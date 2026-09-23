Tohle český byznys nepamatuje. Zdeněk Cendra přibral hvězdné investory do CDN77, jde o desítky miliard
Firma za posledních 10 let zvedla své tržby 40x. Její aktuální valuace se pohybuje kolem dvou miliard dolarů, tedy přes 40 miliard korun.
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Nabídek na prodej celé firmy nebo její části měl čtyřicetiletý Zdeněk Cendra už spousty. Jeho CDN77 obepnula doslova celý svět vlastními servery a skrze svou síť poskytuje služby největším internetovým hráčům včetně streamovacích služeb – spoléhají na ni, že doručí obsah k jejich uživatelům co nejrychleji, bez zádrhelů a v co nejvyšší kvalitě. Jen za rok 2025 společnost utržila 4,5 miliardy korun a vydělala přes dvě miliardy. A nyní, 15 let od jejího vzniku, nastal moment pro další posun: Cendra prodal minoritní podíl globálnímu investičnímu fondu CVC. „Ve firmě zůstávám, nadále ji povedu, ale je to šance se odrazit k ještě většímu růstu,“ řekl pro CzechCrunch.
CDN77 se loni definitivně usadili v top pětce největších světových hráčů ve svém oboru, tedy v doručování internetového obsahu (odtud zkratka CDN čili Content Delivery Network). Deník E15 nedávno upozornil, že podle uznávaného analytika Dana Rayburna předstihli Cendra a spol. dokonce divizi Google a stali se loni globální pětkou za giganty Amazon Web Services, Akamai, CloudFlare a Fastly. Už to samo o sobě je mimořádný podnikatelský úspěch – až dosud Cendra od investorů nevzal ani korunu a veškerý rozvoj financoval z vlastních zdrojů.
Už v roce 2020 o sobě mohl hovořit jako o pánu setiny internetu, jak jej tehdy popsaly v jeho prvním velkém interview Hospodářské noviny. Jenže jak jeho společnost rostla, začala postupně narážet na dílčí mantinely, které ji brzdily v rozletu, jenž by odpovídal Cendrově rychlosti a ambicím. A ty byly vždy velké a globální. On sám nebo jeho klíčový manažer Tomáš Bačík o tom hovořili i v našem podcastu Money Maker. Shrnout by se to dalo zhruba tak, že na přesvědčování šéfů firem jako Disney nebo TikTok musí firma z Prahy, kterou navíc vlastní jeden vcelku mladý chlapík, vynaložit víc úsilí než třeba její konkurenti ze Západu.
A to je i hlavní důvod, proč nyní Zdeněk Cendra vyslyšel volání CVC. Jde o obří fond, který má ve svém portfoliu značky jako Acronis, Breitling, Reebok, LaLiga, Chess.com nebo Douglas a který hraje ve světovém byznysu tu nejvyšší ligu. Zároveň má i silnou českou stopu: spolu se skupinou Emma Capital miliardáře Jiřího Šmejce předloni koupil od Simony Kijonkové Zásilkovnu, resp. její mateřský holding Packeta. A jeho regionálním investičním manažerem je Čech Jakub Čanda.
Právě Čanda měl na starost i nynější transakci. „Posuzovali jsme řadu technologických firem a CDN77 je skutečně jedinečná. Jejím hlavním bohatstvím nejsou víc než dvě stovky lokalit po celém světě, ale lidé a výjimečná kultura, kterou Zdeněk během posledních patnácti let dokázal vybudovat. Je to skupina chytrých a zkušených inženýrů, kteří firmu společně rozvíjeli. O zákazníky pečují tak, jak se to při této velikosti firmy téměř nevidí, a pořád přemýšlejí a jednají jako zakladatelé,“ okomentoval transakci.
A ještě dodal: „Naším hlavním úkolem je umožnit Zdeňkovi a jeho týmu, aby se dál soustředili na zákazníky, kterých si váží, a zároveň aby všude, kde to jde, stavěli rychleji a šli dál. Je pro nás ctí, že si nás CDN77 vybrala jako partnera pro další fázi svého růstu.“ V tom, že chtějí týmu poskytnout silnější zázemí, je jádro celého dealu – Zdeněk Cendra zůstane na pozici CEO a podrží si i jasnou většinu. Podle informací CzechCrunche by měly být síly nově rozložené v poměru Cendra 70 procent a CVC zbylých 30 procent.
Ani jedna ze stran nezveřejnila finanční detaily transakce, nicméně s ohledem na to, jaké násobky hrubé ziskovosti EBITDA (ta by letos měla být 150 milionů dolarů) se u podobných firem při fúzích a akvizicích aplikují, je pravděpodobné, že CVC za podíl zaplatí částku na úrovni 500 až 600 milionů dolarů, tedy zhruba 11 až 13 miliard korun. Celková valuace CDN77 by se měla pohybovat na úrovni dvou miliard dolarů, tedy 40 miliard korun. To ji spolehlivě katapultuje před dosud nejčastěji zmiňované dolarové jednorožce z Česka – online supermarket Rohlík a hotelovou platformu Mews. Třetí do party Productboard už o tuto pozici kvůli propadům valuací podobných společností nejspíš přišel.
Kolik přesně za prodej menšinového podílu CVC dostane, nechtěl Zdeněk Cendra nijak rozvádět. Připomněl ale, že finance nebyly hlavním důvodem, proč se na spolupráci s fondem dohodl – peněz měl on i CDN77 na rozvoj vždy dost, jelikož společnost byla dlouhodobě silně zisková. „Spojením s CVC získáváme partnera, který už podobným firmám pomohl vyrůst z velkých na mnohem větší a který nám otevře dveře, jež bychom si sami otevřít nedokázali. S potenciálními partnery jsme mluvili dlouho a rozhovor s CVC byl jiný než ostatní. Šlo v něm o respekt k tomu, co jsme zatím vybudovali, a o to, kam chceme firmu posunout, ne o to, co by chtěli změnit,“ prohlásil.
Každopádně parametry obchodu, byť nejsou oficiálně potvrzené, z něj dělají pravděpodobně největší investici do startupu či technologické firmy, jakou Česko v novodobé historii zažilo. Získat přes půl miliardy dolarů za prodej ani ne třetiny firmy, se tu dosud nikomu ze zástupců tzv. nové ekonomiky nepodařilo. Cendra přitom celou dobu CDN77, která denně obsluhuje zhruba 1,5 miliardy aktivních uživatelů, poháněl jako příkladný bootstrap, tedy vlastními penězi, bez externích investorů.