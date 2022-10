Dostane novou grafiku, hlas Luďka Soboty mu zůstane. Polda 2 remástr vybral od fanoušků 1,7 milionu

Videoherní vývojáři ze Zima Software si vybudovali jméno jako autoři dnes už sedmidílné série Polda. Ta svým humorem a především dabingem Luďka Soboty i dalších známých herců baví hráče už čtyřiadvacet let. Nyní by chtěla úsměv vyvolávat opět, avšak nejen na tvářích pamětníků, ale i mladších hráčů. A to remasterovanou verzí dost možná nejoblíbenějšího dílu Polda 2, na kterou tvůrci úspěšně vybrali peníze od fanoušků.

Policista Pankrác se vrací na místo činu. Hrdina komediálních adventur se však oblékne do nové uniformy. Začátkem září Zima Software spustili komunitní financování, aby od milovníků retro her nasbírali 600 tisíc korun na grafické vylepšení druhého dílu známé herní série. Povedlo se to téměř trojnásobně. Polda 2 „remástr“, jak autoři své staronové dílo titulují, ve dnes skončené kampani vybral přes 1,7 milionu korun.

O tom, že to dopadne dobře, bylo rozhodnuto už během několika málo hodin po startu projektu na Hithitu. Cílová částka byla rychle překonána, a tak se jen čekalo, kolik peněz ještě vybere a jaká další vylepšení to bude znamenat. Získaný obnos poputuje na modernizaci audiovizuální stránky hry, která nově nabídne 4K rozlišení. „Překreslíme vše, respektive až padesát obrazovek, a do vyšších detailů převedeme i animace,“ řekl pro CzechCrunch hlavní vývojář Petr Svoboda.

Výrazné překonání částky by navíc mělo zaplatit nejen facelift pro Pankráce a další postavy, ale i vylepšení hudby a rozšíření hratelného obsahu o nový epilog. „Půjde v podstatě o krátkou adventurku o velikosti zhruba pěti až sedmi pozadí. Spustí se po dohrání Poldy 2, avšak půjde z menu pustit i samostatně. Jeho události začnou přímo tam, kde původní Polda 2 skončil. A končit budou přesně tam, kde začíná Polda 3,“ popsal hlavní tvůrce.

Foto: Zima Software Polda 2 v přepracované grafice s rozlišením 4K

Polda 2 tak i po třiadvaceti letech vyvolává v hráčích příjemné vzpomínky. Ty pomohl vytvářet devadesátkový humor znásobený dabingem slavných jmen. Pankrác promluvil hlasem Luďka Soboty, na řešitele případu únosu krasavice Klaudie promluvili i Valérie Zawadská, Petr Nárožný nebo Jiří Lábus. Někteří u série zůstali i v dalších dílech, přidali se i další – třeba Martin Dejdar nebo Bohdan Tůma –, sám Sobota vystupoval ve všech sedmi hrách.

Pro Zima Software znamená aktuální úspěch už druhé povedené tažení na Hithitu. Před dvěma lety vybírali 400 tisíc korun na prozatím poslední, sedmý díl. Také tehdy čeští vývojáři významně zabodovali, když vybrali více než trojnásobek cílové částky. S fanouškovskou podporou ve výši 1,4 milionu korun následně dotáhli Poldu 7 k vydání letos na jaře.

Hru však zpočátku doprovázela kontroverze kvůli údajně velkému množství pirátských kopií. A nelegální distribuce podle autorů výrazně ovlivnila prodeje nejnovějšího poldovského pokračování. „Prodalo se toho celkem málo, nechci psát přesná čísla, ale náklady to zatím nepokrylo,“ uvedl Svoboda krátce po uvedení Poldy 7.

Současně však i od dalších profesionálů z herního průmyslu zaznívala slova o tom, že tvůrci podcenili marketing, čímž k úspěchu hry na trhu nepřispěli. Ve výsledku se však nepříjemnosti uklidnily, dokonce se vše obrátilo k lepšímu. „Teď je situace již dobrá a s prodeji jsme spokojeni,“ dodal Svoboda pár měsíců po vydání sedmého dílu.

Pro fanoušky kultovního českého titulu to byla jedině dobrá zpráva, neboť problémy nesebraly členům Zima Software nadšení a elán do další tvorby. Po plnohodnotném pokračování se však zaměřili na menší projekt v podobě předělávky Poldy 2. Jeho „remástr“ mají v plánu vydat na podzim příští rok, k dispozici bude na PC a Mac, později i na mobilní telefony.