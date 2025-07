F1 je největší hit kariéry Brada Pitta. Chtěl takový film natočit desítky let, pomohl mu mistr světa

Uložit 0

„Snažil jsem se natočit závodní film dvacet let. Zkoušel jsem kola, auta, různé disciplíny, ale z nějakého důvodu nic z toho nedopadlo,“ vzpomíná Brad Pitt v rozhovoru pro oficiální web závodů formule 1. Před několika lety ovšem, z nemalé části i díky dokumentární sérii Netflixu F1: Touha po vítězství, začala výrazně růst popularita vrcholového automobilového sportu, a tím se otevřela velká příležitost. Příležitost, na jejímž konci stál jeden z nejdražších filmů poslední doby a dost možná největší hit v Pittově kariéře.

„Závodění jsem miloval vždycky,“ říká jednašedesátiletý herec. Ačkoliv to o něm není široce známé, motosport v různých formách sledoval už od dětství, ať už šlo o motorky nebo auta. Časem samozřejmě skončil až u formule 1 – podobně jako jeho postava v novém filmu. V F1 ztvárnil Sonnyho Hayese, fiktivního závodníka, před nímž stála kariéra hvězdy formule 1, všechno ale ukončila velká nehoda na trati. Angažuje se tak v jiných závodech, o dvacet let později ale dostává druhou šanci v týmu, co potřebuje zachránit z posledních příček.

Filmoví nadšenci, Hollywood a snad i Apple, v jehož gesci film vznikal, očekávali příchod F1 s napětím, kvůli rozpočtu mezi 200 a 300 miliony dolarů a útratou za marketingovou kampaň totiž jde o velice nákladný projekt. A nebylo zcela jasné, jestli je zájem o takové téma skutečně tak vysoký, jak tvůrci a producenti filmu předpokládali.

Podle všeho ale jejich odhady byly správné. Závodní blockbuster za první víkend vydělal 55,6 milionu dolarů v Severní Americe a 144 milionů celosvětově. Pro Apple je to po kasovních selháních Zabijáků rozkvetlého měsíce, Napoleona a Argylla konečně první hit, pro Brada Pitta je to zase dosud nejlepší debut jeho téměř čtyřicetileté kariéry. A úspěch je významný zvlášť proto, že slavný herec stál u samotného zrodu konceptu filmu.

Kolem roku 2021, v návaznosti na vysoký divácký zájem zmíněného dokumentu Netflixu, začal s producentem Jerrym Bruckheimerem pracovat na filmu z prostředí formule. Oběma byl vlastní silný vztah k motosportu a zájem o jeho realistické převedení na plátno. Ideální volbou režiséra se proto pro ně stal Joseph Kosinski, jenž tehdy právě dokončil Top Gun: Maverick natáčený ve skutečných stíhačkách.

Jeho první nápad? Natáčet na skutečných okruzích ve skutečných autech. Jak vypráví Pitt v rozhovoru pro Entertainment Weekly, Kosinski se proto hned rozhodl zavolat Lewisi Hamiltonovi, sedminásobnému mistrovi světa. „Myslím, že bez Lewise Hamiltona bychom tenhle film nenatočili,“ říká Pitt. „V Londýně jsme s ním měli dvanáctihodinovou schůzku, kde jsme na něj házeli nápady a on nám radil z vlastních zkušeností,“ pokračuje herec.

Hamilton se brzy na to stal producentem filmu, pomohl zajistit přístup filmového štábu na okruhy a účastnil se natáčení před i za kamerou v zásadě jako hlavní poradce. Filmaři s ním probírali příběh, fungování zákulisí sportu i celou řadu technických detailů od konstrukce po samotné závodění.

