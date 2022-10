Elon Musk si zkusil roli politického stratéga. A zle pochodil, nápad na ukrajinský mír bez Krymu stáhl

Satelitní internet Starlink pomohl Ukrajincům především v prvních fázích války čelit velmi efektivně ruské agresi. Elon Musk si za to v Kyjevě vysloužil mnoho díků a chvály. Jeho poslední krok ale řadu nejen tamních příznivců nahněval. Nejbohatší muž světa si totiž na Twitteru zahrál na politického stratéga a naznačil, jak by podle něj mohla vypadat mírová dohoda mezi Ukrajinou a Ruskem.

Elon Musk si to možná nikdy nepřečte a nejspíš se těmi pravidly nebude řídit, nicméně za pozornost stojí. A to nejen kvůli tomu, že mu je na Twitteru věnoval Ivo Lukačovič, zakladatel české internetové jedničky Seznamu.

„Co by měl technologický miliardář dělat: vydělávat peníze, utrácet je, věnovat se charitě, diskutovat o technologiích. Co by dělat neměl: navrhovat hrdinské a suverénní zemi, že má část svého území přepustit teroristickému státu,“ vzkázal Muskovi podle Forbesu 14. nejbohatší Čech.

Lukačovič ví, o čem mluví – sám je technologický miliardář, v těch pár rozhovorech, které kdy poskytl, se věnoval hlavně technologiím, utrácet i vydělávat umí náramně a na charitu, včetně pomoci Ukrajině, dal jen letos přes sto milionů korun. Takže ho stejně jako miliony dalších naštvalo, když si zakladatel Starlinku, Tesly nebo SpaceX dovolil něco takového jako naznačit, že by Ukrajina měla Rusku nechat Krym.

Právě to totiž jednapadesátiletý výstřední podnikatel, kterého na Twitteru sleduje přes 100 milionů lidí, navrhl. Tedy přesněji nechal na sociální síti, kterou chtěl, ale už zase nechce koupit, hlasovat o tom, jak by mír mohl vypadat. Zároveň nadhodil, jak to podle něj dopadne.

„Rusko-ukrajinský mír… Zneplatní se referenda v anektovaných územích. Proběhne tam nové hlasování pod dohledem OSN. Když si to lidé budou přát, Rusko odejde. / Krym zůstane formálně součástí Ruska, jak tomu bylo od roku 1783 (až do Chruščovovy chyby). / Dodávky vody na Krym budou zajištěny. / Ukrajina zůstane neutrální.“

Přes 60 procent hlasujících v anketě uvedlo, že toto není pravděpodobný scénář, sám Musk se ale vyjádřil, že jej považuje za realistický. Možná to čekal, možná ne, každopádně tím vyvolal bouři. Její povahu asi nejlépe vystihl ukrajinský velvyslanec v Německu Andrij Melnyk: „Elone Musku, moje velmi diplomatická odpověď zní: jděte do prdele.“

Lol Elon literally repeating Russian propaganda lines “Khrushchev’s mistake” https://t.co/Ob4BNhU7Z3 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 3, 2022

Většina výtek směřovala k tomu, že Musk vlastně papouškuje ruskou propagandu. Moskva například dlouhodobě přesvědčuje svět, že Krym má být její a že na něj má historický nárok. Nebo argumentuje, že Donbas je převážně ruský a že lidé tam vlastně chtějí být součástí Ruské federace. Musk se následně ještě bránil, že mu jde o životy lidí, že tohle je podle něj výsledek, který prostě nastane, ať jich zemřou miliony, nebo jen tisíce. Stejně moc nepochodil. Ani s nápadem na referendum o sebeurčení na Krymu.

A nezůstalo jen u toho, do virtuální debaty se odhodlaně pustili i ukrajinští politici. Muskovo vyjádření pro ně muselo být dvojnásob bolavé jednak kvůli jeho podpoře v počátcích války, jednak vzhledem k vojenským úspěchům, kterých ukrajinská armáda nyní dosahuje v okolí Chersonu, u Charkova nebo v Doněcku.

Michajlo Podoljak, poradce prezidenta Volodymyra Zelenského, přišel například s konkurenčním návrhem: „Máme lepší mírový plán. Ukrajina osvobodí svá zabraná území včetně Krymu. Rusko prodělá demilitarizaci včetně povinného odstranění jaderných zbraní, aby už nebylo pro nikoho hrozbou. Váleční zločinci skončí u mezinárodního tribunálu.“

Přisadil si dokonce přímo Zelenskyj, který se na Twitteru formou ankety zeptal, zda mají lidé radši Muska, který podporuje Ukrajinu, nebo Muska, jenž je na straně Ruska.

Jiní zase posměšně v duchu hesla kozel zahradníkem, jímž se nejspíš inspiroval Musk při psaní svého tweetu, navrhli, že by se mělo hlasovat o tom, jak nejlépe naložit s majetkem Elona Muska. Ten aktuálně podle magazínu Forbes činí 233 miliard dolarů. Hodně populární byla volba, že by jej měl celý věnovat ukrajinské armádě.

Elon Musk zřejmě pochopil, že přestřelil, takže svůj primární tweet s anketou o podobě míru nakonec po internetové bouři smazal.