokojový byt vyjde na 5,6 milionu korun, ty čtyřpokojové začínají na 13,8 milionu.
Jednotlivé bloky by měly mít svůj vlastní charakter. „Každý z bloků bude věnován nějakému typu zboží, čímž se od sebe jednotlivé budovy barevně odliší. Nyní vzniká blok A1 k poctě koření, další budou odkazovat třeba k pivu, vínu, kávě, bylinám nebo medu,“ vysvětlil na setkání s novináři Štěpán Valouch z pražského architektonického studia OVA. Podle něj budou mít nové domy také zelené střechy a akumulační nádrže na dešťovou vodu.
Corwin se do Česka chystal několik let, ostatně svou kancelář zde otevřel již v roce 2022. Praha se teď má pro developera stát klíčovým trhem. „Chtěli jsme sem proniknout už delší dobu. Není zde jazyková bariéra, navíc podmínky tu jsou velmi podobné jako v Bratislavě,“ uvedl pro CzechCrunch manažer rozvoje projektu Dvory Vysočany Jozef Hurban.
Pro ČTK pak doplnil, že vznik nové čtvrti bude spolufinancován za pomoci bankovní půjčky a z vlastních zdrojů. Jedním z investorů a partnerů projektu bude fond Hartenberg Capital, jenž spravuje investice předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. S ním už Corwin spolupracoval na svých dalších projektech na Slovensku a ve Slovinsku.
„Pro nás je toto partnerství velikou výhodou. Samotný development máme v rukou my, ale díky silnému finančnímu partnerovi můžeme rozvíjet větší a ambicióznější projekty,“ dodal Hurban. Do Hartenbergu patří také skupina Enterstore, která mimo jiné ovládá e-shopy Astratex, Sportega, Ovečkárna, Miss Mary, 4kraft nebo Unuo.