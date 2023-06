E-commerce očima úspěšných: Získejte know-how od Havryluka, Šenkypla, Eliášové i Beny

Bývalý matador Alzy Tomáš Havryluk. Záchranář „amerického Slevomatu“ Dušan Šenkypl. Cesta Eriky Eliášové z Facebooku ke stamilionům. A Petr Bena u kormidla Alzy. Co stojí za úspěchem největších hráčů české e-commerce? Jaké museli překonat překážky, co se naučili a kam oni i jejich firmy směřují? Čtveřice mluvčích vystoupí v moderovaných diskusích jeden na jednoho již v pondělí 19. června od 17.30 na dalším ze série e-commerce eventů, které pořádá CzechCrunch ve Spojce Karlín, s podtitulem Očima úspěšných. Bude to večer plný inspirace, příležitostí a poznatků od nejzkušenějších v oboru. Získejte vhled do jejich kariér a šanci se osobně zeptat na to, co vás zajímá.

Od ajťáka až po „šéfa“ Alzy. To je Tomáš Havryluk, jeden z nejvlivnějších lidí působících v české e-commerce. V největším tuzemském e-shopu pracoval od roku 2007, posledních devět let jako místopředseda představenstva přímo pod zakladatelem firmy Alešem Zavoralem. Z firmy nakonec odešel v druhé polovině minulého roku.

Dušan Šenkypl prodal společně s Janem Bartou ePojištění.cz za více než tři miliardy korun, pak vybudovali investiční skupinu Pale Fire Capital. Společně investovali miliardy korun do amerického Grouponu, ekvivalentu českého Slevomatu, stali se v něm největšími akcionáři a snaží se – také po vzoru Slevomatu – o jeho záchranu. Šenkypl od března tento proces řídí přímo z pozice ředitele.

Erika Eliášová podniká od roku 2013, kdy začala prodávat oblečení přes Facebook. Nyní má úspěšný e-shop Erika Fashion s ročním obratem přes 100 milionů korun a kolem 105 tisíc objednávek za rok. Na svém TikToku, který sleduje přes 130 tisíc lidí, sdílí rady ohledně podnikání, osobního rozvoje a marketingu.

Do Alzy se dostal Petr Bena přes inzerát, získal pozici, o kterou se neucházel, a nyní působí jako místopředseda představenstva. Před nástupem do největšího českého e-shopu strávil 23 let v americkém koncernu Procter & Gamble, v němž sedm let působil jako obchodní ředitel pro devět zemí střední Evropy.

Event probíhá v pondělí 19. června ve Spojce Karlín, vstupenky jsou již v prodeji. Akci podporují partneři Authentica Fulfillment, Shoptet a gastro partneři Makro Akademie a Umění vína.