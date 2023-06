Zahraniční tržiště neví, co je v české e-commerce čeká, říká Vetyška. Nedoceňujeme, jak jsme výjimeční

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako oborová organizace sdružuje téměř sedm set obchodníků, kteří prodávají zboží na internetu. A v jejím čele je již více než sedmnáct let Jan Vetyška. Jen málokdo u nás má podobně široký rozhled o tom, co se mezi e-shopy děje, a kam e-commerce směřuje. „Jsme opravdu strašně specifická země, sami to často nedoceňujeme,“ říká, když se bavíme o jednom z hlavních trendů tohoto roku, tedy vstupu zahraničních tržišť jako Allegro a Kaufland do Česka.

V rozhovoru pro CzechCrunch, který vznikl v souvislosti se spuštěním speciálu 100 největších českých e-shopů, Vetyška komentuje aktuální dění, kdy válka na Ukrajině, energetická krize i vysoká inflace snížily apetit Čechů nakupovat, což trh zásadně ovlivňuje. Jako optimista ale věří, že dlouhodobý výhled je nadále pozitivní a současnou krizi spousta obchodníků využije jako příležitost pro své zlepšení. Kdo budou hlavní vítězové? Díky lepším nabízeným službám prý běžní zákazníci.

Podívejme se na současný stav e-commerce. APEK má bezmála sedm set členů, když s nimi mluvíte, jak vnímají dění na trhu?

Doba samozřejmě není lehká pro žádného podnikatele, ať už z e-commerce, nebo jiného oboru. Některé více zasáhly vyšší ceny energií, v e-commerce se více řeší růst cen vstupů jako dodavatelé a logistika. Je znát ochlazení spotřebitelské poptávky, naopak obchodníkům pomáhá silná koruna.

Každé krizové období má vítěze a poražené a všichni se se současným stavem snaží nějak popasovat. Spousta obchodníků během boomu v covidu předpokládala, že dokáže využít trakci a vyšší zájem zákazníků i po pandemii. Pak přišla válka na Ukrajině, energetická krize, vysoká inflace. Špatně jsou na tom firmy, které měly vysoké plány a nedokázaly tyto plány upravit podle reality.

Jak na tom jsou samotné e-shopy?

Máme e-shopy, které i přes krizi rostly o desítky procent, někdo plánoval růst o deset až dvacet procent a modlí se, aby byl na černé nule. Nikdy nebylo horší období na sledování statistik a komentování výstupů za trh jako celek. Opravdu je situace firmu od firmy různá. Výhodou podnikatelů v e-commerce oproti ostatním je, že jsou mnohem flexibilnější, například při úpravách nákladů, transformaci firmy a přizpůsobení se poptávce. V kamenném světě je to složitější, než se loď otočí, vítr již vane jiným směrem.

Když se tedy nebudeme bavit agregovaně o trhu, ale podíváme se na skupiny – jak velké části e-shopů se daří, kolika se nedaří a kolik z nich „bojuje o přežití“?

Svým způsobem bojují a snaží se všichni. Boje o přežití budou minoritní. Pokud chcete přežít, jde ve finále o to, že musíte upravit procesy, trochu změnit firemní strategii, orientovat se například na jiné cílové skupiny, najít nové trhy a příležitosti. Já jsem optimista, a to i z pozice člověka, který se s e-shopy baví a držím jim palce, aby se vrátily k větší trakci růstu.

Spousta e-shopů se ale již více než na růst zaměří na ziskovost, což pro firmy může být z dlouhodobého hlediska i lepší. Upraví procesy a zlepší finanční řízení, což jsou věci, na které možná neměly během soustředění se na růst tolik kapacit a priorit.

Jaký máte aktuální výhled pro e-commerce třeba do konce roku? Někteří mluví o tom, že trh začne ve druhé polovině roku opět růst.

Záleží, jak se budeme dívat na data a počítat s inflací. Když data o inflaci očistíme, tak v růstu jsme. Samozřejmě záleží na kategoriích, inflace je obecně vysoká ve spotřebním koši, ale například elektronika o dvacet procent nezdražuje, a ta na internetu dělá velký podíl. Pro někoho je inflace problém, protože mu výrazně zdražují vstupy, jiní jsou dotčeni méně.

Abych se vrátil k otázce – na začátku roku jsem optimisticky počítal, že celý trh letos poroste o deset procent. Ale uvidíme, vše se ukáže později a bude záležet na druhé polovině roku, hlavně na předvánoční sezoně. A už jsme se naučili, že jedna nečekaná událost v Číně, zablokovaný průplav jednou lodí a podobné situace dokážou výrazně ovlivnit ekonomiku i u nás v Česku. Proto odhady nemám rád, i když je vždy všichni chtějí slyšet.

