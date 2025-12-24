Dopřát si čas bez mobilu. Tyto aplikace vám pomohou, abyste během svátků nebyli online
Víc volného času může vést k tomu, že jej trávíte třeba na sociálních sítích. Přinášíme tipy, jak to moc nepřehánět.
Sváteční dny klepou na dveře, což se pro mnoho lidí pojí s pracovním volnem. A také možná i tím, že budou trávit značnou část volného času na mobilu nekonečným scrollováním na sociálních sítích, což pro psychickou pohodu nemusí být zrovna ideální. Jak s tímto lákadlem bojovat? Přinášíme tipy na tři aplikace, které se závislostí na sociálních sítích, respektive na jakýchkoliv aplikacích, pomáhají.
Být během Vánoc offline je trendem, na který naskakuje stále více Čechů a Češek. Ukazuje to i průzkum, který si nechala vypracoval společnost Eset (a jehož kompletní výsledky najdete o něco níže v článku). „O Štědrém dni si evidentně chceme od online světa alespoň na chvíli odpočinout,“ říká Vítězslav Pelc, mluvčí české pobočky. Někdy ale plánovaná snaha dopřát si čas bez mobilu narazí na realitu.
One sec
V CzechCrunchi jsme už dříve otestovali aplikaci one sec, která nám výrazně pomohla se závislostí na sociálních sítích. Její princip je jednoduchý: když otevřete vybranou aplikaci, automaticky vás přesměruje právě na one sec. Uživatele tak donutí na pár sekund zastavit a zamyslet se, zda opravdu chce sociální síť otevřít… a přitom si možná uvědomí, že ne. Autorovi tohoto textu tak za jeden měsíc klesl počet pokusů o otevření Facebooku o 85 procent. Podobných služeb je ale víc.
Lemio
Původně s vývojem aplikace one sec pomáhal i Čech Tomasz Kantor, jenž měl ale nakonec odlišný názor na to, jak by se měl problém závislosti, respektive nadužívání aplikací řešit. A tak vytvořil vlastní aplikaci Lemio. Funguje na principu, kdy zamyká dané aplikace (Instagram, TikTok, X…), a když je chcete otevřít, nechá vás pár sekund čekat. Ukáže vám, kolik času jste na nich už dnes strávili, nebo vám dá krátké dechové cvičení na zpřítomnění a podobně.
„A pokud na Instagram opravdu potřebujete, vyberete si, na jak dlouho se má odemknout, abyste se neztratili v reels,“ popisuje Kantor a doplňuje, že v novém roce chystá update, jenž se více zaměří na vnitřní spouštěče (triggers), které uživatele nevědomě vedou na sociální sítě.
„Designově i filozofií je Lemio spíš kouč než blocker,“ vysvětluje Kantor. Tím se má aplikace odlišovat od konkurence. Nabízí spíš možnost naplánovat si, co smysluplnějšího bude uživatel dělat místo scrollování, pomáhá uvědomit si, proč vlastně do telefonu utíká, a nabízí zdravější alternativy. Obrazovka před odemknutím také připomíná, čím chce uživatel být, a ptá se, jestli by jeho ideální já šlo v ten moment scrollovat sítěmi.
AppBlock
Výraznou českou aplikací bojující proti závislosti na mobilu je také AppBlock, kterou si podle jejího tvůrce Miroslava Novosvětského po celém světě stáhlo již přes třináct milionů lidí. „Uživatel si vybere aplikace nebo weby, které ho nejvíce rozptylují, a nastaví si pravidla, kdy a v jakých situacích se mají omezit. Pravidla lze definovat například podle denní doby, dne v týdnu nebo polohy, takže aplikace pomáhá sladit používání telefonu s běžným životem, prací i volným časem,“ vysvětluje.
Součástí AppBlocku jsou také statistiky, které uživatelům ukazují, kolik času skutečně tráví na telefonu a jak se jejich chování mění v čase. „Díky tomu mají okamžitou zpětnou vazbu a vidí reálné výsledky nastavených omezení, což je klíčové pro dlouhodobou změnu návyků,“ popisuje Novosvětský, podle kterého je důležitou funkcí aplikace takzvaný Strict Mode.
Ten umožňuje nastavit pravidla tak, aby je během jejich platnosti nebylo možné jednoduše změnit nebo vypnout. „Uživatel si tak musí omezení nastavit dopředu a aplikace následně hlídá jejich dodržování. Strict Mode cílí na situace, kdy mají lidé tendenci pravidla v průběhu dne upravovat nebo obcházet,“ doplňuje Novosvětský.
Jak moc jsou Češi online během svátků
„V období vánočních svátků trávíme více času doma a dalo by se předpokládat, že budeme více sdílet své aktivity na sociálních sítích a obecně trávit více času na internetu. Podle průzkumu to ale přinejmenším pro Štědrý večer v Česku úplně neplatí,“ popisuje Vítězslav Pelc ze společnosti Eset, která si u agentury Median nechala na přelomu listopadu a prosince vypracovat průzkum o tom, jaké jsou online zvyky Čechů během svátků.
- Oproti loňsku vzrostl podíl Čechů a Češek, kteří používají technologie o Štědrém dni méně než v jiných dnech, a sice z 13 procent na 28 procent. Srovnatelně jako v jiných dnech používá technologie méně než polovina dotázaných a každý desátý je pak používá více než v jiné dny, a to zejména ke komunikaci se svými blízkými.
- Telefon během štědrovečerní večeře nemají u stolu téměř dvě třetiny (63 procent) dotázaných a být úplně offline na Štědrý večer preferuje desetina z nás (11 procent). Pouze 16 procent lidí má u štědrovečerní večeře telefon k fotografování nebo filmování, dalších 16 procent lidí uvedlo, že si ho nechává u sebe pro případ nouze s vypnutými upozorněními.
- Téměř třetina z nás své chování na sociálních sítích na Štědrý den nemění. Naopak více lidí (letos již 36 procent) uvedlo, že během Štědrého dne sdílí obsah na sociálních sítích méně než obvykle.