Fantastická 4 se konečně podařila, Marvel překvapil a diváci se hrnou do kin. Co udělal správně?

Je Fantastická 4 nezfilmovatelná? Rodinka s nadpřirozenými schopnostmi patří mezi nejznámější superhrdiny, dlouho to ale vypadalo, že na velkém plátně zkrátka nefunguje. Snímek, který do kin právě vyslal Marvel, je totiž už čtvrtým pokusem o hranou adaptaci a ani od něj se nečekalo mnoho. Ale překvapil. Zatím se mu daří velice dobře a není od věci se zeptat, čím to je.

V recenzi na CzechCrunchi zazněly poznámky jako „skoro dvě hodiny všechno naprosto předvídatelně směřuje k úplně jasnému konci“ nebo „akce je nenápaditá, nudná, nezajímavá tím starým, známým a okoukaným způsobem“. Výtky o předvídatelnosti, absenci zajímavého vývoje postav a o poměrně ohraném pojetí akčních scén zaznívají i z jiných stran, obecně se ale filmu u recenzentů i široké veřejnosti podařilo získat dobré povědomí.

A hlavně zájem. Fantastická 4: První kroky za první víkend utržila 118 milionů dolarů (2,5 miliardy korun) jen v Severní Americe. Tedy podobně jako Superman a o několik milionů více, než se u ní očekávalo. Globální číslo se pak vyšplhalo na 218 milionů dolarů (4,6 miliardy korun), což se považuje za velmi dobrý výsledek. Několik předchozích marvelovek, které začaly podobně, v následujících týdnech propadlo, oproti novince jim ale chybělo několik důležitých aspektů.

Zaprvé se točily kolem méně známých superhrdinů – Thunderbolts, Captain America: Nový svět, Marvels i Ant-Man do boje poslali postavy, které v myslích většiny diváků buď nejsou vůbec, anebo jen jako periferní hrdinové vedle těch, na kterých skutečně záleží. Nepomohla ani snaha prezentovat Thunderbolts jako nové Avengers. Čtveřici Mister Fantastic, Invisible Woman, Human Torch a The Thing naproti tomu, paradoxně i díky dřívějším neúspěšným filmům, většina diváků zná. A jsou zvědaví, zda to tentokrát konečně vyjde.

První kroky se proto i ve svém ději nezaměřují na to, jak superhrdinové nabyli svoje schopnosti, ale na to, co s nimi dělají. Film se odehrává v alternativní, retrofuturistické realitě, kde něco zdánlivě nadpřirozeného už nikoho nepřekvapí. Členové Fantastické 4 jsou globálními celebritami a skutečná výzva pro ně přichází, když na zemi dorazí Silver Surfer oznamující příchod požírače planet Galactuse.

Ústřední rodinka funguje zejména díky dynamice mezi jejími členy, obsazenými známými a sympatickými tvářemi. Například Pedro Pascal teď sice podle některých hraje v každém druhém filmu a role Mistra Fantastica mu příliš neodpovídá, na plakátech i na plátně ovšem zaujme. V samotném ději pak výrazně těží z chemie s Vanessou Kirby coby jeho ženou Invisible Woman. Joseph Quinn se osvědčil už ve Stranger Things a Ebon Moss-Bachrach v Medvědovi, kamenný hromotluk The Thing ale přitahuje pozornost už samotným vzhledem.

Známé hrdiny, obsazené sympatickými herci, pak tvůrci zasadili do nezvyklého prostředí – alespoň na poměry současných superhrdinských blockbusterů. Prakticky ve všech kritických i diváckých ohlasech zaznívá chvála estetiky filmu, který působí jako do nejmenších detailů propracované představy budoucnosti z 60. let. Počínaje interiérovým designem a konče androidem nebo teleportem. Díky tomu mají První kroky vlastní tvář, odlišnou od známého stylu ostatních marvelovek.

Od nich se nový snímek liší také pozicí v obřím univerzu Marvelu. Zatímco poslední Ant-Man nebo Captain America působí jako nejzazší možné roztahování detailů rozsáhlé superhrdinské ságy, Fantastická 4 je od toho všeho odtržená a prezentuje se hlavně jako samostatný film. Přestože provázanost MCU dříve představovala výhodu, dnes potřeba orientovat se ve veškerých souvislostech působí spíše jako domácí úkol. První kroky se ale doslova odehrávají v jiném, samostatném vesmíru.

To vše dohromady, plus další aspekty jako téma rodiny, snížená viditelnost MCU v poslední době a všeobecný dojem, že superhrdinové ještě neřekli poslední slovo, přispělo k tomu, že Marvel konečně opět uspěl. A na základě většinou pozitivních ohlasů kritiky i diváků lze očekávat, že se Fantastické 4 bude dařit i v následujících týdnech i přes přetrvávající silnou konkurenci ze strany podobně chváleného Supermana.

Šéf Marvel Studios Kevin Feige samozřejmě už má plán minimálně na dalších pět let. Protentokrát to ovšem neznamená záplavu obsahu, ale naopak výrazně promyšlenější, strategický přístup. Filmů i seriálů bude méně než v předchozích letech a nebude se u nich klást zdaleka takový důraz na provázanost. Takže diváci, podobně jako u Fantastické 4, budou moci vyrazit do kina bez obav, že nepochopí, co se děje. Celé to má být o kvalitní zábavě.