Co v takovém prostředí radíte e-shopům?

E-shopy by se měly dívat na ziskovost, aby byly schopné se financovat i bez externích peněz. Někteří to ale risknou, budou spoléhat na externí peníze a mohou z krize vyjít jako vítězi, protože budou mít náskok před těmi, kteří museli růstové strategie opustit. Ve finále zvítězí ti nejšikovnější.

Nemusíme se bavit o odhadech, ale podívejme se na dlouhodobý vývoj. Podíl e-commerce na maloobchodu dlouhodobě roste, covid sice přinesl boom a nyní dochází ke korekci, ale trend je jasný. Jak v tomto ohledu vnímáte potenciál e-commerce, kolik zboží se vůbec může prodávat přes internet?

Rozhodně je kam růst. U velké řady zboží se prodej online dostane přes padesát procent, jako tomu je u elektroniky. Výjimkou budou potraviny a rychloobrátkové zboží. Dnes ale nevíme, jaké technologie zde budou za deset let, jak bude vypadat logistika, jak se bude objednávat… Počítám, že podíl bude následující roky neustále růst a zpomalí někde mezi 25 až 35 procenty celkově.

Podívejme se na to z jiné strany – co vnímáte jako největší rizika, která by mohla růst e-commerce dlouhodobě zabrzdit? Samozřejmě nemůžeme očekávat černé labutě jako covid nebo války…

Pokud škrtneme geopolitiku, kde se toho může stát hodně, tak nejsme v situaci, kde bych vnímal rizika. Pořád je co inovovat, objevovat, vznikají nové trhy, ať už geograficky, nebo sociodemograficky. Velké příležitosti vidím v logistice, vždy je kam se posouvat – na straně e-shopů ve skladech a automatizaci, podobně v depech dopravců. Zlepšovat se bude poslední míle a doručení na přesný čas, což zlepší zákaznický zážitek. Velká věc posledních let jsou výdejní boxy, ale také obecně šetrnější přístup v rámci ekologie dopravy i balení. A v neposlední řadě nástup umělé inteligence a personalizace.

Nemyslím si, že v Česku bude trend marketplaců tak silný jako ve světě, v tom budeme opět spíše trošku výjimeční.

Jak vnímáte hlavní hlavní trend tohoto roku – vstup zahraničních marketplaců do Česka? Přichází Kaufland nebo Allegro, navíc tu již působí Mall, Alza, Heureka, částečně Amazon.

Marketplacy jsou obecně dlouhou dobu celosvětovým trendem. Výhoda pro zákazníka je vše na jednom místě, nevýhoda je zmatečnost, různí dodavatelé a s nimi i různé přepravní i časové podmínky. Čeští zákazníci již očekávají komfort s dopravou a doručením, pokud je zboží skladem, standardem je doručení do druhého dne. U marketplaců mohou být tyto procesy delší, navíc v případě objednávky na jednom marketplacu od několika obchodníků přijde zboží v různých dnech.

To pravděpodobně českým zákazníkům vyhovovat nebude.

Jestli bude ale trochu horší kvalita služeb vykoupena nižší cenou, může to být vyvážené. Ale myslím si, že český trh nebude marketplacy převálcován jako v některých jiných zemích. Domácí a zahraniční marketplacy zde budou fungovat vedle sebe a vedle českých e-shopů, kterým navíc otevírají možnosti prodávat za hranice. Obchodníkům i zákazníkům přináší nové příležitosti.

Český výraz tržiště je ale v tomto případě správný. Prodávají všechno a nedokáží zákazníkům nabídnout extra přidanou hodnotu jako specializovaní obchodníci například s poradenstvím a servisem, instalací a podobně. Uvidíme, jak se u nás bude dařit konkrétním jménům, které jste zmiňoval. Podle mě úplně nevědí, co je tu čeká.

Jak to myslíte?

Jsme opravdu strašně specifická země, sami to často nedoceňujeme a platí to obecně na všechno. Podívejte se na určité sporty, dokážeme v nich globálně dominovat. Podívejte se na startupy a na Rohlík, jak inovativní má procesy v logistice. Výjimečné je, jak je u nás dominantní Alza. Podobně tak Seznam, jsme jednou z mála zemí, kde lokálního hráče nepřeválcoval Google a fungují zde vedle sebe.

Jak nástup zahraničních marketplaců dopadne na české e-shopy, teprve uvidíme. Otázku, co budou české e-shopy dělat, když sem vstoupí Amazon, dostávám asi dvanáct let… a nezměnilo se nic. Na trhu je prostor pro všechny a každý zákazník si vybere, co mu bude vyhovovat. Nemyslím si, že v Česku bude trend marketplaců tak silný jak ve světě, v tom budeme opět spíše trošku výjimeční.