Dospiva, Kijonková, Novotný i Čech. Největší Money Maker v historii spojí byznys, investice i tvůrce
Od guvernéra ČNB přes šéfa Oktagonu po youtubera Duklocka. Konference Money Maker se koná 10. listopadu v Průmyslovém paláci. Zbývají poslední lístky.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Guvernér České národní banky, spoluzakladatel Penty, zakladatelka Zásilkovny a bývalý brankář Chelsea. Na jednom pódiu se během jednoho dne vystřídají Aleš Michl, Marek Dospiva, Simona Kijonková i Petr Čech. Pátý ročník konference Money Maker, kterou CzechCrunch pořádá v úterý 10. listopadu v nově otevřeném Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti, nabídne přes šedesát řečníků na dvou scénách. Počítá se s více než dvěma tisíci návštěvníky. Vstupenky si můžete koupit na webu konference.
Money Stage otevře Aleš Michl přednáškou o prvním dluhopisu centrální banky na blockchainu a nové fyzice digitální koruny. Hned po něm chirurg a podnikatel Tomáš Šebek vysvětlí, proč je nejlepší investicí prevence. Dopoledne pak patří realitám a stavění. Marek Dospiva popíše, jak se staví moderní Praha a proč se český byznys žene do Londýna, Jan Fidler ze skupiny Sebre se zamyslí, jestli jde v Česku stavět krásné domy, a spoluzakladatelé Contery Tomáš Jirků a Dušan Kastl budou mluvit o byznysu s největšími fondy světa.
Po poledni přijdou na řadu velké obchody a investice. Zakladatel CDN77 Zdeněk Cendra a Jakub Čanda z fondu CVC popíšou, jak se rodil obchod, ve kterém CVC letos koupilo 30 procent CDN77. Simona Kijonková vysvětlí, proč po exitu Zásilkovny sází na desítky malých firem místo jedné velké. Dvojice z podcastu Money Maker Hedge Michal Semotan a Filip Kejla rozebere, jestli kupovat akcie Anthropicu, který se chystá na burzu. A jak správně financovat vlastní byznys prozradí Tomáš Raška z Natlandu.
Podvečer na Money Stage bude patřit podnikatelským příběhům. Ondřej Novotný vysvětlí, proč se v byznysu inspirovat bojovými sporty. Ondřej Vlček popíše, jak se prodává dvouletá firma za miliardy, jeho startup Aisle kupuje kanadská Cohere. Bývalá dlouholetá šéfka českého Googlu Táňa le Moigne se zamyslí nad tím, jak posouvat Česko v nejisté době.
Vystoupí také bývalí úspěšní sportovci. Petr Čech s Přemyslem Novákem vysvětlí, proč v Česku potřebujeme Tour de France. Vítěz Stanley Cupu a dnes generální manažer hokejové reprezentace Patrik Eliáš s Tomášem Pochopem z BPR Travel probere, jak si umět odpočinout nejen v byznysu. Na zdraví a dlouhověkost se zaměří lékařka Kateřina Šédová z Loona a mentální kouč Vít Schlesinger, který pracuje s tenisty Jiřím Lehečkou a Tomášem Berdychem.
Na Maker Stage se po celý den představí tvůrci a lidé, kteří ze své osobní značky postavili byznys. Moderátorka Zorka Hejdová přijde s manželem Mírou Hejdou mluvit o budování kariéry vedle rodiny, DJ a producent NobodyListen o cestě od českého rapu k Louis Vuitton a Dioru. Youtuber Duklock, jehož sleduje přes milion lidí, popíše, jak se dělá online byznys, a novinář Čestmír Strakatý, jak se dá uživit novinařinou díky deseti tisícům předplatitelů.
Vystoupí také influencerka Bé Hà Nguyen se šperkařskou značkou Vàng, youtuber Mich Sako s bývalým kapitánem reprezentace Bořkem Dočkalem nebo bratři Petr a Jirka Královi z agentury Socialpark. Pianista Jan Veselý vysvětlí, jak se díky klavíru dostal k Pradě i Ferrari, a Kateřina Ferbyová, jak z kavárny v pronajaté autobusové zastávce v Pasohlávkách udělala vyhlášené místo. Aneta Martinek z #HolkyzMarketingu popíše, co drží pohromadě komunitu tisíců lidí.
Program doplní workshopy v menších skupinách, které poběží souběžně s přednáškami. Zájemci o nemovitosti se dozvědí, jak sestavit portfolio, které odolá krizi, nebo kde hledat příležitosti mimo byty. Analytici XTB rozeberou, které softwarové firmy přežijí nástup umělé inteligence, a advokátka Radka Andrlová ze Sedlakova Legal poradí, jak se pojistit při investicích do startupů. Na workshopech projektu Bavse si návštěvníci zase vyzkoušejí práci s dechem i jógu.
Money Maker 2026 prakticky
- Kdy a kde: úterý 10. listopadu, Průmyslový palác na Výstavišti Praha. Dveře se otevírají v 9:00, program začíná v 10:00 a končí kolem šesté večer, pak následuje afterparty.
- Program: dvě scény (Money a Maker), přes 35 přednášek a rozhovorů a více než 10 workshopů, experience zóna a networking.
- Workshopy: registrace přes eventovou aplikaci, držitelé Business vstupenek mají přednost.
- Vstupenky: Standard za 4 590 korun, Double pro dva za 7 690 korun, s kódem LASTCHANCE20 do neděle 8. listopadu o 20 % levněji. Business vstupenky jsou vyprodané.
- Na místě se platí jen kartou. U Výstaviště je placené parkoviště, doporučujeme přijet MHD.
- Kompletní program a vstupenky najdete na webu konference.
Money Maker bude jednou z prvních velkých akcí v obnoveném Průmyslovém paláci, který se po požáru v roce 2008 a rekonstrukci za zhruba tři miliardy korun letos na podzim znovu otevřel veřejnosti. Loňský ročník v Nové Spirále byl vyprodaný a navštívilo ho přes 1 100 lidí. Letos kromě přednášek a workshopů čeká návštěvníky experience zóna s více než dvaceti vystavovateli z technologií, gastronomie i luxusního zboží. Programem provedou Luboš Kreč, Ondřej Holzman, Evelína Beníšková, Václav Kinský a Natálie Málcová.
Konference se koná celý den v úterý 10. listopadu a vstupenky jsou stále v prodeji. Standardní stojí 4 590 korun, dvojice vstupenek ve variantě Double 7 690 korun, samotná afterparty od 18:30 pak 3 500 korun. Do neděle 8. listopadu jsou s kódem LASTCHANCE20 o 20 procent levnější. Šanci na volný vstup dává i hra Money Maker Game, jejíž poslední kolo končí v neděli ve 20 hodin. Hlavními partnery Money Makeru jsou společnosti Albia, Contera, Fidurock, Invity, Natland, OPC a XTB.