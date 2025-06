Esport táhne a Oddin to ví. Zaujal další investory, získal stovky milionů a míří do Latinské Ameriky

Uložit 0

Při sledování sportovních utkání většina z nás podvědomě tipuje, jak daný zápas nebo závod dopadne. A občas si na svého favorita i vsadí. Poslední roky roste také popularita esportu, tedy profesionálního hraní počítačových her – a jeho diváci chtějí sázet také. Na této vlně zájmu se už několik let veze český startup Oddin.gg, který sázkovým kancelářím a bookmakerům nabízí pokročilé analýzy dat z esportových utkání. Teď nabírá další investici. Přinášíme souhrn nejdůležitějších informací.

Zainvestovaný startup: Oddin.gg

Kdo investuje: Konsorcium investorů vedené investičním manažerem Romanem Nováčkem. Součástí jsou české fondy J&T Ventures, RockawayX, Naše Česko z J&T Banky, BD Partners a několik dalších investorů.

Kolik a v jakém kole: Nižší stovky milionů korun, a to skrze takzvanou sekundární transakci, kdy noví investoři koupili akcie od stávajících akcionářů.

Kolik již startup získal: V rámci investičního kola Série A, který vedly britský fond Velo Partners a malajsijský Genting Ventures, získal v roce 2022 celkem 4,5 milionu dolarů (na tehdejší přepočet bezmála 110 milionů korun). Dříve do něj investoval například tuzemský fond Presto Ventures nebo Alex Igelman, zakladatel esportové poradenské agentury Esports Capital Corp.

Co startup dělá: Oddin funguje jako analytická esportová platforma se specializací na monitoring videoherních turnajů. Nabízí situační modely pro sázkové kanceláře a bookmakery. Využívá přitom strojové učení a analytické nástroje, které zkoumají přes sto proměnných každou vteřinu a dokážou tak předpovídat vývoj zápasů.

Sídlo startupu a kde všude působí: Oddin sídlí v Praze, kanceláře má také v peruánské Limě.

Zakladatelé: Startup rozjel v roce 2018 Vlastimil Venclík, který se s dalšími spoluzakladateli dlouhodobě zajímal o esport a sledoval jeho prudký celosvětový růst. „Toto odvětví se během relativně krátké doby proměnilo z kratochvíle několika hráčů videoher v miliardového giganta s celosvětovým dosahem,“ připomíná sedmatřicetiletý podnikatel. Ostatně Oddin zaznamenal mezi lety 2020 a 2023 růst tržeb o téměř osm tisíc procent, což ho zařadilo mezi nejrychleji rostoucí technologické firmy v Evropě.

Proč je to zajímavé: Esportové sázky zaznamenávají v posledních letech prudký růst. Podle některých odhadů má hodnota trhu do roku 2027 překročit 20 miliard dolarů (přes 430 miliard korun). Rostoucí popularita esportů mezi mladými generacemi a postupná legalizace sázení v mnoha zemích vytvářejí ideální podmínky pro rychlou adopci inovativních řešení. „Oddin dlouhodobě sledujeme a věříme, že buduje klíčovou vrstvu globálního esportového ekosystému. Oceňujeme nejen jejich technologickou vyspělost, ale i strategické směřování, které nyní zahrnuje expanzi do nových vertikál a efektivní využití jejich silné tržní pozice,“ doplňuje David Polach, partner J&T Ventures.



Na co startup plánuje využít investici: Chce posílit své produktové a datové týmy, dále rozšířit technologické kapacity a připravit vstup do nových geografických oblastí, včetně Latinské Ameriky a dalších perspektivních trhů. Firma rovněž pracuje na rozšíření své nabídky o nové prvky personalizace a gamifikace. Oddin v roce 2023 vykázal čistý zisk 61 milionů korun.