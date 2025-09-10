Evropa má nového AI šampiona – je 36x menší než OpenAI a 13x menší než Anthropic. Bude to stačit?
Nizozemský kolos ASML, na jehož stroje spoléhá i Nvidia se svými čipy, investoval do francouzského AI startupu Mistral. Poslal mu 1,3 miliardy eur.
Dva – zřejmě jediní – relevantní AI hráči z Evropy našli cestu k sobě. Holandský gigant ASML, výrobce nejpokročilejších strojů pro tvorbu čipů, investoval 1,3 miliardy eur (zhruba 31 miliard korun) do francouzského startupu Mistral. Je to zatím největší investice evropských technologických firem navzájem a symbolické spojení dvou hráčů, kteří mají aspoň nějakou šanci držet krok s americkou a čínskou scénou. Mistral se díky této investici stal nejhodnotnější společností v Evropě zaměřenou na umělou inteligenci, jeho valuace vyskočila na téměř 12 miliard eur. Jenže vedle amerických konkurentů je to jen maličkost.
Investice ASML do Mistralu není náhodná, upozornila agentura Reuters. Holandská firma potřebuje AI technologie pro své pokročilé litografické systémy, které vyrábějí čipy pro Apple, Intel či Samsung. „Spolupráce mezi Mistral AI a ASML si klade za cíl přinést jasné výhody zákazníkům ASML prostřednictvím inovativních produktů a řešení poháněných umělou inteligencí,“ vysvětlil generální ředitel ASML Christophe Fouquet. ASML tak získá 11procentní podíl v Mistralu a křeslo ve strategickém výboru startupu. Finanční ředitel koncernu Roger Dassen bude nově dohlížet na budoucí směřování francouzské firmy, která vyvíjí jazykové modely konkurující těm od OpenAI nebo Anthropicu.
Mistral AI vznikl teprve v roce 2023, když se trojice bývalých vývojářů z Googlu a Mety – Arthur Mensch, Guillaume Lample a Timothée Lacroix – rozhodla vyzvat na souboj americkou nadvládu v oblasti AI. Francouzský startup rychle získal pozornost svým open-source přístupem a chatbotem Le Chat, který má většinu funkcí zdarma. Za pouhé dva roky existence nasbíral Mistral přes dvě miliardy eur od investorů včetně Nvidie, Microsoftu a Andreessen Horowitz, získal i podporu francouzské vlády.
Podobně tak ASML má na to, aby byl velkým hráčem v AI světě. Holandská společnost drží prakticky monopol na výrobu EUV litografických systémů, bez kterých se neobejde produkce nejpokročilejších čipů. Její stroje stojí kolem 180 milionů dolarů za kus a jsou nezbytné pro firmy jako TSMC nebo Intel. ASML má tedy klíčové postavení v kritické části dodavatelského řetězce, což mu dává výjimečnou vyjednávací pozici. Není proto překvapením, že si firma s tržní kapitalizací přes 300 miliard dolarů může dovolit investice ve výši více než miliardy eur do perspektivního startupu.
Problém je v tom, že i s novou valuací 11,7 miliardy eur (v dolarech to je necelých 14 miliard) zůstává Mistral trpaslíkem vedle amerických konkurentů. OpenAI má po nejnovějším investičním kole valuaci 500 miliard dolarů – tedy více než 36krát vyšší. Anthropic, tvůrce AI asistenta Claude, dosáhl valuace 183 miliard dolarů, což je zhruba 13krát více než francouzský startup. Zatímco Mistral za celou svou existenci nasbíral zhruba dvě miliardy eur, OpenAI jen letos získalo více než 10 miliard dolarů. Tato čísla ukazují, jak masivní je technologická a finanční propast mezi Evropou a Spojenými státy v oblasti umělé inteligence.
Výrazně lépe si v globálním srovnání vede ASML. Holandská firma má tržní kapitalizaci okolo 310 miliard dolarů a patří mezi nejhodnotnější evropské technologické společnosti vůbec. Její akcie ovšem letos klesly o přibližně 1,5 procenta, což kontrastuje s výkonem americké Nvidie, jejíž akcie vzrostly od začátku roku o 22 procent na současných 170 dolarů. Nvidia má tržní kapitalizaci přes 4 biliony dolarů, což je 13krát víc než ASML. Přesto ASML zůstává jednou z mála evropských firem, která drží klíčovou pozici v globálním technologickém dodavatelském řetězci.
Jinak načasování oznámení o investici ASML do Mistralu je přinejmenším pikantní. Zpráva se objevila právě v den, kdy francouzští poslanci odvolali premiéra Françoise Bayroua, což znamenalo pád již čtvrté vlády za méně než dva roky Macronova druhého mandátu. Emmanuel Macron je přitom velkým zastáncem Mistralu a francouzské technologické nezávislosti. Právě francouzské úřady jsou klíčovými zákazníky Mistralu a Macron pravidelně propaguje startup jako symbol evropské konkurenceschopnosti v AI. Jestli bude politická nestabilita ve Francii ovlivňovat budoucnost Mistralu, ukáže čas. A snad úspěšnost evropského AI šampiona nebude kopírovat politické štěstí Macrona, který je dnes ve Francii rekordně neoblíbený.