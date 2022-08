Facebook a YouTube? Raději TikTok. Za kampaně s influencery tam firmy vynakládají stále více peněz

Ani ne před týdnem začala na českém internetu bouře v podobě nové kampaně McDonald’s, ve které známý šéfkuchař Přemek Forejt hraje na různé ingredience, na což následně reagovala Bageterie Boulevard s influencerem Martinem Mikyskou. Na spolupráci s influencery na sociálních sítích firmy evidentně sází – a silnou roli v tom má i TikTok. Podle průzkumu Insider Intelligence se TikTok jen ve Spojených státech v zisku z influencerských reklam letos dostane před Facebook.

Do konce roku 2024 má TikTok navíc předehnat i YouTube, který je v tomto ohledu druhou nejsilnější sítí. Statistikám ale vévodí Instagram z impéria Marka Zuckerberga. Na něm se ve Spojených státech za rok 2022 vynaloží na influencerský marketing 2,2 miliardy dolarů, na YouTube 948 milionů dolarů, na TikToku 774 milionů dolarů a na Facebooku 739 milionů.

„TikTok je stále oblíbenější pro influencer marketing, pořád se ani zdaleka – co se utrácení týče – ale nepřibližuje Instagramu. Částečně je to kvůli vyšším cenám, které si tvůrci na Instagramu účtují za reklamu, dalším důvodem je širší škála obsahu,“ uvádí autorka analýzy Jasmine Enberg.

Nová data nicméně potvrzují rychlý růst TikToku, který má jen v USA asi 100 milionů uživatelů, což je necelá třetina obyvatel země. Vysoké oblíbenosti podle Víta Jandy, jednatele TikTokuj.cz, jenž nabízí konzultace k využívání TikToku v marketingu, odpovídá i vytížení aplikace. „Tamní tvůrci s miliony sledujícími se těší srovnatelné slávě jako někteří herci či zpěváci a TikTok se v rámci marketingu bere v USA již jako naprostý standard,“ říká Janda.

V Česku je influencerský marketing na čínském TikToku, který tu používají asi dva miliony lidí, podle Jandy stále pozadu. „TikTok zde používají zhruba dva miliony lidí a zdejší tvůrci jsou veřejností bohužel zatím často vnímání spíše negativně kvůli různým kauzám,“ vysvětluje.

I to je podle něj důvod, proč se české firmy do kampaní na TikToku zatím ve velkém nehrnou, přitom tím přichází o potenciálně plodné spolupráce se šikovnými tvůrci. „Firmy často neví, zda se pro jejich segment či cílovou skupinu na TikToku nachází nějací influenceři, kterým by mohly s klidným svědomím svěřit k propagaci jejich produkt,“ uvádí Janda.

Dodává však, že v TikTokuj.cz sledují stále více společností, které se TikTok rozhodly vyzkoušet. „Zjistí, že tvůrci tam nejsou cenově tak přepálení jak ti na Instagramu a že i tyto spolupráce generují velice solidní výsledky,“ dodává Janda.

Kampaně si na čínské sociální síti dělají firmy v Česku buď samy, nebo spolupracují s influencery, což je podle Jandy správná kombinace. Podle spoluzakladatele TikTokuj.cz Davida Duce má správa firemního profilu na sociální síti oproti spolupráci s reklamní agenturou několik výhod – například nižší náklady, znalost prostředí TikToku a publika nebo nadšení do práce. Připomíná však, že znalost prostředí sítě ještě neznamená znalost marketingu a dalších pravidel.

Jako příklad vydařené kampaně na TikToku uvádí Janda český startup Hedepy, který nabízí online psychoterapii a letos na jaře získal investici v řádu několika desítek milionů korun. Dalším příkladem může být cestovatelská aplikace Worldee, jejíž kampaň na čínské sociální síti od TikTokuj.cz byla podle Jandy méně nákladná, než kdyby proběhla na Instagramu. „V influencerských kampaních zajistila průměr deset korun za jedno stažení aplikace. To bylo mnohonásobně méně, než přinášely kampaně například na Instagramu,“ uzavírá.