Realismus F1 ale dalece překračuje hranice pouhých technikálií nebo prostředí, ve kterém se jezdci formule pohybují. Příběh Pittova hrdiny Sonnyho Hayese přímo vychází z osudu Martina Donnellyho, nadějného závodníka, jenž v roce 1990 při cvičení na španělském okruhu Circuito Permanente de Jerez kvůli chybě v autě vrazil do stěny tratě. Stalo se to v rychlosti 260 km/h. Jeho formule se při srážce doslova rozpůlila a sám Donnelly letěl vzduchem napříč tratí mezi auty. Přežil, těžká zranění ale ukončila jeho závodní kariéru.

Scenárista Ehren Kruger se také kromě pocty Donnellymu a dalším vynasnažil do vyprávění zahrnout až jakýsi osobní spirituální aspekt závodění. „Bavili jsme se o tom, o čem je závodění,“ řekl Hamilton pro magazín Esquire. „Když potom napsal scénář, sedl jsem si s ním a v podstatě mu zkritizoval věci, co mi nepřipadaly realistické,“ vysvětluje s poznámkou, že cílem bylo vytvořit co nejautentičtější příběh. Včetně velmi osobních pocitů, které Hamilton zažívá na trati a hrdina filmu je v zásadě přímo cituje.

„Byla to opravdu otázka toho, co tyhle lidi pohání? To bylo něco, o co se s námi Lewis podělil – velice osobní, téměř spirituální aspekt, který jsme do Sonnyho postavy zahrnuli,“ popisuje Kosinski v rozhovoru pro Entertainment Weekly. Pro něj jako režiséra bylo stěžejní diváky zavést přímo do středu dění, ať už jde o zkušenosti závodníků nebo umístění kamer rovnou do kokpitu formulí.

Natáčení závodních scén probíhalo na skutečných okruzích, vždy v krátkých úsecích před závody. Díky tomu nebylo třeba používat mnoho vizuálních efektů, simulace davů v hledišti a podobně. Když kamera v dramatických záběrech ukazuje napjaté tváře herců nebo proplouvá mezi auty ve vysokých rychlostech, sledujeme v zásadě skutečnost. Takovou, kterou by pomocí i těch nejlepších vizuálních efektů zkrátka nešlo napodobit.

Proto také F1 opravdu nejvíce vynikne v kinech. Uvádění na velkém plátně je pro filmy streamovacích firem de facto spíš součást marketingové kampaně nebo způsob, jak potěšit filmaře, proto třeba kasovní neúspěch Zabijáků rozkvetlého měsíce pro Apple není tak podstatný. U F1 se ale firma skutečně maximálně snažila diváky vytáhnout z domu.

Nebo je z okruhů přivést do kin. První upoutávka na F1 měla globální premiéru přímo na okruhu Silverstone, poslední zase vyšla těsně před začátkem australské Grand Prix. Pro tu prostřední zase Apple využil jeden z nejdražších reklamních prostor vůbec na Super Bowlu. S reklamou na film se ale lidé mohli setkávat i třeba napříč Apple Story, nebo dokonce přímo ve svých zařízeních.

Kolem toho se také objevila menší kontroverze. Americkým uživatelům iPhonů z aplikace Peněženka přišlo upozornění na slevový kód, který mohou využít při nákupu vstupenek do kina právě na F1. Na tuto strategii si mnoho uživatelů stěžovalo a připomínalo situaci kolem vydání alba Songs of Innocence od U2, které se uživatelům iPhonů bez svolení stahovalo do telefonu. Na druhou stranu ale měl úspěch speciální trailer pro zařízení Applu s haptickou odezvou.

F1 představuje v kontextu současného zábavního průmyslu nezvyklou událost hned v několika ohledech. Jde o jeden z mála původních filmů s velmi vysokým rozpočtem, projekt zaměřený na autenticitu a natáčení v kameře, zatím největší hit v kariéře Brada Pitta, unikátní marketingovou strategii využívající zázemí obří technologické firmy. To vše dohromady ale hlavně vytváří vzrušující příležitost vydat se do kina na jeden z hlavních filmů letošního léta. Není to hluboký příběh, ale adrenalinový únik z každodenní reality.