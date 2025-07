Dražší než Šógun a ambiciózní jako první film. Vetřelec pro televizi se předvedl v Londýně a míří k nám

Uložit 0

O vetřelci existuje už sedm filmů. Respektive devět, pokud počítáte i podivné pokusy o spojení s predátorem. Televizní seriál ale v jedné z nejznámějších franšíz, kterou v roce 1979 odpálil Ridley Scott, chyběl. A dlouho se do něj nikomu nechtělo. Změnilo se to až před pěti lety, kdy práva na televizní adaptaci získal americký kanál FX spadající pod Disney, který jejím vytvořením pověřil režiséra Noaha Hawleyho, jenž do uznávané seriálové podoby převedl už Fargo bratrů Coenových. Výsledek se i díky hollywoodským stávkám rodil dlouho, nyní už ale klepe na dveře a chce být stejně zásadní jako třeba Hra o trůny. Nebo samotný příchod Ripleyové, samozřejmě.

„Než jsme dali dohromady těchto osm hodin, stihl Ridley pustit do světa čtyři filmy, takže tolik k naší rychlosti,“ žertoval Noah Hawley během evropské premiéry svého díla, která se před pár dny konala v Londýně a na které byl i CzechCrunch. Osmidílný Vetřelec: Země, který se předvedl bez červeného koberce a spíš v industriálním duchu, slibuje další restart slavné série a pro streamovací službu Disney+ představuje jednu z nejžhavějších letošních novinek.

Krok do seriálové tvorby je pro Vetřelce sice velkou neznámou, právě Noah Hawley se už ale v minulosti ukázal jako autor a režisér schopný podobný úkol ustát. A tak na to šel od lesa. Jeho vetřelčí verze se odehrává zhruba dva roky před prvním Scottovým filmem, nijak mu ale nepředchází a místo toho představuje vlastní, paralelní příběh.

„Ne všechno do sebe musí zapadat tak, jako to očekáváte u Marvelu. Fanoušci Vetřelce takovou přesnost nevyžadují,“ nechala se už dřív slyšet jedna z šéfek FX Gina Balian a Hawley se toho drží. Připravte se proto na povědomě vypadající prostředí analogových vesmírných lodí, ale také na Zemi roku 2120, kam se děsivý xenomorf podívá vůbec poprvé (pokud opět nepočítáme predátorsko-vetřelčí crossovery) . Planetě vládnou obří korporace, které po sobě mají pojmenovaná stejně obří města, a běží na ní závod o to, jak co nejvíc vylepšit možnosti lidského přežití. I kdyby už to nemělo mít nic společného s lidským tělem.

Právě to, tedy větší zkoumání otázky, kde se berou všichni kyborgové, androidi i syntetici, tvořící nedílnou součást vetřelčího univerza, bylo pro Hawleyho vedle soubojů s monstry hlavním tématem. „Udělat film, kde dvě hodiny bojujete o život, je jedna věc. Seriál musí být i o něčem jiném, třeba o boji o přežití celého lidstva,“ prohlásil po premiéře prvního dílu.

Hrdinkou seriálu se tak stala zbrusu nová syntetička Wendy, ve které se snoubí umělé tělo se skutečnou lidskou myslí. Jak je vidět, linku, že příběhy o xenomorfech táhnou silné ženy, ani on neopustil. Jenže tentokrát se k vetřelci s kyselinou místo krve přidalo ještě několik dalších druhů.

A i pro to má Hawley, který by byl rád, kdyby jeho verze působila podobně jako kdysi první film se Sigourney Weaver, jasné vysvětlení. „Životní cyklus vetřelce je už dobře popsaný a nikoho nepřekvapí. Chtěli jsme ale budovat stejné napětí jako Ridley v prvním filmu. Tak jsme si pomohli novými monstry,“ vysvětloval na premiéře.

Ta evropská – kromě ní se první díl seriálu Vetřelec: Země předvedl jen na nedávném Comic-Conu v San Diegu – se konala v londýnském komplexu Barbican Centre. Výběr lokace a vůbec celé pojetí akce plně odpovídalo tomu, jak si Disney Vetřelce: Země cení.

Obří ukázka britského brutalismu, ve které se skrývá na dva tisíce bytů, jeden z největších uměleckých prostorů v Evropě, vlastní botanická zahrada nebo bazén. Je to sice pořád žádané místo k životu, své nejkrásnější období má ale už za sebou a ošuntělost budov odpovídá tomu, jak svět budoucnosti vykresluje i Hawley. Napadá vás lepší místo, kde se s novým seriálem ukázat?

Disney do komplexu navíc místo červeného koberce umístilo trosky spadlé vesmírné lodi, o trochu víc lešení, než tu beztak postávalo, spoustu přepravních boxů s podivnými tvory a fiktivní zaměstnance firmy Prodigy, která je jedním z hybatelů nového příběhu. Hostům pak rozeslalo černo-zelené pozvánky s mapou, která ale mnohým z nás nepomohla, a stejně jsme betonovou džunglí nějaký čas bloudili. Mimochodem – vůbec to nebylo na škodu.

Do pochmurného prostředí pak přijela celá seriálová delegace, vedle Hawleyho i největší herecká hvězda Vetřelce: Země Timothy Olyphant, který hraje kyborga Kirsche, nebo začínající Sydney Chandler alias Wendy, která si už stihla utrhnout ostudu tím, že nedorazila na domluvené focení pro americký magazín Variety. V Londýně ale rozdávala úsměvy jako pravá profesionálka a stejně jako ostatní nový seriál a své kolegy chválila. V tomhle směru byla jeho prezentace už zcela standardní.

Na otázky, kolik produkce nového seriálu, na kterém se zjevně nešetřilo, stála, Disney i FX zarytě mlčí. Už dřív se ale jeden z představitelů televize, která v poslední době vypouští hity jako Šógun nebo Medvěd, nechal slyšet, že rozpočet byl větší než právě u japonského historického eposu, kde se mluvilo o 250 milionech dolarů.

Jaký Vetřelec: Země je, vám ještě prozradit nemůžeme. Na hodnocení zatím platí přísné embargo, jakmile ale v úterý 5. srpna uplyne, tak najdete recenzi i u nás na CzechCrunchi. Premiéru má seriál 13. srpna, kdy se na Disney+ objeví první dva díly, další budou následovat vždy po týdnu.

A kdo by se bál, že se mu po jeho skončení bude po vetřelčím světě stýskat, může dát šanci dalšímu predátorsko-vetřelčímu crossoveru. Už na podzim totiž zamíří do kin Predátor: Nebezpečné území, kde se, jak ukazují trailery, objeví robotka od společnost Weyland–Yutani. Kdo Vetřelce zná, tak dobře ví, co je tahle korporace zač. A pokud se nový seriál osvědčí, budou následovat i další řady, Disney si totiž pořád myslí na vlastní megahit velikosti a významu Hry o trůny. A v xenomorfovi jasně cítí potenciál.