Pokud byste si při návštěvě Londýna prohlíželi žebříček padesáti nejlepších barů světa a toužili po koktejlu, nebudete výjimečná místa hledat dlouho. Podnik Tayer + Elementary v něm totiž jen těsně minul zlato, když skončil na druhém místě za taktéž londýnským barem Connaught – a navíc je nepochybně první, co se barů s českou stopou týče.

Ona česká stopa v Tayer + Elementary nespočívá jen ve vlastnictví, byť i to stojí za pozornost. Bar založil Alex Kratěna, brněnský rodák, který v koktejlovém světě už několik úspěchů má. Londýnský podnik ale kromě jiného navrhovalo žižkovské architektonické studio Edit.

„Po mnohaletém působení v nejprestižnějších barech světa se barman Alex Kratěna rozhodl otevřít si v Londýně vlastní podnik s unikátním konceptem Tayer + Elementary. Jedná se o netradiční kombinaci dvou barových konceptů sdružených v jednom prostoru,“ popisují sami architekti. Zatímco Elementary odkazuje k baru otevřenému po celý den, jenž kromě základních drinků nabízí také kávu a něco malého k snědku, Tayer svoje menu, koktejlové i jídelní, neustále mění a vztahuje k sezónním potravinám.

Bar vznikl v roce 2019 a letos v únoru ho každoroční žebříček The World’s 50 Best Bars zařadil na druhé místo. A v uplynulém týdnu o něm psal i americký deník The Washington Post. Přitom cesta k baru na londýnské Old Street nebyla přímočará. Jak totiž popisují architekti, místo v přízemí administrativního podniku nebylo zrovna to, co Kratěna hledal.

Londýnský bar Tayen + Elementary je jedním z nejlepších na světě Foto: Edit!

„Alexovým původním záměrem totiž bylo provozovat dva oddělené bary, to ale bohužel nebylo možné v tomto případě realizovat. Lokalita na Old Street se nakonec ukázala jako ideální a bylo potřeba vymyslet, jak oba provozy propojit do jednoho celku tak, aby ani jeden koncept nepřebíjel ten druhý,“ vysvětlují architekti. A tak zatímco Elementary hledí skrze prosklenou výlohu do ulice a žije přes den, Tayer je schovaný spíše vzadu a frčí v noci.

Architekty z Editu k projektu přivedl Maxim Velčovský, český designér, který pro bar vytvořil betonový paraván. Mohlo by se zdát, že tím se kruh české stopy uzavírá, ale ne tak docela. Na baru se podíleli také čeští truhláři a v interiéru svítí česká svítidla.

„Vytvořit unikátní koncept koktejl baru na tak zajímavé architektonické scéně, kterou Londýn bezesporu je, pro nás byla pořádná výzva. O to víc nás samozřejmě potěšilo, že se pak Tayer + Elementary bar umístil na zcela neskutečném druhém místě ve světovém žebříčku The World’s Best Bars za rok 2021,“ uvedl jeden z architektů Vítězslav Danda pro magazín Czech Design.

Studio Edit se podílí na všech možných realizacích, od rezidenčních přes komerční až po veřejné prostory. V budoucnu se zapíše například i do podoby žižkovské tepny, Seifertovy ulice, kterou čekají úpravy.