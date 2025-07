Dostal české sklo do hollywoodských filmů. Teď zakladatel Klimchi přidal i truhlárnu s lokálním nábytkem

Uložit 0

Loni oslavila značka českého skla Klimchi pět let od svého vzniku. K výročí si zakladatel Lukáš Klimčák nadělil další dílnu, tentokrát se v ní ale vyrábí něco úplně jiného: jedná se o truhlárnu. I ta má k řemeslu přistupovat moderně a posílit tradici v Kamenickém Šenově.

Během své existence se sklo značky Klimchi dostalo do hollywoodského trháku Barbie i posledního pokračování série o Bridget Jonesové. S kamenným obchodem pak zavítalo na Václavské náměstí a se svými produkty do osmdesáti zemí světa. Byť Klimčák založil značku ve Velké Británii, je ryze česká. Sklo vzniká na hranici Českého středohoří a Lužických hor.

Právě tady Klimčák objevil také další řemeslo. Před pětatřiceti lety tu truhlářskou dílnu založila rodina Kaiserových. Firmu na začátku letošního roku přebral Jaroslav Kaiser mladší spolu s Klimčákem a vydali se na úplně novou cestu, která ale na rodinnou tradici navazuje.

Truhlárna dostala název Faska, a to podle slova fazeta, které označuje precizně zkosenou hranu nábytku. Na severu Čech ji ale nikdo nenazve jinak než fáska. „Chceme rozvíjet kvalitu, design i samotnou myšlenku řemesla, které má podle nás co říct i v dnešní době. Věříme, že truhlářské řemeslo nikdy neztratí na důležitosti. Poctivá práce se dřevem bude totiž vždy potřeba,“ míní Klimčák.

Faska se chce v počátcích soustředit především na zakázky. V rámci nich je schopná uspokojit poptávku po interiéru na míru, ať už jde o celek nebo jednotlivé části. Faska vyrábí kuchyně, vestavěný nábytek, koupelnové sestavy či schodiště. Dodat ale může také interiérové dveře či obklady stěn a stropů. Kromě dílny má rovněž vlastní lakovnu, pro nábytek je tak možné vybrat i různé povrchy.

Firma se soustředí nejen na rezidence, ale rovněž na komerční prostory. V rámci nich nabízí vybavení pro restaurace, kavárny, hotely, recepce, kanceláře i veřejné prostory. Kromě návrhu a realizace nábytku dodává také montáž. A poté nabízí servis i případně další úpravy.

„Nejprve chceme rozvíjet naši divizi zakázkových projektů na míru, výhledově je ale v plánu vyvinout rovněž vlastní kolekci nábytku pod značkou Faska. Naším ultimátním cílem je vrátit do českých domovů nábytek s příběhem a lokální a poctivý design,“ dodává Klimčák.

Truhlárna chce klást důraz na tradiční řemeslnou kvalitu zkombinovanou se současným designem, precizní zpracování a individuální přístup. „Dokážeme zpracovat deskový materiál od A do Z skrze široké technologické zázemí. Naše práce není jen technická, je to dialog,“ říká Kaiser mladší. Faska má být otevřená širšímu publiku – kdo bude mít o nějaký kus zájem, bude moci do Kamenického Šenova jednoduše zajet a vybrat si.

První zakázky už má truhlárna za sebou. Do bytu na Novém Městě dodávala kuchyni i vybavení na míru, do jiného bytu v Praze 4 pro změnu vestavěné skříně a na pražské Holešovičky zamířilo vybavení obývacího pokoje. Práci severočeské truhlárny je možné si prohlédnout také v pražském Beauty salonu Paki či cvičebním studiu Glow. Jedním z jejich prvních projektů bylo ale vybavení do zmiňované první prodejny Klimchi na Václavském náměstí.