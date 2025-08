Můžou se ze startupů stát monstra? OpenAI i Anthropic ukazují, že ano – mají investice jak z jiných světů

Uložit 0

Marc Stad a jeho investiční fond Dragoneer Investment Group se obvykle drží spíš v pozadí velkých obchodů a dealů. Teď na sebe ale pořádně upozornil: vypsal šek na 2,8 miliardy dolarů pro OpenAI a dost možná jde o největší jednorázovou sumu od venture kapitálové firmy v historii Silicon Valley. Na překonávání rekordů je ale OpenAI zvyklé, ostatně právě dokončilo megakolo v hodnotě 8,3 miliardy dolarů (přes 160 miliard korun) při závratné valuaci 300 miliard dolarů. A to celé o měsíce dříve než se původně plánovalo.

Je to další důkaz, že investiční horečka kolem umělé inteligence dosáhla nových rozměrů. OpenAI hlásí totiž i roční příjmy zatím 13 miliard dolarů, které by do konce roku mohly překonat 20 miliard. Počet platících uživatelů ChatGPT vzrostl za pár měsíců z tří na pět milionů. Nynější investiční kolo pak vyvolalo obří zájem, tlačili se do něj giganti jako Blackstone, TPG či T. Rowe Price.

Sam Altman, šéf a zakladatel OpenAI, vybírá peníze, aby mohl uskutečnit své ambiciózní plány na výstavbu datových center nejen v USA, ale i v Evropě. Zhruba 30 miliard dolarů mu už slíbil Masajoši Son ze SoftBank, s nímž před časem ohlásil projekt Stargate, a nyní od dalších investorů shromažďuje zbylé prostředky, popsal deník New York Times.

Ale zatímco OpenAI slaví, také jeho konkurent Anthropic připravuje vlastní úder. Firma, která stojí za AI nástrojem Claude, se podle serveru The Information chystá uzavřít investici tři až pět miliard dolarů při valuaci 170 miliard. I byznysové výkony startupu rostou, Anthropic už letos dosáhl téměř pěti miliard dolarů ročních příjmů – na začátku měsíce to byly přitom ještě „jen“ čtyři miliardy.

Zatímco AI startupy lámou rekordy, složitější je situace u těch, kdo v této oblasti spíše zaostávají. Apple ve třetím čtvrtletí sice překonal všechny odhady (tržby vzrostly o 10 procent na 94 miliard dolarů, prodej iPhonů vyskočil o 13,5 procenta na 44,6 miliardy), jenže nervozita, zda mu neujíždí vlak s umělou inteligencí, sílí.

Akcie firmy propadly letos o 16 procent a společnost ztratila z tržní kapitalizace přes 630 miliard dolarů. Už není nejhodnotnější korporací světa, předhonila ji Nvidia i Microsoft. Důvod? Investoři jsou frustrovaní zpožděním AI funkcí. Adrian Perica, šéf fúzí v Applu, proto podle některých médií vede diskuse o možné koupi startupu Perplexity AI za 14 miliard dolarů. Mimochodem, jde o částku, která by pětinásobně překonala největší akvizici Applu v historii. O koupi Perplexity údajně jednala i Meta a Mark Zuckerberg, ale neúspěšně.

Zároveň podle agentury Bloomberg není ve hře jen Perplexity, ale zájem by Apple měl mít i o evropského šampiona, francouzský startup Mistral a jeho chatbota Le Chat. Jenže to se nezdá jako moc pravděpodobné, že by mohlo vyjít – pro Francii je dnes Mistral strategická firma, kterou země jen tak nedovolí prodat americkým investorům.