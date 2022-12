CZC.cz loni klesl obrat o 660 milionů. Stejně jako mateřská Mall Group se v zisku udrželo jen rok

Pandemie koronaviru byla pro mnoho z tuzemských e-commerce hráčů „požehnáním“, kdy díky obrovskému přesunu nakupujících z kamenného do online světa dokázali navyšovat své tržby i zlepšovat hospodaření. Jedním z nich byl i prodejce elektroniky CZC.cz, jenž v prvním pandemickém roce rychle vyrostl a hlásil překlopení do černých čísel. Loňský rok však již pozitivní nebyl. Podle publikované účetní závěrky e-shopu klesly tržby a opět se propadl do ztráty.

V předminulém fiskálním roce, který pro CZC.cz skončil v březnu 2021, dokázal vyrůst o 30 procent, utržit téměř šest miliard korun a vykázat zisk, i když jej pro CzechCrunch tehdy nechtěl komentovat.

V té době bylo zajímavé také to, že stejné zprávy o překlopení do černých čísel překvapivě hlásila i jeho mateřská skupina Mall Group, jež je dlouhodobě ztrátová a tehdy se pomalu chystala na prodej. Kupujícím bylo polské Allegro, které za skupinu loni zaplatilo přes 20 miliard korun, minulý týden ale uznalo, že tato cena příliš vysoká a účetně odepsalo více než polovinu hodnoty české internetové skupiny.

Pro prodeji Allegru se celá Mall Group opět propadla do ztráty a stejný osud čekal i CZC.cz, jež pod ni spadá. Z publikované závěrky vyplývá, že zatímco ve fiskálním roce končícím v březnu 2021 CZC dosáhlo obratu bezmála šest miliard korun, v období od loňského dubna do letošního března to bylo už jen 5,3 miliardy, meziroční propad činí zhruba deset procent.

„Vlivem nárůstu práce, výuky nebo trávní volného času z domova rekordně vzrostly prodeje v kategoriích CE/IT a gaming, což způsobilo, že se zákazníci ve fiskálním roce 2020/2021 doslova ‚předzásobili‘ elektronikou. Důsledkem je logický pokles poptávky,“ píše CZC.cz ve své závěrce.

Ve stejném období se pak e-shop propadl z čistého zisku ve výši 43 milionů korun do čisté ztráty 27 milionů. „Po vyčlenění mimořádných neopakujících se nákladů činila ztráta za běžný rok dva miliony korun. Meziroční propad zisku byl způsoben zejména nižším prodejem zboží a dosaženou hrubou marží,“ komentuje e-shop dále.

CZC.cz loni odbavilo přibližně 1,4 milionu objednávek, rok předtím to bylo asi o 300 tisíc více. Obsloužil téměř 700 tisíc unikátních zákazníků a na svém webu zaznamenal 56 milionů návštěv, více než polovina z nich byla z mobilních telefonů.